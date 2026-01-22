Colombia

Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía investigar las denuncias de acoso sexual contra Carlos Caicedo: calificaron de “inadmisible” el caso

La organización que lidera Iris Marin instó a que se protejan los derechos políticos de las mujeres y se indague a fondo el papel de los miembros del movimiento Fuerza Ciudadana en los hechos expuestos

Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena
Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena y candidato presidencial, enfrenta acusaciones graves de acoso sexual, por lo que la Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue el caso con celeridad

Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena y actual candidato presidencial por firmas por su movimiento Fuerza Ciudadana, se enfrenta a acusaciones graves de acoso sexual y abuso de poder, por lo que la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, se pronunció y solicitó una investigación urgente y sin dilaciones sobre este caso.

En un hilo en la red social X, el organismo expresó su rechazo tajante a los hechos revelados en una investigación periodística, en la que dan cuenta de los testimonios en contra del líder político.

“Rechazamos enfáticamente los hechos, según los cuales Carlos Caicedo y miembros de Fuerza Ciudadana habrían usado su poder para acosar y hacer solicitudes de carácter sexual a mujeres a cambio de ascensos y beneficios laborales”, indicó la institución.

Para la Defensoría, de confirmarse estos hechos, el país estaría ante un grave caso de acoso sexual, un delito que representa violencia de género contra la mujer.

La Defensoría del Pueblo solicitó
La Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía que investigue con diligencia las acusaciones de acoso sexual contra Carlos Caicedo

La entidad hizo un llamado explícito a la Fiscalía General de la Nación para que adelante la investigación con “celeridad, transparencia, diligencia y garantías de protección para quienes denuncian”.

También solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que proteja los derechos políticos de las mujeres y evalúe las denuncias de acuerdo con la Ley 2453 de 2025.

“El CNE debe promover la igualdad de género dentro de los procesos políticos”, se lee en uno de los post de la Defensoría del Pueblo.

Además, en su hilo, la entidad invitó a todos los movimientos políticos a suscribir el “compromiso por un proceso electoral libre y en paz”. Este acuerdo implica adoptar una política clara de no violencia y de prohibición de la discriminación contra las mujeres.

La Defensoría del Pueblo señaló
La Defensoría del Pueblo señaló que hizo un llamado a las organizaciones políticas y sobre todo que aspiran a la Presidencia de la República que sigan las reglas de paz

En uno de los mensajes, la Defensoría del Pueblo hizo hincapié en la obligación que tienen los partidos y sus líderes de velar por la igualdad de género y rechazar la violencia contra las mujeres.

“Los espacios de proselitismo y activismo político no deberían ser hostiles para las mujeres, pero lo siguen siendo. Los partidos y sus líderes tienen la obligación de ser serios y coherentes con la defensa de la igualdad de género. Esto implica rechazar desde sus cabezas, en el discurso y en la acción, la violencia contra las mujeres”, puntualizó la institución.

Además, el organismo indicó: “Nuestra institución pone a disposición el Mecanismo de Denuncia de Acoso Sexual en Contextos de Poder para brindar acompañamiento, protección y seguimiento a las víctimas”.

La Defensoría del Pueblo señaló
La Defensoría del Pueblo señaló que los lugares donde hay proselitismo no debería ser un espacio hostil para las mujeres

Defensora del Pueblo enfatizó en que las mujeres no quieren ningún tipo de abuso

Asimismo, Iris Marín expresó su opinión desde su cuenta personal, enfatizando que, de ser verdad lo que se le acusa a Carlos Caicedo, la situación se torna aún más grave; utilizó un enfoque general y más interpersonal para destacar que las mujeres no quieren ser consideradas como ‘presa’ de nadie que abuse de su poder.

“De ser cierto, es inadmisible. Muy importantes investigaciones prontas y con plenas garantías para las denunciantes. Las mujeres no queremos políticos que ejerzan su poder en contra de nosotras, violentándolas”, escribió la lideresa.

Iris Marín, defensora del Pueblo,
Iris Marín, defensora del Pueblo, se pronunció sobre las acusaciones contra Carlos Caicedo, calificando como "inadmisibles" los posibles abusos de poder

Acoso sexual y abuso de poder: el caso que involucra a Carlos Caicedo sigue creciendo

Las acusaciones contra Carlos Caicedo fueron hechas públicas por varias exfuncionarias de la Gobernación de Magdalena y militantes del movimiento Fuerza Ciudadana; según los testimonios, el líder habría utilizado su poder para exigir favores sexuales a mujeres con el fin de otorgarles ascensos laborales dentro del movimiento y la administración.

De acuerdo con la cadena radial La FM, las víctimas relataron que Caicedo las citaba en hoteles de Santa Marta, indicándoles el número de habitación y asegurándoles que “esa era la forma de escalar más rápido” si accedían a estar a solas con él.

En algunos casos, las mujeres que se negaron a sus propuestas recibieron respuestas intimidatorias como: “Así no vas a llegar muy lejos”.

Carlos Caicedo está en el
Carlos Caicedo está en el foco público tras denuncias en su contra por presunto abuso de poder contra mujeres, con actos de acoso sexual

Una de las denuncias más graves involucra a Fabián Bolaños, un asesor cercano a Caicedo; María Alejandra Rojas, una de las denunciantes, acusó a Bolaños de drogarla durante un viaje de trabajo a Bogotá para abusar sexualmente de ella.

Este delito está siendo investigado bajo la figura de “acceso carnal con incapacidad de resistir”. Las víctimas también señalaron que este tipo de abusos no eran desconocidos dentro de la estructura de poder de Fuerza Ciudadana, y que, en lugar de proteger a las mujeres, se les ofreció asegurarles un puesto si se retractaban de sus denuncias.

Por lo que el abogado Julián Quintana, exdirector del CTI, radicó formalmente las acusaciones ante la Fiscalía General de la Nación, solicitando que se investigue no solo la responsabilidad de Caicedo, sino la de otros miembros del movimiento que podrían haber facilitado o encubierto estos abusos.

Los delitos que se señalan incluyen acoso sexual, actos sexuales abusivos y acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir.

