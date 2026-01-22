Carlos Caicedo ‘echó en saco roto’ las denuncias de acoso sexual en su contra: “Con ese libreto me encarcelaron cinco años”

Carlos Caicedo respondió en sus redes sociales tras acusaciones de acceso carnal y acoso sexual, cuestionando la veracidad de los señalamientos - crédito Carlos Eduardo Caicedo Omar/Facebook

Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena y candidato presidencial por firmas, rompió el silencio ante las acusaciones de acceso carnal y acoso sexual que surgieron en su contra, y que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el político expresó su versión de los hechos y cuestionó la veracidad de las denuncias que han circulado en medios nacionales.

El líder de Fuerza Ciudadana aseguró que la aparición de los señalamientos coincide con la formalización de su candidatura y atribuyó el episodio a estrategias de desestabilización política.

“No es casualidad que, tras aprobarse las firmas, reaparezcan las viejas estrategias para distraer y desestabilizar. Un chat sin verificación no es evidencia. Goebbels lo enseñó con claridad: calumnia, calumnia, que algo queda”, escribió Caicedo en la plataforma.

En su mensaje, Caicedo recordó que enfrenta acusaciones previas y que, según él, siempre resultaron infundadas: “Con ese libreto me encarcelaron cinco años (absuelto), me acusaron 20 años de homicidios (preclusión 2023) y archivaron más de 400 procesos. Soy el único candidato presidencial declarado víctima de persecución política por la JEP”.

El exgobernador no se limitó a rechazar las acusaciones; también anunció medidas legales contra los medios que han divulgado los testimonios.

“Por eso denunciaré ante la Fiscalía al periodista de La FM que persigue a la izquierda, para que revele fuentes y la justicia desmonte este burdo montaje de chats falsos. La automática réplica es además evidencia de un plan de medios”, escribió en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, Caicedo vinculó las denuncias con tácticas políticas que, según él, imitan métodos de manipulación histórica: “Es la misma táctica nazi que hoy usa la derecha y la falsa izquierda. Si algo nos ha enseñado la vida es a defendernos y eso haremos”.

Denuncias de exfuncionarias revelan presunto patrón de abuso sistemático del exgobernador de Magdalena

Las denuncias contra Caicedo señalan presuntos hechos ocurridos entre 2020 y 2023, periodo en el que ocupó la Gobernación de Magdalena. Testimonios recogidos por medios nacionales relatan situaciones de acoso y presiones vinculadas al ascenso laboral y al otorgamiento de beneficios dentro del movimiento Fuerza Ciudadana.

Entre los casos mencionados, se incluyen relatos de funcionarias, contratistas y aspirantes a cargos que habrían recibido propuestas sexuales condicionadas a su desarrollo profesional.

Pues el 21 de enero de 2026, Julián Quintana, el abogado y exdirector del CTI, presentó un documento, según lo refleja la copia oficial, en el que se ve reflejada una denuncia ante la Fiscalía contra Caicedo, por los dos delitos mencionados previamente.

Una de las denuncias más destacadas proviene de María Alejandra Rojas, que aseguró que un colaborador del movimiento la habría drogado y abusado durante una actividad política en Bogotá. Según la mujer para la cadena radial La FM, sus reportes no fueron atendidos y los presuntos responsables continuaron ocupando cargos relevantes en la administración.

Los documentos presentados por los medios incluyen supuestos mensajes atribuidos a Caicedo con insinuaciones sexuales, como: “Conmigo se escala rápido si me complace” y “ven, sube a la habitación”, frases que las denunciantes relacionan con exigencias para acceder a beneficios laborales.

Las acusaciones apuntan además a un patrón sistemático en el que otros funcionarios de alto rango podrían haber participado, lo que generó un ambiente de miedo y silencio.

De acuerdo con los distintos testimonios confidenciales, los posibles casos de abuso no habrían sido responsabilidad únicamente del exgobernador, sino que podrían implicar a asesores y altos funcionarios, dentro de una organización marcada por el silencio y el miedo a represalias en Fuerza Ciudadana.

Cabe destacar que el historial público de Carlos Caicedo incluye su paso por la Alcaldía de Santa Marta y la rectoría de una universidad, antes de ejercer como gobernador del Magdalena hasta octubre de 2023. Su inscripción como candidato presidencial reactivó la atención mediática sobre su figura y, ahora, las denuncias por acoso y acceso carnal provocaron un intenso debate sobre ética y poder dentro de la política regional.