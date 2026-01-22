Aumento del salario mínimo no dispararía el IPC, según codirector del Banco de la República: dólar e intereses serían los culpables

El codirector del Banco de la República, César Giraldo, cuestiona la relación directa entre salario mínimo e inflación en Colombia - crédito Banco de la República/X

El debate sobre el salario mínimo y su impacto en la inflación suele reaparecer cada año en Colombia, casi siempre envuelto en afirmaciones categóricas y lecturas simplificadas de la economía. Sin embargo, para César Giraldo, codirector del Banco de la República, esa relación directa que muchos dan por sentada no existe. Así lo planteó en una columna publicada en el portal El Unicornio, en la que cuestionó la idea de que subir el salario mínimo, por sí solo, dispare los precios.

Giraldo partió de una premisa clara, la inflación es un fenómeno complejo, atravesado por múltiples variables que interactúan entre sí. “No es evidente que un incremento del salario mínimo aumente la inflación”, escribió el economista, apoyándose en evidencia empírica tanto nacional como internacional. De hecho, al analizar datos históricos, observa que en varios periodos ocurre lo contrario, cuando el salario mínimo real crece, la inflación tiende a bajar.

La evidencia empírica nacional e internacional muestra períodos en los que aumentos del salario mínimo coinciden con descensos en la inflación - crédito iStock

El codirector aclaró que esta relación inversa tampoco debe interpretarse como una causalidad automática. Las correlaciones estadísticas que encontró son débiles y, más que ofrecer una respuesta definitiva, revelan la ausencia de otras variables clave en el análisis. Por eso, advirtió que concluir que el aumento del salario mínimo eleva la inflación resulta tan poco riguroso como afirmar que la reduce. En ambos casos, el problema es el mismo, se ignoran factores determinantes.

Uno de los puntos centrales de su argumentación es la contradicción interna en el discurso de quienes sostienen que los incrementos salariales son inflacionarios. Por un lado, se afirma que mayores salarios elevan los costos de producción y presionan los precios al alza. Pero, al mismo tiempo, se sostiene que esos aumentos reducen la demanda de trabajo, lo que implicaría menores ingresos agregados y, por ende, menos gasto, un efecto que empujaría los precios hacia abajo. Ambos mecanismos operan en direcciones opuestas, lo que, según Giraldo, demuestra que no hay un efecto automático ni lineal.

La experiencia internacional refuerza este argumento. En países como Brasil entre 2004 y 2013, Chile entre 2010 y 2018, Argentina entre 2003 y 2011, México entre 2018 y 2023, y Colombia entre 2022 y 2025, se registraron aumentos reales significativos del salario mínimo al mismo tiempo que la inflación descendía. Estos casos no prueban que el salario mínimo controle la inflación, pero sí desmienten la idea de una relación mecánica entre alzas salariales y aceleración inflacionaria.

La inflación en Colombia responde a múltiples factores, incluyendo producción, tipo de cambio, política monetaria y precios regulados - crédito iStock

Para Giraldo, entender la inflación exige mirar un conjunto amplio de factores. Los precios pueden subir por dificultades en la producción o el abastecimiento de bienes, por aumentos en el gasto de hogares y empresas, por una mayor cantidad de dinero circulando en la economía, por la devaluación del peso que encarece los productos importados o por ajustes en precios regulados, como las tarifas de servicios públicos. A esto se suma un elemento clave, la inercia inflacionaria, es decir, la tendencia de la inflación pasada a influir en la presente.

En el caso colombiano, el economista explicó que la inflación viene descendiendo por varias razones simultáneas. Entre ellas, el aumento en la producción de alimentos, un dólar más barato, una política monetaria restrictiva por parte del Banco de la República, el control de precios administrados por el Gobierno y una tendencia a la baja que se observa desde 2022. Ninguno de estos factores, señaló, está directamente relacionado con el salario mínimo.

Al revisar el comportamiento reciente de los ingresos laborales, Giraldo destacó un dato llamativo. A octubre del 2025, el ingreso laboral total creció 7,1%, por debajo del aumento del salario mínimo, que fue de 9,5%. Sin embargo, esta diferencia se explica porque los ingresos del trabajo informal aumentaron 12,8%, es decir, por encima del salario mínimo. En otras palabras, los trabajadores que están fuera de la cobertura legal del salario mínimo vieron crecer sus ingresos a un ritmo mayor.

La reducción reciente de la inflación en Colombia se debe al incremento en la producción de alimentos y al fortalecimiento del peso - crédito Europa Press

¿Qué explica este fenómeno? El propio Giraldo reconoció que no hay una respuesta clara y que se trata de un tema que merece mayor estudio. Una posible explicación es que el consumo de los hogares está creciendo cerca de 5% en términos reales y que una parte importante de esa demanda está siendo atendida por la economía informal, lo que se refleja en el aumento de los ingresos de ese sector. La conclusión del codirector del Emisor es una invitación a elevar el nivel del debate público. Reducir la discusión a una relación mecánica entre salario mínimo e inflación, advierte, empobrece el análisis y conduce a diagnósticos equivocados.