Otro artista anunció la cancelación de su concierto en el Festival Estéreo Picnic 2026: "Pronto entenderán por qué"

Es el cuarto artista del anuncio original que dio a conocer su salida del cartel, a dos meses del evento

Una nueva cancelación en el
Una nueva cancelación en el Festival Estéreo Picnic 2026 se dio a conocer en las últimas horas - crédito Festival Estéreo Picnic/Instagram

La edición 15 del Festival Estéreo Picnic se ve afectada por una nueva cancelación en su cartel de artistas.

En las últimas horas, las cuentas oficiales del evento compartieron un estado difundido por el cantante y productor norteamericano Harrison Patrick Smith, artísticamente conocido como The Dare, programado para presentarse en la primera jornada, el viernes 20 de marzo.

De manera sencilla se lee en el estado: “Lamentablemente tuve que cancelar mis shows en los Lollapalooza de Suramérica y Estéreo Picnic. Tomar esa decisión es muy duro para mí, pero pronto entenderán por qué”.

El cantante estadounidense The Dare
El cantante estadounidense The Dare anunció la cancelación de sus fechas en Suramérica, incluido Estéreo Picnic, a través de sus redes sociales - crédito @itsthedare/Instagram

El estadounidense era una de las incorporaciones llamadas a dar la sorpresa en el público colombiano, dando de qué hablar cuando apareció en medio de la sesión Boiler Room, de Charli XCX (a la que le produjo su éxito Guess), además de cosechar críticas favorables por su LP debut What’s Wrong with New York?.

Este anuncio se produce apenas dos días después de que se conociera que Peso Pluma, una de las principales atracciones de la próxima edición, cancelaba todas sus fechas en América del Sur programadas para marzo, provocando desazón entre los seguidores del exponente de los corridos tumbados.

“Infortunadamente, el artista adquirió nuevos compromisos y hará una gira en Estados Unidos alrededor de las fechas del Festival y así no podrá cumplir con su show en Bogotá”, especificó el comunicado divulgado por la cuenta de Instagram del evento.

La página oficial del evento
La página oficial del evento sorprendió a sus seguidores con el anuncio - crédito FEP / Instagram

Cuatro artistas “se bajaron” del Estéreo Picnic 2026

La artista británica Lola Young
La artista británica Lola Young se retiró temporalmente de los escenarios tras sufrir un desmayo durante un concierto en Estados Unidos. - crédito EFE

En los meses anteriores se produjeron otras cancelaciones de artistas que figuraron en el cartel. La primera involucró a la cantautora inglesa Lola Young, reconocida como una de las grandes revelaciones de los últimos años en el ámbito musical angloparlante.

La cantante sufrió un colapso en el escenario durante una actuación en el festival All Things Go en Nueva York. El desmayo ocurrió en pleno show y obligó a cancelar de inmediato su siguiente presentación, que estaba programada en Washington D.C. para esa misma semana. La artista fue retirada del escenario por el equipo de emergencia y, tras el incidente, se suspendería toda su agenda musical a nivel internacional, incluyendo sus fechas por Suramérica en 2026.

A través de un mensaje
A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, la cantante informó que cancela su gira y se enfocará en su recuperación. - crédito @lolayounggg/Instagram

“Me duele decir que tengo que cancelar todo en un futuro previsible”, manifestó en un comunicado difundido en sus redes sociales, expresando su deseo de recibir una segunda oportunidad del público y regresar una vez completara su recuperación. En su mensaje agradeció el “amor y apoyo” de sus seguidores y afirmó su deseo de reaparecer “más fuerte” en la industria musical.

La otra cancelación fue prácticamente simultanea y se relacionó con el rapero D4vd. Apenas unas semanas después de confirmarse su aparición en Estéreo Picnic, se difundió en medios internacionales el hallazgo del cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición dentro de un vehículo eléctrico registrado a nombre del rapero estadounidense en Los Ángeles.

El rapero D4vd fue retirado
El rapero D4vd fue retirado del cartel de Estéreo Picnic 2026 tras las investigaciones por el hallazgo del cadaver de una mujer en su automovil, y la posibilidad de que sea investigado por feminicidio - crédito Darkroom/Interscope

Aunque hasta la fecha el artista que se hizo viral en TikTok por su sencillo Romantic Homicide no fue acusado de ningún cargo, la investigación sigue adelante como un caso de homicidio, hecho que detuvo su gira de conciertos en el segundo semestre de 2025 y provocó su ausencia del cartel de Estéreo Picnic, una vez se difundió la programación por días del evento que tendrá lugar del 20 al 22 de marzo.

La productora responsable dio a conocer, tras la cancelación de Peso Pluma, que ya se encontraban trabajando en agendar nuevos artistas que cubrieran a los artistas que se retiraron del cartel, por lo que cabe esperar novedades en las próximas semanas.

