Colombia

Jota Pe Hernández arremetió contra Gustavo Petro por anuncio de reducir el precio de la gasolina: “Cree estúpidos a los colombianos”

El senador de la Alianza Verde, que busca repetir periodo en el órgano legislativo, lanzó una dura crítica contra el jefe de Estado, al considerar la medida de disminuir el valor del galón del combustible como populista, al advertir que se acercan las elecciones parlamentarias y presidenciales

Guardar
Con este video en redes sociales, el senador de Alianza Verde cuestionó los verdaderos motivos por los que el jefe de Estado anunció la disminución de $300 en el precio del combustible a partir del 1 de febrero - crédito @JotaPeHernandez/X

El anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, de reducir en 300 pesos el precio del galón de gasolina corriente, en una medida que empezará a regir el 1 de febrero, sigue causando controversia pese al alivio que significará para miles de conductores en el país. Esta decisión es la primera disminución importante tras varios años de incrementos continuos en el valor del combustible, que según el jefe de Estado se dio ante la necesidad de cubrir deudas anteriores.

Ante esto, la respuesta del senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández no tardó en llegar. El congresista, que aspira a renovar su curul en las próximas elecciones, calificó la iniciativa como un acto de populismo orientado a influir en las decisiones del electorado, que acudirá a las urnas para elegir Congreso y jefe de Estado. “Lo que Gustavo Petro está haciendo es creer brutos, ignorantes, estúpidos a los colombianos”, fue una de las duras frases del parlamentario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La disminución del precio de
La disminución del precio de la gasolina se hará efectiva a partir del 1 de febrero, por un monto de $300- crédito Colprensa

Durante la administración Petro, el precio de la gasolina corriente en Colombia experimentó un aumento considerable. El valor del galón pasó de aproximadamente 9.180 pesos en agosto de 2022 a superar los $16.000 en enero de 2026 en las principales ciudades. Este ajuste representa un incremento cercano al 75% en menos de cuatro años, por lo que Hernández recordó que la tarifa actual es superior, en al menos un 100%, al precio internacional.

“Y ahora dice que le va a bajar trescientos pesitos porque está en campaña”, agregó el congresista, que ha sido un crítico de la determinación del primer mandatario de incrementar, en su momento, el precio del combustible; según él, frente a la necesidad de sanear la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), y que se originó durante la administración de Iván Duque Márquez (2018-2022), cuando operó una especie de subsidio.

Según el presidente Gustavo Petro,
Según el presidente Gustavo Petro, el hueco de $70 billones con el Fpec ya fue cubierto, por lo que empezará a disminuir el precio del combustible - crédito Colprensa

“Cuatro años duró clavando a los colombianos”: Jota Pe Hernández a Petro sobre el precio de la gasolina

La reducción anunciada por el Gobierno, como lo reseñó el congresista opositor, coincide con el inicio del calendario electoral, lo que ha despertado suspicacias. “Cuatro años duró clavando a los colombianos, cuatro años subiéndole el precio de la gasolina”, remarcó el legislador, que al darse los incrementos iniciales organizó movilizaciones contra estas alzas, por lo que aprovechó para hacer una serie de precisiones frente al porqué de su molestia por el anuncio.

Por supuesto que yo estoy de acuerdo con que baje la gasolina", resaltó el congresista, que incluso fue más allá, con una serie de paralelismos más agresivos. “No haga parte usted de esos petristas que les orinan la cara, les dicen que está lloviendo y ellos se lo creen. Lo que Gustavo está haciendo es populismo barato para conseguir votos”, afirmó Hernández, que también asemejó la situación a los episodios de violencia intrafamiliar en el que el agresor pide perdón.

Jota Pe Hernández quiere mantenerse
Jota Pe Hernández quiere mantenerse en el Senado, como una voz crítica de los movimientos progresistas - crédito @SenadoGovCo/X

El congresista, que pasó de ser simpatizante a crítico del gobernante, así como también ocurrió con otros compañeros de su bancada, como la senadora Angélica Lozano, concluyó su intervención con un mensaje dirigido a los ciudadanos. “Colombiano, no se deje meter los dedos a la boca”.

Es válido acotar que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, justificó la reducción al hecho de que la deuda del Fepc, estimada en unos 70 billones de pesos, ya fue cubierta, lo que permite iniciar una reducción gradual y sostenible del precio del combustible. Según Petro, los excedentes generados ahora que la gasolina se vende por encima de su costo económico seguirán destinándose a subsidiar el diésel, sin crear nuevos déficits fiscales para el país.

Aunque la reducción de 300 pesos fue catalogada como significativa, el 2026 comenzó con un ajuste al alza de 90 pesos el 1 de enero, tras una actualización regulatoria de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Este hecho llevó al senador de Alianza Verde a ironizar sobre el anuncio del Ejecutivo y a advertir sobre las intenciones políticas detrás de la decisión, que ha generado una serie de opiniones en las plataformas digitales.

Temas Relacionados

Jota Pe HernándezGustavo PetroPrecio gasolina en ColombiaBaja precio gasolinaElecciones Congreso 2026Elecciones Colombia 2026Gobierno PetroGasolina en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Sin MLS ni club definido: James Rodríguez afronta la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026

Desde su salida de León de México, en noviembre de 2025, el cucuteño completará tres meses sin conseguir equipo

Sin MLS ni club definido:

Reposición de votos y topes suben para elecciones de 2026 y hay críticas debido a que “no queda claro por qué tanta diferencia”

La MOE exigió una revisión de los fundamentos aplicados en el cálculo de los montos máximos autorizados para las próximas campañas

Reposición de votos y topes

La apuesta por la alimentación basada en frutas y verduras para disminuir las enfermedades crónicas en Colombia

Un programa busca revolucionar los menús en instituciones públicas y privadas, promoviendo una dieta centrada en el consumo de alimentos de origen vegetal para mejorar la salud y el rendimiento de la población

La apuesta por la alimentación

Gobierno Petro perdió demanda que obliga al Ministerio de Salud a pagar multimillonaria suma a red hospitalaria de Rionegro, Antioquia

El Tribunal Administrativo de Antioquia afirmó que el Estado colombiano tiene 10 días para subsanar la deuda

Gobierno Petro perdió demanda que

Dermatólogos alertan sobre daños invisibles en la piel tras las vacaciones: signos de alarma y guía para un cuidado efectivo

Expertos del Hospital Infantil Universitario de San José señalan que los daños cutáneos no siempre son visibles de inmediato, y advierten por riesgos de enfermedades adquiridas en ríos o playas

Dermatólogos alertan sobre daños invisibles
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Año electoral en medio del

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

Liberaron a los cinco policías que habían sido secuestrados por el ELN en el Catatumbo: Defensoría del Pueblo confirmó

ENTRETENIMIENTO

Karina García respondió múltiples preguntas

Karina García respondió múltiples preguntas de sus seguidores: desde el celibato hasta la posibilidad de volver a un ‘reality show’

Juana Arboleda, de ‘La reina del Flow’, anunció su separación de Rafael Zea tras 17 años: así es su relación en la actualidad

Jessi Uribe publicó ocurrente video parodiando el peinado de Ciro Quiñonez tras las críticas de Giovanny Ayala

Sofía Vergara y el día que encarnó a Lara Croft de ‘Tomb Raider’: la llamaron antes de alcanzar la fama

Marilyn Patiño sorprendió en ‘La casa de los famosos’: “Me encanta que me digan put... y perr..., me fascina”

Deportes

Millonarios habría lanzado ultimátum a

Millonarios habría lanzado ultimátum a Hernán Torres: esta sería la fecha de su despido del club

Sin MLS ni club definido: James Rodríguez afronta la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026

Tulio Gómez recordó el pasado de América ligado al narcotráfico para defender su gestión: “Lo hemos construido”

Linda Caicedo lidera la clasificación del Real Madrid a la final de la Supercopa de España: así fue su gol ante Atlético de Madrid

Teófilo Gutiérrez hace historia en el fútbol colombiano, pero por una polémica razón