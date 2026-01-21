Jota Pe Hernández arremetió contra Gustavo Petro por anuncio de reducir el precio de la gasolina: “Cree estúpidos a los colombianos”

Con este video en redes sociales, el senador de Alianza Verde cuestionó los verdaderos motivos por los que el jefe de Estado anunció la disminución de $300 en el precio del combustible a partir del 1 de febrero - crédito @JotaPeHernandez/X

El anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, de reducir en 300 pesos el precio del galón de gasolina corriente, en una medida que empezará a regir el 1 de febrero, sigue causando controversia pese al alivio que significará para miles de conductores en el país. Esta decisión es la primera disminución importante tras varios años de incrementos continuos en el valor del combustible, que según el jefe de Estado se dio ante la necesidad de cubrir deudas anteriores.

Ante esto, la respuesta del senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández no tardó en llegar. El congresista, que aspira a renovar su curul en las próximas elecciones, calificó la iniciativa como un acto de populismo orientado a influir en las decisiones del electorado, que acudirá a las urnas para elegir Congreso y jefe de Estado. “Lo que Gustavo Petro está haciendo es creer brutos, ignorantes, estúpidos a los colombianos”, fue una de las duras frases del parlamentario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La disminución del precio de la gasolina se hará efectiva a partir del 1 de febrero, por un monto de $300- crédito Colprensa

Durante la administración Petro, el precio de la gasolina corriente en Colombia experimentó un aumento considerable. El valor del galón pasó de aproximadamente 9.180 pesos en agosto de 2022 a superar los $16.000 en enero de 2026 en las principales ciudades. Este ajuste representa un incremento cercano al 75% en menos de cuatro años, por lo que Hernández recordó que la tarifa actual es superior, en al menos un 100%, al precio internacional.

“Y ahora dice que le va a bajar trescientos pesitos porque está en campaña”, agregó el congresista, que ha sido un crítico de la determinación del primer mandatario de incrementar, en su momento, el precio del combustible; según él, frente a la necesidad de sanear la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), y que se originó durante la administración de Iván Duque Márquez (2018-2022), cuando operó una especie de subsidio.

Según el presidente Gustavo Petro, el hueco de $70 billones con el Fpec ya fue cubierto, por lo que empezará a disminuir el precio del combustible - crédito Colprensa

“Cuatro años duró clavando a los colombianos”: Jota Pe Hernández a Petro sobre el precio de la gasolina

La reducción anunciada por el Gobierno, como lo reseñó el congresista opositor, coincide con el inicio del calendario electoral, lo que ha despertado suspicacias. “Cuatro años duró clavando a los colombianos, cuatro años subiéndole el precio de la gasolina”, remarcó el legislador, que al darse los incrementos iniciales organizó movilizaciones contra estas alzas, por lo que aprovechó para hacer una serie de precisiones frente al porqué de su molestia por el anuncio.

“Por supuesto que yo estoy de acuerdo con que baje la gasolina", resaltó el congresista, que incluso fue más allá, con una serie de paralelismos más agresivos. “No haga parte usted de esos petristas que les orinan la cara, les dicen que está lloviendo y ellos se lo creen. Lo que Gustavo está haciendo es populismo barato para conseguir votos”, afirmó Hernández, que también asemejó la situación a los episodios de violencia intrafamiliar en el que el agresor pide perdón.

Jota Pe Hernández quiere mantenerse en el Senado, como una voz crítica de los movimientos progresistas - crédito @SenadoGovCo/X

El congresista, que pasó de ser simpatizante a crítico del gobernante, así como también ocurrió con otros compañeros de su bancada, como la senadora Angélica Lozano, concluyó su intervención con un mensaje dirigido a los ciudadanos. “Colombiano, no se deje meter los dedos a la boca”.

Es válido acotar que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, justificó la reducción al hecho de que la deuda del Fepc, estimada en unos 70 billones de pesos, ya fue cubierta, lo que permite iniciar una reducción gradual y sostenible del precio del combustible. Según Petro, los excedentes generados ahora que la gasolina se vende por encima de su costo económico seguirán destinándose a subsidiar el diésel, sin crear nuevos déficits fiscales para el país.

Aunque la reducción de 300 pesos fue catalogada como significativa, el 2026 comenzó con un ajuste al alza de 90 pesos el 1 de enero, tras una actualización regulatoria de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Este hecho llevó al senador de Alianza Verde a ironizar sobre el anuncio del Ejecutivo y a advertir sobre las intenciones políticas detrás de la decisión, que ha generado una serie de opiniones en las plataformas digitales.