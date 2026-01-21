Colombia

Conductora resultó lesionada luego de que cayera en su vehículo desde el tercer piso de un parqueadero en Manizales

Equipos de rescate y entidades oficiales respondieron al accidente ocurrido en el sector de la Nueva EPS, realizando acciones coordinadas para auxiliar a la persona afectada

Guardar
El vehículo cayó del tercer piso del parqueadero del edificio Montevedra en Manizales y causó heridas leves a la conductora - crédito Brumas Casas Audiovisual/Facebook

Un inusual accidente de tránsito, que pudo terminar en tragedia, se registró en la tarde del martes 20 de enero de 2026 en un parqueadero ubicado sobre la en la avenida Kevin Ángel, en Manizales (Caldas).

El hecho ocurrió en el sector de la Nueva EPS, cuando un vehículo cayó desde el tercer piso del parqueadero del edificio Montevedra, impactando sobre un automotor tipo Turbo que se encontraba estacionado. El hecho quedó registrado en video, de acuerdo con información suministrada por la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales (UGR).

Ahora síguenos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el reporte oficial de la UGR de Manizales, tras recibir la notificación del accidente, se activó de inmediato un operativo interinstitucional que incluyó la participación del Cuerpo Oficial de Bomberos, Bomberos Voluntarios, el Grupo Especial de Rescate (GER), la Defensa Civil, la Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional.

La mujer, al parecer, estaba
La mujer, al parecer, estaba estacionando cuando se presentó el grave siniestro - crédito Habla Manizales/Facebook

Al llegar al lugar, los organismos de socorro identificaron que la persona lesionada era la que conducía el vehículo que cayó desde el tercer piso. La conductora fue trasladada oportunamente a la Clínica Santillana, donde permanece bajo atención médica y presenta heridas leves.

En el siniestro, que por fortuna no dejó víctimas fatales, resultaron afectados tres vehículos: una Renault Sandero con placas de Pereira, el camión tipo furgón y el Hyundai Venue que cayó desde el parqueadero. Además, tres motocicletas que se encontraban estacionadas en la zona sufrieron daños materiales a raíz del impacto.

Las autoridades municipales informaron que las circunstancias que rodearon el accidente están siendo investigadas. La Secretaría de Movilidad, en coordinación con la UGR y la Secretaría del Interior, adelanta el análisis técnico para determinar las causas oficiales que originaron el siniestro.

Por fortuna el hecho ocurrido en el parqueadero no dejó víctimas fatales - crédito Caldas al día/Facebook

“Y el de la turbo en el andén, mal parquiado menos mal no cayó sobre una persona”; “Menos mal el de la turbo estaba mal parqueado si no le cae encima. Que susto!” ; “Error humano o negligencia” ; “Esa señora le debe la vida al turbo (sic)”, fueron algunas reacciones en redes sociales al accidente.

Carro se precipitó 120 metros en la vía Pácora-Salamina; conductor resultó herido

Un grave accidente de tránsito se registró hacia las 7:00 a. m. del lunes 19 de enero en la carretera que comunica a Pácora con Salamina, en el sector conocido como La Garrucha (Caldas), cuando un vehículo particular rodó aproximadamente 120 metros por un precipicio.

La situación fue presenciada por ocupantes de otro vehículo que transitaban por la vía, quienes fueron los que notificaron de inmediato al Cuerpo de Bomberos.

Ocho miembros del Cuerpo de Bomberos, junto con el vehículo de reacción rápida, acudieron a la emergencia.

El conductor sobrevivió al grave
El conductor sobrevivió al grave accidente - crédito Freepik

Al llegar al lugar, encontraron al conductor del automotor fuera del vehículo, con lesiones de consideración. Según reportaron los bomberos, el hombre logró lanzarse antes de que el vehículo terminara de descender por el abismo. La comunidad que se encontraba en el área prestó colaboración en las labores de rescate.

El conductor, que se dirigía hacia Manizales al momento del accidente, permanecía consciente. Expresó a los socorristas sentir un dolor intenso y les informó que había sido sometido a una cirugía de columna hace aproximadamente un mes.

Debido a esta condición, el personal de emergencia realizó el traslado con especial precaución en una ambulancia hasta el Hospital Santa Teresita.

Hasta el momento, no se ha establecido la causa del accidente. En el sitio del siniestro se observó pérdida de banca en la vía y la presencia de un reguero de aceite, lo que podría haber contribuido al incidente. Las autoridades continúan con la investigación para determinar el origen exacto del hecho y evaluar las condiciones de seguridad en el sector de La Garrucha.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoManizalesAvenida Kevin ÁngelMovilidadColombia-Noticias

Más Noticias

Fuad Char confesó cuál es, para él, el mejor equipo de Colombia de los últimos años y no se trata de Junior

Su objetivo es seguir el ejemplo de una institución líder en el país y replicar ese modelo de gestión y éxito deportivo con el Tiburón

Fuad Char confesó cuál es,

Petro perdió otra batalla judicial contra exgerente de Coosalud: juzgado mantuvo en firme obligación de retractarse tras llamarlo “bandido”

La decisión del Juzgado 24 Administrativo de Bogotá ratificó la obligación del presidente de retractarse públicamente y ofrecer disculpas a Jaime Miguel González Montaño por 17 afirmaciones consideradas falsas

Petro perdió otra batalla judicial

Santos habría condicionado la salida de Alfredo Morelos al Atlético Nacional: esto exigió el conjunto brasileño

Después de varias semanas de negociaciones y líos jurídicos, finalmente el delantero será jugador en propiedad del verde, pero no fue sencillo para desvincularse del Peixe

Santos habría condicionado la salida

‘Desafío Siglo XXI’: las emociones intensas de la prueba dejaron llorando a Deisy, Leo e Isa

Los participantes tuvieron una nueva discusión tras la fuerte derrota de la jornada

‘Desafío Siglo XXI’: las emociones

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Luis Enrique y Hugo González Godoy estaban en poder del grupo guerrillero desde el 9 de enero

ELN entregó a hermanos que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN entregó a hermanos que

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

ENTRETENIMIENTO

Mariana Zapata afirmó en ‘La

Mariana Zapata afirmó en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ que tuvo una relación con jugador de la selección Colombia: estaría casado

Karina García respondió múltiples preguntas de sus seguidores: desde el celibato hasta la posibilidad de volver a un ‘reality show’

Juana Arboleda, de ‘La reina del Flow’, anunció su separación de Rafael Zea tras 17 años: así es su relación en la actualidad

Jessi Uribe publicó ocurrente video parodiando el peinado de Ciro Quiñonez tras las críticas de Giovanny Ayala

Sofía Vergara y el día que encarnó a Lara Croft de ‘Tomb Raider’: la llamaron antes de alcanzar la fama

Deportes

Santos habría condicionado la salida

Santos habría condicionado la salida de Alfredo Morelos al Atlético Nacional: esto exigió el conjunto brasileño

Egan Bernal buscará defender la corona en los Nacionales de Ruta 2026: “La carrera será muy exigente”

Estos son los equipos con más abonos para la Liga BetPlay 2026: hay sorpresas entre los clubes históricos

Millonarios habría lanzado ultimátum a Hernán Torres: esta sería la fecha de su despido del club

Sin MLS ni club definido: James Rodríguez afronta la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026