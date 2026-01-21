Colombia

Brutal agresión contra un vigilante en Barranquilla: familia de la víctima interpondrá acciones legales

En la madrugada del 18 de enero, el trabajador fue atacado por varios individuos luego de impedir el acceso de un vehículo al conjunto Palmeras del Caribe III, conforme a las directrices internas de la residencia

Así quedó registrada la brutal agresión contra el vigilante de un conjunto residencial en Barranquilla - crédito La Red social Pivijay/Facebook

Los actos violentos por intolerancia se han convertido en un fenómeno recurrente en el país, originados frecuentemente por desacuerdos cotidianos y conflictos menores.

Situaciones en las que la mediación y el respeto por las normas deberían prevalecer, terminan en agresiones físicas o verbales que afectan gravemente la convivencia y la seguridad en espacios públicos y privados.

Este contexto de tensión social quedó en evidencia en un hecho reciente ocurrido en Barranquilla (Atlántico), donde un vigilante resultó gravemente herido en la noche del domingo 18 de enero tras ser atacado por varias personas en el conjunto residencial Palmeras del Caribe III, en el norte de Barranquilla.

La víctima recibió la brutal
La víctima recibió la brutal golpiza por no permitir el paso a un hombre y sus acompañantes - crédito Fregó Informa/Facebook

El motivo que habría desatado la salvaje golpiza

El hecho ocurrió cuando el trabajador impidió el ingreso de un vehículo que no cumplía con las normas del lugar, según detalló la administración del conjunto en un comunicado dirigido a los copropietarios.

La víctima, identificada como Danián Villamil, se encontraba realizando el control de acceso cuando un vehículo con tres ocupantes intentó ingresar.

De acuerdo con la administración, “el vigilante realizó el control de acceso correspondiente y no autorizó el ingreso del vehículo por las siguientes razones: después de las 6:00 p. m. no se permite el ingreso de vehículos visitantes, debido a la alta ocupación del parqueadero; el vehículo no se encontraba registrado en el conjunto; el vehículo ingresaba con un equipo de sonido a altísimo volumen, contraviniendo las normas de convivencia”.

La negativa desencadenó una discusión que terminó en una agresión violenta. Según el comunicado, “ante la restricción de ingreso, se presentó una discusión que derivó en una agresión violenta, en la cual el vigilante fue atacado en dos ocasiones de manera salvaje”.

Varias personas habrían agredido al
Varias personas habrían agredido al trabajador - crédito Galapa despierta/Facebook

Villamil sufrió múltiples laceraciones en la cabeza y un fuerte golpe en otras partes del cuerpo, por lo que fue trasladado de urgencia a la Clínica La Merced, donde “recibe atención médica por múltiples laceraciones en la cabeza y un fuerte golpe, motivo por el cual será sometido a estudios médicos para descartar lesiones de mayor gravedad”.

La administración enfatizó que “se encuentra atenta a la evolución de su estado de salud, brindando el acompañamiento correspondiente y colaborando con las autoridades competentes para que se haga justicia frente a este grave suceso”.

Por su parte, los familiares del vigilante estarían en el proceso de interponer la respectiva denuncia penal por lesiones personales y tentativa de homicidio, mientras que el conjunto anunció que instaurará una acción legal por daño en bien ajeno.

Ataque a bala frente a supermercado en Sabanagrande dejó un muerto y un menor herido

La violencia sacudió al municipio de Sabanagrande (Atlántico), tras un atentado a bala ocurrido en la noche del 19 de enero frente a un supermercado ARA.

El ataque dejó como saldo la muerte de Wilson David Jiménez Caro, de 28 años, y un menor de edad herido, luego de que dos sujetos armados, que se desplazaban en una motocicleta, abrieran fuego contra un grupo de jóvenes que se encontraba en la vía pública.

De acuerdo con versiones preliminares, citado por medios locales, varios jóvenes estaban manipulando agua en la calle cuando una motocicleta de alto cilindraje pasó por el lugar y, presuntamente, fue salpicada con agua. Minutos después, el parrillero habría descendido del vehículo, desenfundó un arma de fuego y habría disparado en repetidas ocasiones contra los presentes.

El agresor habría asesinado al
El agresor habría asesinado al joven en un acto de intolerancia - crédito Freepik

Jiménez Caro recibió impactos de bala en la cabeza y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial en Barranquilla, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. En el mismo hecho, un menor de edad sufrió dos heridas de bala, una en la pierna y otra en el brazo, por lo que fue remitido a la capital del Atlántico hacia las 11:40 a. m. y permanece bajo atención médica especializada.

Tras el episodio, unidades policiales acudieron al sitio e iniciaron las investigaciones para determinar la identidad de los responsables y esclarecer si el ataque fue una reacción inmediata o si existía un conflicto previo.

