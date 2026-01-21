Ataque armado en Bucaramanga dejó una joven muerta y dos mujeres heridas: podría tratarse de un tema pasional

Violencia en Bucaramanga: disparos en San Miguel enlutan a una familia y estremecen al barrio - crédito Freepik

La noche del 20 de enero de 2026, el barrio San Miguel, en Bucaramanga, fue escenario de un ataque armado que cobró la vida de Cynthia Valeria Espitia Argüello, de 17 años, y dejó heridas a otras dos mujeres.

El hecho ocurrió cerca de las 9:38 p. m., en la intersección de la calle 51 con carrera 13, donde las víctimas conversaban al aire libre.

Según el reporte policial y las grabaciones recolectadas, dos individuos que se desplazaban en una motocicleta Suzuki Gixxer se acercaron al grupo.

El acompañante, vestido con pantalón blanco y camisa negra, descendió, extrajo un arma y disparó en repetidas ocasiones contra las presentes.

Cynthia Valeria Espitia Argüello, de 17 años, perdió la vida tras un ataque perpetrado por dos sujetos en motocicleta - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

Luego de ejecutar el ataque, los agresores huyeron rápidamente, desapareciendo entre las calles del barrio.

El estruendo de los disparos generó temor en la comunidad; vecinos y transeúntes intentaron auxiliar a las mujeres afectadas mientras llegaban los servicios de emergencia.

Cynthia Valeria Espitia Argüello sufrió varias heridas de bala, una de ellas en el cuello. Fue trasladada al Hospital Chicamocha, donde los médicos no lograron salvarla debido a la gravedad de las lesiones.

Las otras víctimas del atentado fueron identificadas como Mayra Alejandra Colmenares Amado, quien presentó una herida leve en la cabeza, y Alison Valentina Espitia Argüello, hermana de la joven fallecida, quien recibió un disparo en el abdomen, lo que le provocó fractura ósea.

Ambas reciben atención en el Hospital Universitario de Santander, donde permanecen bajo observación, esperando evolución en su estado de salud.

El Grupo de Homicidios de la Sijin asumió la investigación. Las primeras indagaciones apuntan a que el crimen podría tener relación con conflictos personales, específicamente asuntos sentimentales.

Las autoridades no descartan que la expareja de la víctima mortal esté involucrada en el hecho y que las otras dos mujeres hayan resultado heridas por encontrarse en el lugar del ataque.

Foto de referencia. Feminicidio a tiros por posible motivo sentimental sacude a Bucaramanga - crédito Redes sociales

Durante el levantamiento de pruebas, los investigadores hallaron seis vainillas de calibre 9 milímetros y dos proyectiles en el sitio, además de recopilar testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad para esclarecer lo sucedido.

Esto dijo la Policía sobre el feminicidio: “Habían tenido algunas diferencias”

El brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que la principal hipótesis del crimen ocurrido en San Miguel apunta a un menor de edad, conocido como alias Julito, expareja de la joven fallecida.

“Como manifiesta la misma hermana de la fallecida, ella tenía una relación sentimental con este joven. Habían tenido algunas diferencias, ya habían terminado y no existía ningún vínculo entre los dos, pero este sujeto no quería aceptar que la relación había llegado a su fin”, declaró el oficial.

Según la investigación, alias Julito es un criminal con amplio historial en el área metropolitana de Bucaramanga.

Alias Julito, menor de edad con historial delictivo, es buscado intensamente junto a otros dos implicados por su presunta participación en el feminicidio - crédito Colprensa

“Se logró establecer que el sujeto que participó en estos hechos es un delincuente reconocido del municipio de Floridablanca, menor de edad, que ha participado en varios hechos de sicariato tanto en Bucaramanga como en Floridablanca. Es uno de los que más ha venido afectando la seguridad de ese municipio y lo tenemos inmerso en varias investigaciones”, agregó Quintero.

Según las autoridades, ninguna de las afectadas tenía antecedentes judiciales.

La Policía informó que mantiene todas sus capacidades institucionales orientadas a ubicar al menor y a los dos implicados restantes, quienes habrían colaborado en el ataque armado que cobró la vida de Cynthia Valeria Espitia Argüello.

