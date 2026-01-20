Colombia

Petro defendió decreto con el que le quitó la prima de servicio a los congresistas: “Se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres”

El presidente de la República, en sus redes sociales, se pronunció frente a la determinación de suprimir el concepto del salario mensual de los parlamentarios, que empezará a regir a partir del 20 de julio de 2026, y con sus afirmaciones alimentó las versiones de que se trató de una venganza política

Guardar
Gustavo Petro dijo que la
Gustavo Petro dijo que la determinación de suprimir la prima de servicios a los congresistas se dio ante el revés de la reforma tributaria - crédito Presidencia – Colprensa

Con un mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió el martes 20 de enero de 2026 la eliminación de la prima especial de servicios para los congresistas: determinación que empezará a regir el próximo 20 de julio; es decir, cuando se posesionen los nuevos miembros del Legislativo y que no afectaría, por ahora, a varios de sus simpatizantes en el órgano, aunque desde los sectores progresistas están de acuerdo con la medida.

Se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres y hunden las que le ponen impuestos a los ricos. Por eso creo que es muy justo reducir el salario a los congresistas”, afirmó Petro en su publicación en X, frente a la decisión que quedó formalizada en el Decreto 0030 del 20 de enero de 2026, y que representa -sin duda- un giro significativo en la política de remuneración para los miembros del Congreso, pues hará una significativa reducción en sus emolumentos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro justificó la supresión de la prima de servicios a congresistas - crédito @petrogustavo/X

Con sus afirmaciones, Petro alimentó las versiones que insisten en que esto se trataría de una venganza política de su parte ante un órgano legislativo que se negó a darle vía libre a lo que desde el Ejecutivo se llamó la Ley de Financiamiento, pero que en realidad era la reforma tributaria 3.0. Una serie de tributos que el jefe de Estado sacará por vía administrativa, con la promulgación del decreto de emergencia económica, o el 1390 de 2025.

La defensa del Estado a decisión de suprimir prima de servicios a los congresistas, a partir del 20 de julio

Por su parte, en su argumentación ante la opinión pública, el Departamento Administrativo de la Función Pública justificó la decisión al remarcar que el nivel salarial para los congresistas no corresponde a las condiciones que atraviesa Colombia. A esto agregó que, según la Corte Constitucional, este tipo de pagos no son obligatorios para el Ejecutivo, por lo que se optó por suprimirlo del ordenamiento fiscal para la próxima legislatura.

Este es el Decreto 0030
Este es el Decreto 0030 de 2026, que disminuye prima de servicio a congresistas a partir del 20 de julio - crédito Infobae Colombia

“La remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuesto en la Ley 2294 de 2023, ‘por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia, potencia mundial de la vida’, fue otro de los motivos con los que se procedió con el anunciado recorte, que había sido anticipado a finales del 2025.

Este recorte implica la derogación del Decreto 2170 de 2013, que otorgaba a los congresistas una prima mensual adicional, que fue concebida inicialmente para gastos de salud y vivienda, de alrededor de $16.914.540 mensuales en 2025. De acuerdo con los nuevos cálculos, el ingreso mensual bruto pasará de más de $52 millones a unos $36 millones para los futuros congresistas, en una disminución que recibió fuertes críticas por parte de los miembros del legislativo.

Actualmente, el sueldo de los
Actualmente, el sueldo de los congresistas supera los $52 millones al mes - crédito Colprensa

“La evolución del marco constitucional, fiscal y administrativo del Estado hace necesario revisar y ajustar los componentes del régimen remuneratorio, con el fin de asegurar su coherencia con los principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad”, se leyó en el decreto con el que se precisó la decisión, y que fue firmado por Mariela del Socorro Barragán, como directora de Función Pública, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Según estimaciones oficiales, la eliminación de este pago supondrá un ahorro de más de $56.000 millones al año para las finanzas del Estado. Así pues, mientras Petro sostiene que la supresión de la prima responde a principios de equidad y responsabilidad fiscal, desde sectores contrarios se considera una medida que marca un precedente en la relación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, y abre la discusión sobre los privilegios de los funcionarios.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGobierno PetroGobierno nacionalReducción salario congresistasCongreso ColombiaPrima de servicios congresistasColombia-Noticias

Más Noticias

Sinuano Día: resultados 20 de enero de 2026

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día: resultados 20 de

Médicos se fueron contra Petro por respaldar al ministro de Salud en medio de la crisis en el Hospital de Itaguí: “Entonces, es un castigo”

Las reacciones del gremio médico se produjeron después de que el presidente Gustavo Petro respaldara públicamente a Guillermo Alfonso Jaramillo, y afirmara que el hospital presenta indicios de corrupción

Médicos se fueron contra Petro

Este es el formato único del tarjetón electoral para las consultas presidenciales del 8 de marzo

El registrador Nacional, Hernán Penagos, explicó que el diseño garantiza el secreto del voto, pero insistió en que marcar más de una casilla anularía automáticamente la elección personal

Este es el formato único

Gobierno Petro sigue sin cumplir con la ejecución del presupuesto y ya le salió un problema que no se veía hace 20 años

El aumento previsto en el desbalance de las cuentas públicas expone la necesidad urgente de reformas profundas y ajustes institucionales para evitar riesgos mayores

Gobierno Petro sigue sin cumplir

Ministro de Salud se mantuvo en sus críticas tras polémica por crisis en el Hospital de Itagüí: “No pueden seguir siendo nido de la corrupción”

Guillermo Alfonso Jaramillo volvió a pronunciarse sobre la situación de los hospitales de Antioquia, luego de la controversia generada por sus declaraciones, en las que afirmó que “los ricos también lloran”

Ministro de Salud se mantuvo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violencia en el Catatumbo: disidencias

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

Liberaron a los cinco policías que habían sido secuestrados por el ELN en el Catatumbo: Defensoría del Pueblo confirmó

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Los mejores podcasts de Spotify

Los mejores podcasts de Spotify Colombia para escuchar este día

Luisa Fernanda W reveló cuál es el secreto para los creadores de contenido en 2026: “Ya no gana el que más publica”

Paisavlogs, Yaya Muñoz y Dedimar Gamez ‘le tiran’ a Maiker Smith por su rol en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: recibió estas duras críticas

Productor de Yeison Jiménez se refirió al misterioso susurro captado en un homenaje al cantante: “Sí lo escuché”

Nicolás Arrieta habló sobre la captura de Epa Colombia y explicó por qué considera que debe pagar la condena

Deportes

Santa Fe vs. Junior FC:

Santa Fe vs. Junior FC: hora y dónde ver la gran final de la Superliga de Colombia 2026

Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise: hora y dónde ver el regreso de Luis Díaz a la Champions League

Este es el club en el que puede terminar Sebastián Villa tras la negativa de River Plate

Luis Fernando Muriel reveló que Atlético Nacional intentó ficharlo como refuerzo en ataque antes de su llegada al Junior

El extenista colombiano Juan Sebastián Cabal dijo cuáles son sus candidatos para ganar el Abierto de Australia: “Todo puede pasar”