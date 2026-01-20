Colombia

Paisavlogs, Yaya Muñoz y Dedimar Gamez ‘le tiran’ a Maiker Smith por su rol en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: recibió estas duras críticas

El creador de contenido no termina de convencer a los panelistas de ‘Tamo en vivo’ y seguidores del ‘reality’, los cuales esperaban un desempeño mucho más destacado en esta temporada del programa

Guardar
Maiker Smith, en la mira
Maiker Smith, en la mira de los fans tras las críticas por su bajo perfil en La casa de los famosos Colombia 3 - crédito @tamoenvivo.co/IG

El desempeño de Maiker Smith en La casa de los famosos Colombia 3 volvió a quedar bajo la lupa, esta vez por cuenta de una conversación sin filtros que se dio en el programa Tamo en Vivo, conducido por Dímerlo King.

Durante la reciente emisión, los panelistas Yaya Muñoz, Dedimar Gámez y el invitado de la noche Paisavlogs, analizaron el rol del participante dentro del reality y coincidieron en una percepción que ya empieza a repetirse en redes sociales: para muchos, Maiker no ha mostrado todo su potencial dentro de la competencia.

El tema surgió de manera directa cuando Dedimar Gámez lanzó una pregunta que marcó el tono del debate: “¿Cuál es el hombre más suave, Paisa?”, pues sin rodeos, Paisavlogs respondió con nombre propio y una reflexión que mezcló crítica y expectativa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Se lo voy a decir yo. El hombre más suave en este momento y que de verdad de corazón espero más de él, es Maiker”, afirmó Daniel Patiño (nombre de pila de Paisavlogs), dejando claro que su opinión no parte de la animadversión, sino de la sensación de que el participante podría estar dando mucho más de sí.

Paisavlogs en 'Tamo en Vivo'
Paisavlogs en 'Tamo en Vivo' pide más juego a Maiker Smith en La casa de los famosos Colombia 3 - crédito tamoenvivo/Ig

La afirmación no tomó por sorpresa a Dedimar Gámez, el cual aseguró haber escuchado esa misma percepción en distintos espacios, especialmente en las redes sociales.

“He escuchado mucho eso”, comentó, validando que la lectura de Paisa sobre Maiker Smith no es aislada, y a esto se sumó Yaya Muñoz con un contundente “Sí, señor”, reforzando el consenso que empezaba a formarse en la mesa.

Paisa insistió en su postura y reiteró que su crítica nace de la expectativa que tenía frente al influencer: “Yo espero más de él”, recalcó, una frase que se convirtió en el eje de la conversación porque para los panelistas, el problema no sería la falta de talento, sino la ausencia de una estrategia clara dentro del juego.

Dedimar Gámez profundizó en su análisis y explicó que su percepción viene desde el inicio del programa.

Y yo lo noté desde el primer día, porque desde el primer día que tú sabes, al personaje ya lo conocen, ya sabes cómo va a salir”, señaló, sugiriendo que Maiker ingresó al reality con una imagen previamente construida, pero que hasta ahora no ha sabido explotarla frente a las cámaras.

Crece la presión sobre Maiker Smith por su estrategia silenciosa en La casa de los famosos Colombia 3 - crédito @dimelo.king/tiktok

Según Gámez, el influenciador podría estar atravesando una etapa de desubicación dentro de la dinámica del programa.

Y yo siento, personalmente, que es que Maiker, como que de pronto no ha encontrado la ruta o quién sabe. De pronto se sienta opacado, que lo dudo mucho, porque él tiene talento, el talento de Maiker es rudísimo”, expresó, dejando claro que la crítica no apunta a una falta de capacidades, sino a la manera en que las está utilizando —o dejando de utilizar— en el reality.

Uno de los momentos más llamativos de la charla se dio cuando Dedimar confesó que, antes del estreno de La casa de los famosos Colombia 3, Maiker Smith era su favorito: “Incluso mi aspirante preferido antes de iniciar La casa era Maiker”, reveló, evidenciando el contraste entre las expectativas iniciales y lo que, según ella, se ha visto hasta ahora en pantalla.

Ante esta confesión, Dímerlo King intervino con una pregunta directa: “¿Ahora no?” y la respuesta de Dedimar fue igual de clara: “No, es que no lo estoy viendo”, una frase breve, pero contundente, que resume la decepción de quienes esperaban un rol más protagónico por parte del creador de contenido.

La expectativa sobre Maiker Smith
La expectativa sobre Maiker Smith divide a los fans del reality - crédito @maikersmith/IG

Yaya Muñoz complementó la crítica apuntando a un aspecto clave dentro del formato del reality: la generación de contenido: “Es que no lo hemos visto haciendo contenido”, afirmó, señalando que, en un programa donde la visibilidad, las dinámicas y las acciones constantes son determinantes, la falta de momentos memorables puede pasar factura.

La conversación en Tamo en Vivo no tardó en replicarse en redes sociales, donde seguidores del programa debatieron si Maiker Smith está jugando a la defensiva, esperando el momento indicado, o si, por el contrario, está perdiendo una oportunidad valiosa de consolidarse dentro del programa presentado en el Canal RCN.

Mientras algunos coinciden con Paisavlogs, Dedimar y Yaya en que el participante se ha mostrado “suave”, otros consideran que su estrategia podría ser más silenciosa y calculada.

Temas Relacionados

PaisavlogsYaya MuñozDedimar GamezDímelo KingMaiker SmithLa casa de los famosos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Augusto Rodríguez vinculó a Andrés Idárraga con presuntas presiones en SAE y supuestas influencias en la Fiscalía

El director de la UNP expuso ante varios medios situaciones que comprometerían la ética de Andrés Idárraga y el funcionamiento de entidades estatales, tras la imputación que la Fiscalía retiró en su contra

Augusto Rodríguez vinculó a Andrés

Padres denunciados por alimentos no ingresarían a conciertos y eventos deportivos, según proyecto de ley

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, promotora de la iniciativa en el Congreso, indicó que la medida impediría a quienes figuren en el sistema Redam acceder a grandes recitales y encuentros deportivos

Padres denunciados por alimentos no

Homicidio de colombiano en Perú dejó tres capturados: abandonaron el cuerpo en vía pública

La víctima fue identificada como Andrés Camilo Soto Huérfano, luego de las pesquisas que dejaron las detenciones de dos hombres y una mujer

Homicidio de colombiano en Perú

El profe Jordi denunció la querella judicial en la que lo acusan de adoctrinar a sus alumnos: “La vida es muy corta para cargar odio”

“Cuando tú eres creador de contenido, tú te expones”, señaló el el docente colombiano Jordi Mauricio Romero en un video que compartió en su perfil de Instagram

El profe Jordi denunció la

“Le diría a Juliana Guerrero que renuncie y que vaya a estudiar”, expresó Jennifer Pedraza al referirse a las nuevas pruebas sobre la compra de título universitario

La representante a la Cámara conoció que la Fundación San José registró ante la Dian tres pagos hechos por Guerrero a la cuestionada institución educativa. Dijo que Guerrero “pagó los derechos de grado antes de matricularse”

“Le diría a Juliana Guerrero
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violencia en el Catatumbo: disidencias

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

Liberaron a los cinco policías que habían sido secuestrados por el ELN en el Catatumbo: Defensoría del Pueblo confirmó

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Productor de Yeison Jiménez se

Productor de Yeison Jiménez se refirió al misterioso susurro captado en un homenaje al cantante: “Sí lo escuché”

Nicolás Arrieta habló sobre la captura de Epa Colombia y explicó por qué considera que debe pagar la condena

La hija de ‘Yailin, la más viral’ sorprende con esta travesura: la reacción de la cantante se volvió tendencia

La pareja de Simón Brand responde a críticas en redes sociales tras publicar imagen con el ‘ex’ de Claudia Bahamón

Cami Pulgarín reveló que se sometió a un nuevo procedimiento estético en el rostro: esto dijo la creadora de contenido

Deportes

Santa Fe vs. Junior FC:

Santa Fe vs. Junior FC: hora y dónde ver la gran final de la Superliga de Colombia 2026

Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise: hora y dónde ver el regreso de Luis Díaz a la Champions League

Este es el club en el que puede terminar Sebastián Villa tras la negativa de River Plate

Luis Fernando Muriel reveló que Atlético Nacional intentó ficharlo como refuerzo en ataque antes de su llegada al Junior

El extenista colombiano Juan Sebastián Cabal dijo cuáles son sus candidatos para ganar el Abierto de Australia: “Todo puede pasar”