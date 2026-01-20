Fanáticos de la cantante Patricia Teherán le rindieron homenaje en Cartagena luego de 31 años de su fallecimiento

Fanáticos rindieron homenaje a la cantante Patricia Teherán a 31 años de su fallecimiento - crédito @minchopaternina / TikTok

La memoria de Patricia Teherán mantiene encendida la llama del vallenato romántico en la región Caribe, 31 años después de su partida.

Su impacto se percibe no solo en quienes corean sus canciones, sino también en el modo en que su historia sigue abriendo puertas para las mujeres dentro de un género históricamente dominado por hombres.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reciente homenaje realizado en el Cementerio Jardines de Cartagena reunió a decenas de personas decididas a honrar la figura de la cantante, fallecida en 1995 en un trágico accidente vial en Loma de Arena, Bolívar.

Durante la jornada, la asistencia de Alex, el hijo de Patricia, se convirtió en uno de los focos más emotivos. Entre muestras de afecto y recuerdos compartidos, Alex anunció un proyecto musical dedicado a la memoria de su madre, en el cual participará también un hijo del reconocido compositor Omar Geles. Esta iniciativa busca consolidar el legado familiar y reforzar la vigencia de Patricia Teherán en el panorama actual del vallenato.

Fanáticos llegaron hasta el cementerio para hacer un homenaje - crédito Mundo Noticias

El homenaje convocó a un público diverso: familiares, amigos, admiradores de distintas generaciones, músicos, periodistas y visitantes provenientes de regiones lejanas como México y Perú.

La interpretación colectiva de temas emblemáticos como Tarde lo conocí y Me dejaste sin nada se transformó en el eje central de la conmemoración. El canto espontáneo de los asistentes no solo evocó nostalgia, sino que reafirmó que la obra de Patricia ocupa un lugar vigente y activo en el repertorio vallenato.

Acompañando a Alex, Chela Ceballos, quien compartió escenario y vida artística con Patricia, resaltó la disciplina y el carácter que definieron a la cantante. Ceballos, considerada una de las voces más autorizadas para hablar de la artista, insistió en que el legado de Teherán no se borra con el tiempo, sino que se fortalece en cada nuevo homenaje y en cada intérprete que asume el reto de seguir sus pasos.

El espacio sirvió también para destacar el trabajo de nuevas voces femeninas. Artistas como Andrea Sofía, Luisa Fer, la arjonera Patricia y Yisele (La Voz Rosa) participaron en la jornada, aportando su talento y versiones propias de las canciones que marcaron época.

Su tumba fue decorada con flores - crédito Instagram

La presentación de una composición original dedicada a Patricia por parte de Yisele fue uno de los momentos más aplaudidos, mostrando que la influencia de Teherán sigue siendo fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

Muchas de estas intérpretes deben parte de su reconocimiento a programas televisivos como Yo Me Llamo, donde la figura de Patricia continúa siendo una de las más imitadas.

La vida de Patricia Teherán se vio truncada el 19 de enero de 1995, cuando un accidente automovilístico entre Barranquilla y Cartagena terminó con su existencia a los 25 años.

El accidente se generó por el estallido de una llanta que provocó el volcamiento del vehículo, donde viajaba junto a su pareja, Víctor Sierra. Esta tragedia marcó un antes y un después en la historia del vallenato y dejó una huella imborrable en la música colombiana.

Hace 31 años la cantante falleció en un accidente de tránsito - crédito Instagram

Hoy, más allá de la fecha de su muerte, la presencia de Patricia se siente en cada interpretación, en cada homenaje y en el respeto renovado que recibe su figura. Su historia no se limita al recuerdo, sino que sigue viva, creciendo con cada proyecto, cada voz nueva y cada generación que se acerca a su obra.

En redes sociales, los seguidores de Patricia Teherán han llenado el espacio digital con videos y fotografías del homenaje reciente. A través de estas publicaciones, la comunidad virtual se sumó al tributo realizado en Cartagena, extendiendo el recuerdo de la artista más allá del acto presencial.

Las imágenes muestran flores, velas y mensajes junto a la tumba de la cantante, mientras los videos capturan los momentos en que sus canciones resuenan entre los asistentes.