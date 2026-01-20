Familia paisa hizo su propia versión de ‘Yo me llamo’ y se lució con la puesta en escena: “Se lo están tomando un poquito en serio”

Esta familia se hizo viral en redes al hacer su versión del reality "Yo me llamo", Mira las increíbles presentaciones de Shakira, Juanes, Celia Cruz y muchos más - crédito @sstyledco / TikTok

Las vacaciones en familia suelen guardar recuerdos inolvidables, pero pocas veces las actividades caseras alcanzan tanta repercusión como la que logró una familia colombiana al recrear su propio Yo me llamo durante una estadía en el campo.

Todo comenzó cuando decidieron transformar una tarde común en un escenario improvisado, abriendo paso a una competencia musical que rápidamente captó la atención de miles en TikTok.

“Imagínense que vamos a hacer un Yo me llamo en mi casa y la gente se lo está tomando un poquito en serio”, relató uno de los anfitriones mientras mostraba el ambiente previo al show.

La escena era singular: varios integrantes del grupo familiar repasaban letras con atención, portando celulares y audífonos, mientras otros ensayaban coreografías y afinaban la voz con un peculiar micrófono, que en realidad era un pimentero.

La familia presentó a los participantes que faltaron en la primera parte de "Yo me llamo" - crédito @sstyledco / TikTok

La creatividad fue la regla en la selección de vestuarios y utilería. Ropa prestada, escobas, bolsas de basura convertidas en pelucas y sombreros improvisados dieron vida a cada personaje. Nadie se quedó atrás: algunos participantes incluso buscaron rincones apartados para ajustar los últimos detalles de sus atuendos lejos de miradas curiosas.

La competencia se llenó de figuras reconocidas. Entre los imitadores desfilaron nombres como: Shakira, Paloma San Basilio, Sandro, Leonardo Favio, Ana Gabriel, Myke Towers, Darío Gómez, Juanes, Nelly Furtado, Gloria Trevi, Julio Jaramillo, Diomedes Díaz, Bad Bunny y Celia Cruz. Cada uno tuvo su momento de protagonismo en eliminatorias repletas de risas, nervios y mucho entusiasmo.

No solo la interpretación musical fue motivo de orgullo. Los comentarios en la publicación reflejaron la conexión de los espectadores con la iniciativa: “Shakira la dio toda ella espero este momento toda su vida jajajajajja”, reconoció un usuario, mientras otro exclamó: “Todos me encantaron pero gloria Trevi 💖💖 me matoooo mírame esa sensualidadaaa”.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Adoptemen porfaa🥺 Quiero participar” o “Envidia de la buena, porque esos momentos valen oro y perduran con el pasar del tiempo. Los felicito”.

Según el video, la familia se preparó desde temprano para las presentaciones - crédito composición fotográfica

El furor fue tal que la audiencia pidió una segunda parte del concurso. Los seguidores señalaban que aún faltaban personajes por interpretar, y la familia respondió a las expectativas.

Pronto, nuevas figuras se sumaron al repertorio: Greeicy (interpretada por un hombre que asumió el papel con maquillaje y movimientos de cadera), Arelys Henao acompañada de su grupo de músicos y Carlos Vives también hicieron su aparición.

El valor de este tipo de dinámicas familiares va más allá de la diversión. Expertos en bienestar subrayan que las actividades lúdicas en grupo generan endorfinas, lo cual contribuye a que las personas se sientan bien, rían y disfruten de un ambiente relajado.

Jugar en familia es divertido y relajante, hace sentir bien a sus participantes, promueve que la personas se rían, propician un ambiente distendido y mejoran el estado de ánimo. Además, estos momentos fortalecen los lazos familiares mientras todos permanecen activos y entretenidos.

Tras la pena de algunos participantes, se publicó un segundo video - crédito composición fotográfica

Las eliminatorias pusieron a prueba la capacidad de los participantes para imitar gestos, voces y movimientos característicos de los artistas originales. El premio, aunque simbólico, se convirtió en un motivo de alegría colectiva, reafirmando la unión y la complicidad del grupo.

No faltaron los guiños humorísticos entre los comentarios de la publicación: “que Paola jara haga un sudado de pollo a ver si si se llama”, propuso un seguidor, mientras otro aconsejó: “Por favor no se dejen internar Jajaj”. Estas interacciones virtuales sumaron un nuevo nivel de participación y complicidad, extendiendo la experiencia más allá del círculo íntimo.

La experiencia de esta familia colombiana evidenció cómo la creatividad y el sentido lúdico pueden transformar un encuentro ordinario en una celebración que trasciende fronteras digitales. Lo que comenzó como un juego espontáneo terminó por convertirse en un fenómeno de redes sociales.