El profe Jordi denunció la querella judicial en la que lo acusan de adoctrinar a sus alumnos: “La vida es muy corta para cargar odio”

“Cuando tú eres creador de contenido, tú te expones”, señaló el el docente colombiano Jordi Mauricio Romero en un video que compartió en su perfil de Instagram

La polémica inició el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2026, y días después la polémica generó las muestras de apoyo que el docente agradeció - crédito @el_profe_jordi/IG

“Mi gente, ¿cómo me les va? ¿Qué hay de sus buenas vidas? Yo personalmente no me encuentro para nada bien», confesó afectado en un video Jordi Mauricio Romero Castillo, el docente colombiano conocido en redes como El profe Jordi, al dirigirse a sus seguidores de Instagram.

La publicación surgió después de que recibió un documento judicial en el que, según relató, un ciudadano anónimo lo acusa de adoctrinar a sus estudiantes.

El propio profesor reconoció: “Estoy muy molesto, tengo muchísima rabia. Todavía estoy temblando de la rabia y de la impotencia que tengo, porque hace algunos minutos me llegó esto“, señaló Romero mientras mostraba el papel.

En su mensaje, El profe Jordi detalló que no aparecía el nombre del denunciante, lo que aumenta su sensación de vulnerabilidad.

“Una persona de manera anónima, porque no está aquí el nombre, interpuso una demanda, una acusación, una queja, no sé cuál sea el nombre preciso, frente a El Profe Jordi”, explicó el educador.

El docente recibió decenas de comentarios de apoyo para que sigan con su labor de creador de contenido y educador - crédito @el_profe_jordi/IG

El docente hizo hincapié en que la denuncia no solo pone en duda su labor profesional; también afecta otros aspectos fundamentales al detallar que pone "en entredicho mi labor como profesor, poniendo en riesgo también mi integridad física, pero también, nótese, mi integridad mental".

El educador lamentó el señalamiento sobre su manera de enseñar. Según el documento, se le acusa de ejercer influencia ideológica indebida en sus clases.

Por todo lo anterior, El profe Jordi rechazó de manera tajante la acusación este señalamiento, y defendió su trabajo con vehemencia.

“Da mucha rabia tener que pasar por este tipo de situaciones cuando tú vienes al colegio como profesor a hacer las cosas y hacer tu labor con todo el compromiso, la seriedad y la autoridad que esta labor conlleva, pero también con el corazón y con el amor, haciéndolo con todo el respeto por ellos, por ellas, por sus familias”, afirmó el docente, dando a entender lo compleja y retadora que es la labor de un educador.

El Profe Jordi comparte con rabia e impotencia una acusación anónima que recibió, donde ponen en duda su labor como educador y lo señalan de adoctrinar a sus alumnos - crédito @el_profe_jordi/IG

El caso expone la presión que enfrentan los docentes que, como él, tienen presencia en plataformas digitales, y esto llevó al propio docente influencer a reflexionar sobre la paradoja de la exposición en redes.

“La vida paga con este tipo de situaciones. También es cierto que de eso se trata el mundo de las redes sociales, ¿no? Cuando tú eres creador de contenido, tú te expones", explicó Romero.

El docente remarcó que, aunque su audiencia no es de millones, se siente afortunado por la comunidad que lo sigue: “Cuando tú tienes una audiencia como la del Profe Jordi, que no es de millones de personas, pero que sí es una gran audiencia y bien bonita, dicho sea de paso, pues esa exposición aumenta hasta estos niveles”.

Por último, y al ver todo el apoyo que recibió por medio de su audiencia a través de comentarios, el educador y creador de contenido dejó unas palabras de agradecimiento.

“Me llena de vida leer tantos mensajes cargados de buena vibra. No se imaginan lo agradecido que estoy por ello y lo bien que cae en momentos así. GRACIAS, GRACIAS. A la persona que interpuso la demanda le deseo cosas buenas y bonitas, que esta vida es muy corta para cargar odio en mi corazón”, cerró el docente colombiano.

