El Invima aclaró si la leche en polvo Nan Alfamino, contaminada con una toxina, se comercializa en Colombia

La leche Nan Alfamino no se comercializa en Colombia - crédito Nestlé México

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) descartó cualquier amenaza para la salud pública en Colombia relacionada con el producto NAN Alfamino.

Las autoridades sanitarias confirmaron que este alimento, señalado internacionalmente por contaminación con toxina cereulida, no ha ingresado al mercado nacional bajo ningún canal autorizado.

La alerta surgió a raíz de reportes emitidos por sistemas internacionales de vigilancia, como la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) y el Sistema de Alertas Rápidas para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF).

Ambas plataformas notificaron la presencia de la toxina en un lote específico del producto, lo que llevó a una revisión minuciosa en diferentes países.

Según lo detallado por el Invima, la notificación internacional se centró en la versión en polvo de NAN Alfamino, en su presentación de 400 gramos y correspondiente al lote 52660017Y2.

El Invima descarta la presencia del alimento en el país - crédito Invima

Esta fue fabricada por Nestlé de Colombia S.A. para su distribución en mercados extranjeros, pero tras exhaustivas verificaciones, la entidad concluyó que ningún paquete de ese lote fue comercializado ni distribuido en el país.

Ante la noticia, la autoridad sanitaria recalcó que no existen motivos para ordenar el retiro del producto del mercado colombiano, ya que no hay evidencia de presencia en tiendas, supermercados o farmacias nacionales.

Además, la empresa responsable, Nestlé de Colombia S.A., informó que hasta el momento no ha recibido quejas, denuncias ni reportes clínicos por parte de consumidores o profesionales de la salud en Colombia.

A pesar de la tranquilidad que ofrece este panorama, el Invima hizo un llamado preventivo a la ciudadanía. Si algún consumidor detecta la venta del producto involucrado, cuya presentación y lote coincidan con la alerta, la recomendación es clara: no comprarlo, suspender inmediatamente su consumo si ya fue adquirido y reportar la situación a las autoridades sanitarias.

Se recomienda verificar los lotes en caso de presentarse contrabando - crédito Nestlé México

La toxina que motivó la advertencia, conocida como cereulida, es producida por ciertas cepas de la bacteria Bacillus cereus. Este microorganismo se encuentra de manera natural en el ambiente y en determinados alimentos.

Su peligro radica en la resistencia al calor: la toxina puede permanecer activa a pesar de procesos de cocción o métodos industriales de preparación, lo que dificulta su eliminación.

Desde el punto de vista médico, la cereulida está clasificada como toxina emética, es decir, provoca intensos episodios de vómito. Los síntomas suelen manifestarse rápidamente, entre 30 minutos y 6 horas después de ingerir un alimento contaminado. Esta rapidez en el cuadro clínico es una de las razones por las que las alertas sanitarias internacionales actúan con urgencia ante su detección.

La investigación no halló rastros de la partida afectada en canales legales de distribución nacional. Sin embargo, el llamado a la precaución permanece, ante la posibilidad de que el producto intente ingresar por vías no autorizadas.

La presentación contaminada es la de 400 gr - crédito Nestlé México

La autoridad enfatizó: “De llegarse a identificar la oferta del producto Alimento para propósitos médicos especiales en polvo marca NAN Alfamino, presentación comercial de 400 g identificado con el lote 52660017Y2, por algún canal de comercialización diferente a las vías legales en Colombia, el Invima hace un llamado a la comunidad para abstenerse de adquirirlo o, en caso de haberlo hecho, suspender inmediatamente su consumo y notificarlo a las autoridades competentes”.

Las alertas internacionales, aunque puedan generar preocupación, cumplen una función clave en la protección de la salud pública. La transparencia y la respuesta rápida de entidades como el Invima contribuyen a que el país mantenga altos estándares de seguridad alimentaria y brinde confianza a los consumidores.

Para quienes deseen obtener información adicional sobre este caso o sobre otras notificaciones sanitarias, el Invima dispone de su sitio web oficial y de sus cuentas en redes sociales, donde publica comunicados y actualizaciones en tiempo real sobre la situación de alimentos, medicamentos y otros productos regulados en Colombia.