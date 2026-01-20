Así fue la emotiva carta de despedida de un turista uruguayo a Colombia tras terminar sus vacaciones: “Me voy con el corazón lleno”

Un viajero uruguayo recorre Colombia y comparte una emotiva carta sobre su experiencia. Descubre por qué lo que más le impactó no fueron sus increíbles paisajes, sino la inigualable calidez, amabilidad y 'berraquera' de su gente - crédito @de.cero.a.empresario / TikTok

Una experiencia de casi un mes recorriendo carreteras, ciudades y pueblos dejó en el creador de contenido José Luis Aguilar una impresión profunda sobre lo que significa viajar por Colombia.

El influencer, conocido en TikTok como @deceroaempresario, compartió cada etapa de su travesía por varias de las ciudades más emblemáticas del país, desde Bogotá y Medellín hasta Cartagena y Bucaramanga.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El viaje comenzó el 20 de diciembre, cuando José Luis Aguilar aterrizó en Bogotá con la ilusión de descubrir un país al que llamó “mágico por su esencia”.

Durante su recorrido, documentó momentos clave como la subida a Monserrate, la vista desde el mirador El ojo de Dios en Medellín y la celebración de Año Nuevo en las playas de Cartagena. Sus vlogs reflejaron no solo los lugares, sino también los instantes cotidianos y las emociones que le generó cada encuentro.

El hombre agradeció todas las experiencias que vivió en el país - crédito composición fotográfica

Al concluir su recorrido, el influencer uruguayo decidió despedirse de Colombia con una carta publicada en sus redes sociales, donde dejó claro que lo que más lo impactó no fueron los paisajes ni las ciudades, sino la calidad humana de sus habitantes.

“Muchos me preguntan qué es lo que más me gustó de Colombia. Y después de recorrer sus carreteras, de cruzar sus montañas y de perderme en sus pueblos, la respuesta es clarísima. No son los paisajes, es la calidad humana”, expresó Aguilar en su mensaje de despedida.

El creador de contenido relató cómo la hospitalidad colombiana lo sorprendió desde el primer día. “Me sorprendió ver cómo, sin conocerme de nada, me ofrecían un tinto, una charla o una indicación con una sonrisa, que no esperaba nada a cambio”, escribió en su carta.

Para él, la amabilidad y la disposición para servir son rasgos que distinguen a los colombianos y que, según su experiencia, no se encuentran con facilidad en otros lugares.

Agregó que los colombianos lo recibieron con las manos abiertas - crédito composición fotográfica

Uno de los elementos culturales que más lo marcó fue una expresión que escuchó repetidamente en distintas regiones del país. “Hay una frase que escuché en cada rincón, desde las playas de Cartagena hasta el frío de las montañas: ‘Bien pueda’”, relató Aguilar.

Consideró que esas palabras encierran el alma de la cultura colombiana, ya que no se trata solo de una invitación para pasar, sino de una muestra genuina de hospitalidad: “Es una invitación genuina a que te sientas dueño de casa”.

Durante su estadía, José Luis Aguilar notó que la cortesía no era un acto aislado, sino un hábito cotidiano que abría puertas y creaba lazos. “Esa disposición de servir, de que el otro esté bien, es algo que no se ve todos los días. Es entender que la cortesía es la llave que abre cualquier puerta”, afirmó en su carta pública.

En su paso por Barranquilla, donde llegó de forma imprevista, quedó sorprendido por la calidez con la que fue recibido. “Sentí esa amabilidad incluso cuando tuve que pasar por Barranquilla de imprevisto y me recibieron como si fuera un viejo amigo que no veían hace años”, compartió el influencer.

Una de las cosas que destacó fue la amabilidad de los colombianos - crédito composición fotográfica

El relato de Aguilar también destacó la capacidad de los colombianos para enfrentar los desafíos diarios con energía y optimismo. Según sus palabras: “El colombiano no se vara. Tiene una energía para salir adelante que es contagiosa”.

Durante su viaje, observó la presencia de emprendedores en cada esquina, personas que “con lo que tienen a mano te ofrecen un servicio de primera calidad”. Para él, esa actitud resiliente y trabajadora es inseparable de una alegría que se mantiene incluso en medio de las dificultades.

En su despedida, el creador subrayó la importancia de una frase que escuchó con frecuencia: “Para cerrar el trato, está el famoso ‘con mucho gusto’ cuando agradecés por algo. No te dicen de nada. Te dicen que lo hicieron con gusto y se siente real. Esa frase no es solo educación, es una declaración de principios. Te están diciendo que servirte fue un placer”.

Al mirar atrás, José Luis Aguilar concluyó que su viaje no se midió en kilómetros, sino en los vínculos humanos y las sonrisas que se llevó. “Me voy de Colombia con el corazón lleno de parceros y con una visión distinta del mundo. Porque al final, los viajes no se miden en kilómetros. Se miden en las personas que conocés y en las sonrisas que te llevás grabadas”, reflexionó.