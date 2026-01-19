Colombia

Irregularidades en contratos de Ecopetrol hicieron perder una millonaria fortuna a Colombia: “Se demoró para aplicar las multas”

La Contraloría alertó por deficiencias en la gestión y supervisión que impidieron la recuperación de recursos y generaron deterioro en inversiones clave en la isla de Providencia y campos del Meta

Guardar
Germán Castro, contralor delegado de Minas y Energía, indicó que $49.592 millones son del convenio para la operación del Ecoparque Solar Providencia y $36.462 millones por la falta de imposición de multas en un contrato con Morelco S.A.S. - crédito Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) detectó hallazgos fiscales que sobrepasan los $86.054 millones en dos contratos firmados por Ecopetrol. De esta cifra, $49.592 millones corresponden al Ecobarque Solar Providencia y $36.462 millones derivan de la ausencia de imposición de multas contractuales en un acuerdo con la empresa Morelco S.A.S. Las auditorías desarrolladas en la vigencia 2024 evidenciaron gestión fiscal irregular en estos proyectos de infraestructura energética, sin beneficios para la comunidad.

Los problemas se originan tanto en la ineficacia operativa como en la omisión de controles contractuales, lo que generó pérdidas millonarias y riesgos de deterioro en bienes públicos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El primer contrato implicado, por $49.592 millones, fue constituido para robustecer la infraestructura energética de la isla de Providencia. El convenio interadministrativo, suscrito en 2022 entre el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol, tenía como objetivo responder a la emergencia provocada por el huracán Iota y avanzar en la transición energética nacional.

Ecopetrol S.A. es la principal
Ecopetrol S.A. es la principal empresa de energía de Colombia, una sociedad de economía mixta y la compañía petrolera más grande del país - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

No obstante, la Contraloría indicó que el Ecobarque Solar Providencia sigue sin operar de manera integral. La inactividad del parque, sumada a la exposición de equipos a condiciones ambientales adversas y a la falta de integración con el sistema de almacenamiento de energía en baterías, genera alto riesgo de obsolescencia y daño a los activos.

De igual forma, la auditoría constató el incumplimiento en la entrega del sistema de almacenamiento de energía en baterías. El componente dependía de una donación internacional gestionada por el Ministerio de Minas y Energía, pero sin garantías contractuales. A pesar de ello, Ecopetrol decidió continuar con el proyecto sin asegurar la disponibilidad del sistema esencial.

Hallazgos por más de $86.000 millones

Al respecto, el contralor delegado de Minas y Energía, Germán Castro, explicó que al hacer una auditoría de cumplimiento, encontramos dos contratos donde hubo hallazgos fiscales por más de $86.000 millones. También detalló que “ese parque solar que solucionaba todos los asuntos eléctricos, energéticos para la isla no se ha terminado y un proyecto que inició en USD7 millones aproximadamente hoy está costando USD12 millones y no está en servicio y no sabemos cuándo se podrá dar a servicio de los usuarios. Por eso consideramos que allí hay un daño fiscal de $49.000 millones”.

Ricardo Roa es el presidente
Ricardo Roa es el presidente de Ecopetrol y durante su gestión ha tenido que lidiar con varios escándalos - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Asimismo, el ente de control estableció que la operación parcial del Ecobarque incumple el contrato, que exige la puesta en funcionamiento integral de la planta fotovoltaica, el sistema de almacenamiento de energía y el sistema de control. Además, se identificó falta de planeación y supervisión, tanto por el Ministerio como por Ecopetrol.

Montos asegurados que no se recuperaron

El segundo hallazgo fiscal se relaciona con el contrato entre Ecopetrol S.A. y Morelco S.A.S., por $36.462 millones. Ese valor corresponde a montos asegurados que no fueron recuperados por la omisión en imponer multas contractuales y la gestión extemporánea de garantías, pese a los incumplimientos recurrentes en campos del departamento del Meta durante 2023 y 2024. El convenio permitía que, ante incumplimientos, Ecopetrol dedujera las multas en la factura siguiente, hiciera efectiva la garantía de cumplimiento o, en caso de persistencia, diera por terminado de forma anticipada el contrato. Las auditorías evidenciaron numerosas alertas al contratista entre 2023 y 2024, las cuales no se tradujeron en sanciones oportunas por parte de Ecopetrol.

La entidad solo inició el proceso para imponer la multa y reclamar a la aseguradora en abril de 2025, meses después de la terminación del contrato y cuando la póliza ya había expirado. Esto imposibilitó la recuperación de los recursos y anuló las medidas mitigadoras a las que daba derecho el contrato.

La falta de operatividad de
La falta de operatividad de los activos acarrea un desgaste progresivo y el riesgo real de pérdida por obsolescencia, alertó la Contraloría - Luisa González/Reuters

Sobre este caso, Castro puntualizó que “esta firma le incumplió durante el 2023 a Ecopetrol con el proyecto que tenía que desarrollar en unos campos del Meta. Y Ecopetrol se demoró para aplicar las multas y garantías y por esa razón Ecopetrol dejó de recuperar unas multas equivalentes a $36.000 millones que no aplicó, pero por llegar después de vencidos los plazos para hacerlo”.

Falencias estructurales en la gestión de contratos

En la evaluación institucional, la Contraloría anotó que los hallazgos exponen falencias estructurales en la gestión contractual y supervisión. El ente concluyó que los incumplimientos, la insuficiencia de controles y los retrasos en las acciones comprometieron la recuperación de importantes sumas y el uso adecuado de los bienes públicos.

Además, las conclusiones de la auditoría fueron remitidas al área de responsabilidad fiscal, que deberá adelantar las acciones correspondientes en los contratos auditados entre Ecopetrol y sus contratistas. El proceso busca definir responsabilidades individuales y facilitar la recuperación de los recursos comprometidos.

Temas Relacionados

Contraloría General de la RepúblicaEcopetrolMinisterio de Minas y EnergíaColombia-EconomíaProvidenciaMetaColombia-Noticias

Más Noticias

Catherine Juvinao denunció todo un “cartel de diplomas” en la Fundación San José: expuso 24 casos

La representante a la Cámara por el partido Alianza Verde se refirió a un “carrusel” de entrega de títulos por parte del centro de educación superior, durante 2022 y 2023, a raíz de 24 casos expuestos en su denuncia

Catherine Juvinao denunció todo un

Escudo antidrones en Colombia: descartan que exista confidencialidad en el billonario proyecto del Ministerio de Defensa

La inversión total será de más de seis billones de pesos, pero para la primera fase se contará con un presupuesto de un billón

Escudo antidrones en Colombia: descartan

Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 7 de la Champions League: Luis Díaz, a asegurar su cupo en la fase final

Richard Ríos será la baja más importante de los colombianos en Europa por una luxación en el hombro, que sufrió en el clásico de la Copa de Portugal enfrentando a FC Porto

Estos serán los partidos de

Gustavo Petro anticipó los temas que tratará con Donald Trump en la Casa Blanca: “Articulación energética y eléctrica”

El presidente colombiano informó que buscaría plantear ante el presidente norteamericano la integración energética con Venezuela y Panamá, con el propósito de transformar el papel de Colombia en el sector

Gustavo Petro anticipó los temas

Liberaron a los cinco policías que habían sido secuestrados por el ELN en el Catatumbo: Defensoría del Pueblo confirmó

La comisión humanitaria que acompañó la entrega confirmó que los uniformados, en poder del grupo armado desde el 6 de enero, fueron entregados en zona rural y trasladados para recibir atención médica y reunirse con sus familias

Liberaron a los cinco policías
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camiones cargados con combustible irregularmente

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Karen Sevillano reaccionó al posicionamiento

Karen Sevillano reaccionó al posicionamiento de Beba en ‘La casa de los famosos Colombia’ contra Yuli Ruiz

Giovanny Ayala pidió perdón a sus colegas en misa que ofreció por el descanso de Yeison Jiménez: “Pedirles paz”

Estas fueron las reacciones que dejó el posicionamiento entre Beba y Yuli Ruiz: “Para que les arda”

Karina García resaltó la imagen de Melissa Gate: “Siempre impecable con sus looks, outfits y pelucas”

Johanna Fadul no bajó de “estúpida” a Yina Calderón y la empresaria no dudó en responderle: “Puedo ser la más gamina”

Deportes

Estos serán los partidos de

Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 7 de la Champions League: Luis Díaz, a asegurar su cupo en la fase final

Fuad Char, máximo accionista del Junior, pide convocar una marcha para ampliar a 30 el cupo de jugadores: “Los equipos chicos fueron los que decidieron”

Más de 200 futbolistas habrían quedado desempleados en Colombia: estas son las cuentas luego del inicio del torneo

Partido de Millonarios vs. Medellín deberá ser reprogramado por concierto de la banda de Yeison Jiménez en El Campín de Bogotá

Inició la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla: después del partido del Junior contra Tolima entraron las máquinas