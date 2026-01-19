Encuesta Gad3: Iván Cepeda marca diferencia sobre Abelardo de la Espriella en una eventual primera vuelta; así está la intención de voto

Abelardo de la Espriella perdería el pulso frente al senador Iván Cepeda, que lidera el sondeo de Gad3 - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook

Se conoció el domingo 18 de enero de 2026 la más reciente encuesta de intención de voto a la presidencia de la República, presentada por la firma Gad3 y contratada por Noticias RCN y La FM. A falta de cinco meses y 13 días para que se efectúe la primera vuelta, que está pactada para el 31 de mayo, la ventaja entre el senador Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella frente a los demás aspirantes aumenta de forma considerable.

En ese escenario, Cepeda obtendría el 30% de los votos frente a 22% de De la Espriella, en una diferencia que se profundiza frente a la tercera ubicada en la medición: la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, que hará parte de La Gran Consulta por Colombia, y que, en caso de que fuera la aspirante de esta coalición, a la fecha, recibiría un respaldo del 3%. Ya más atrás están Juan Manuel Galán, Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón, todos con un 2%.

Colombia se apresta para un semestre en el que elegirá a su nuevo Congreso y, de la misma manera, al nuevo presidente de la República - crédito REUTERS

Intención de voto en la primera vuelta presidencial, según Gda3:

Iván Cepeda 30%

Abelardo de la Espriella 22%

Paloma Valencia 3%

Juan Manuel Galán 2%

Vicky Dávila 2%

Juan Carlos Pinzón 2%

Sergio Fajardo 1%

Aníbal Gaviria %

Juan Daniel Oviedo 1%

Santiago Botero 1%

Roy Barreras 1%

Camilo Romero 1%

Enrique Peñalosa 1%

Claudia López 0,4%

Germán Vargas Lleras 0,4%

Mauricio Cárdenas 0,3%

Mauricio Lizcano 0,1%

En blanco 5%

Otro 2%

Ninguno 11%

NS/NC 14%

Frente a estos resultados, uno de los que primero reaccionó fue De la Espriella. “Todas las encuestas han sido claras, gracias a Dios: mi candidatura es la única que puede enfrentar y derrotar a la peor amenaza que ha tenido Colombia en toda su historia: Iván Cepeda. El populismo radical está unido en torno al heredero de Petro y la narcoguerrilla. El Tigre es un fenómeno popular; la unidad verdadera es con el pueblo. Aquí serán todos bienvenidos", afirmó.

Con este mensaje en la red social X, el abogado Abelardo de la Espriella reaccionó a encuesta de Gda3 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

¿Cómo están las cargas de cara a La Gran Consulta por Colombia?

Asimismo, en la medición de la centro-derecha, la gran opcionada a ganar la contienda es Valencia, que de acuerdo con la medición registraría el 23% de los votos, con una ventaja de 15 puntos sobre la periodista Dávila, que se ubica en el segundo lugar; igualada con el exsenador Galán. En el cuarto lugar, por su parte, se ubica el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, en un panorama que se iría decantando con miras a la cita que existe de cara al 8 de marzo.

Paloma Valencia 23%

Vicky Dávila 8%

Juan Manuel Galán 8%

Juan Carlos Pinzón 6%

Juan Daniel Oviedo 4%

Aníbal Gaviria 3%

Enrique Peñalosa 2%

David Luna 1%

Mauricio Cárdenas 1%

Ninguno 34%

NS/NC 9%

La Gran Consulta por Colombia, que se llevará a cabo el 8 de marzo, tendrá nueve participantes - crédito @lunadavid/X

Iván Cepeda no tendría rival en la consulta del Pacto Amplio, de acuerdo con encuesta de Gda3

Entretanto, en la consulta de los sectores de izquierda, en la que solo participarían -hasta el momento- tres perfiles, el panorama estaría definido, y por notoria distancia, en favor de Cepeda: que tendría casi 10 veces más apoyo que el exsenador y exembajador Roy Barreras, y el exdiplomático en Argentina y exgobernador en Nariño Camilo Romero. En consecuencia, el congresista del Pacto Histórico no tendría contrincante, e iría rumbo a la primera vuelta.

Iván Cepeda 34%

Roy Barreras 4%

Camilo Romero 3%

Ninguno 44%

NS/NC 14%

Escenarios probables en la segunda vuelta presidencial, según medición

En la encuesta de Gda3, se plantearon al menos tres posibles escenarios en una segunda vuelta presidencial. El primero, es entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en el que este último obtendría el 40% de la intención de voto, superando a De la Espriella, quien recibiría el 32%. Por su parte, el 11% de los encuestados afirma que votaría en blanco, el 10% no participaría y el 7% no sabe o no contesta, según el registro de la medición que causó revuelo en las redes.

Por su parte, si la contienda fuera entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, Cepeda mantendría el 40% de apoyo, mientras que Fajardo alcanzaría un 25%. Y por último, en un posible enfrentamiento entre Paloma Valencia e Iván Cepeda, Cepeda lograría el 43% frente al 20% de Valencia. En ambos casos, un porcentaje considerable de los consultados optaría por votar en blanco o abstenerse, mientras que el grupo de indecisos se mantiene en torno al 8%.

La ficha técnica de la encuesta de Gda3 y RCN

La encuesta fue efectuada entre el 13 y el 15 de enero de 2026, enfocándose en captar las percepciones y expectativas de los votantes frente a las próximas elecciones legislativas y presidenciales. El objetivo principal del estudio, en este orden de ideas, consistió en identificar las preocupaciones de los electores, medir la valoración de los candidatos y analizar la intención de voto, incluyendo la preferencia por partidos políticos y candidaturas presidenciales.

Para lograr una representación fiel de la opinión pública, la encuesta abarcó también temas como la valoración de la situación política, económica y social del país, la probabilidad de voto y la aprobación de eventos recientes, como la captura del exdictador de Venezuela Nicolás Maduro. El estudio fue realizado por Gad3 Colombia S.A.S. y solicitado por RCN Televisión S.A., que además asumió la financiación total del proyecto según se expresó en la ficha técnica.

En ese orden de ideas, la medición se empleó un método de recolección de datos basado en encuestas telefónicas (CATI), llevadas a cabo por entrevistadores entrenados y asistidas por software especializado. El diseño muestral fue probabilístico y estratificado por departamento, con selección aleatoria simple de números telefónicos móviles, al asegurar la distribución proporcional de encuestas en función de la población de cada región.

La encuesta, según sus realizadores, estaría inmersa en la Ley 2494 de 2025, o ley de encuestas - crédito Luisa González/REUTERS

El universo de la muestra lo constituyeron ciudadanos colombianos mayores de 18 años con derecho a voto, garantizando la cobertura nacional y la inclusión de municipios y distritos con mayor tamaño poblacional, conforme a las disposiciones legales vigentes. El tamaño total de la muestra fue de 1.207 encuestas, lo que permite un margen de error de más o menos 2,83% para los resultados globales, con un nivel de confianza del 95%, y muestreo aleatorio simple.

Este margen de error puede variar, según se precisó, en los análisis por subgrupos debido a la reducción del tamaño muestral efectivo. Además, fue ponderada por variables como sexo, grupo de edad, estrato socioeconómico y recuerdo de voto en elecciones previas, para mejorar su representatividad. Los resultados deben ser interpretados considerando posibles diferencias por redondeo, respuestas múltiples y la exclusión de categorías como “No sabe” o “No contesta”.