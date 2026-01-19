Colombiano residente en Estados Unidos amenazó de muerte a Gustavo Petro y a su familia: asegura que no le importa ir preso

El hombre aparece en TikTok con mensajes de odio y violencia contra el presidente Petro - crédito Presidencia de Colombia/Captura de Video @j3331252/TikTok

En redes sociales se conocieron videos en los que un hombre de nacionalidad colombiana y que reside en Estados Unidos estaría amenazando de muerte al presidente Gustavo Petro y a algunos integrantes de su familia.

El hombre, que aparece como @J3331252 en la red social TikTok, ha difundido su opinión contra el mandatario colombiano y su desacuerdo con algunas de las decisiones emitidas durante su periodo presidencial, pero que sus mensajes cruzan los límites y se convierten en opinión de odio y violencia.

“Yo a usted, Gustavo Petro Urrego, lo llego a ver en la calle, voy preso, pero me encargo de meterle tres tiros aquí en la frente (...) si tengo a Petro al frente y sé dónde se va a reunir ese día, va a haber un muerto. Pero antes de que yo vaya preso o yo muera, él se muere”, menciona el ciudadano en una de sus publicaciones en TikTok.

Incluso, en uno de los filmes publicados en la red social, el ciudadano residente en el país norteamericano insiste en que no le importa terminar preso y planteó lo que sería su plan para atentar contra la vida del jefe de Estado.

“Y me vale madre que me envíen a Fiscalía, como ya me han amenazado”, aseveró.

Además, sus amenazas no solamente van dirigidas contra Petro, sino que incluyen a varios integrantes de su familia, como su hija Sofía Petro y su esposa Verónica Alcocer.

“Usted y su papá se están peleando diariamente a ver quién tiene más estiércol de gallina en la cabeza (...) Y la pospago o prepago de su mamá debe ser ejecutada”, dijo.

De acuerdo con información recopilada por Noticias Uno, este sujeto aparece con la camiseta de una empresa llamada RRG Roofing and Gutters, que se promociona como contratista de techos y canales en Georgia y Carolina del Norte (Estados Unidos), por lo que no se descarta que el hombre esté residiendo en este estado norteamericano.

Los videos han generado todo tipo de rechazo en varios sectores del país. Según lo estipulado en el Código Penal Colombiano, este tipo de publicaciones puede configurar el delito de amenaza y hostigamiento.