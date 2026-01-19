Colombia

Cartagena abrirá su primer colegio público bilingüe con capacidad de hasta 1.000 estudiantes

Se espera que el colegio entre en funcionamiento en febrero de 2026 y brinde atención a los 900 estudiantes que ya están preinscritos

El lugar tiene ya 900 estudiantes preinscritos - crédito Zenia Valdelamar

El primer colegio público bilingüe de Cartagena abrirá sus puertas en el barrio Bicentenario en 2026, marcando un hito para la educación oficial de la ciudad.

El colegio Cecilia Porras ha sido diseñado para recibir hasta 1.000 estudiantes, desde la primera infancia hasta la secundaria, y ya cuenta con 900 preinscritos.

La creación de este colegio ha sido posible gracias a la colaboración entre la Alcaldía de Cartagena, Findeter y la Fundación Santo Domingo. El proceso de construcción y dotación responde a la necesidad de atender la creciente demanda educativa en una zona donde la población infantil ha aumentado en los últimos años, según explicó el secretario de Educación, Alberto Martínez Monterrosa.

“El colegio Cecilia Porras es el inicio de una transformación profunda en la educación pública de la ciudad”, afirmó Martínez Monterrosa para un comunicado de la Alcaldía de Cartagena.

Aún faltan adecuar las zonas verdes para que pueda entrar en funcionamiento - crédito Zenia Valdelamar

El funcionario enfatizó que este proyecto permitirá formar a los estudiantes “desde la primera infancia en una segunda lengua, para que cuando estén en niveles superiores, la segunda lengua sea casi un reactivo natural de sus ejercicios favoritos”.

El colegio llevará el nombre de Cecilia Porras, artista cartagenera reconocida por su aporte a la cultura local y nacional. La institución rinde homenaje a una creadora que, más allá de la pintura, dejó huella en la literatura y fue la única mujer que formó parte del círculo de Gabriel García Márquez.

La apertura oficial de la institución está prevista para el 26 de enero, fecha en la que se realizará la entrega formal al Distrito. A partir de entonces, se iniciará una etapa de organización interna que incluye la revisión de hojas de vida del nuevo personal, la definición de la matrícula y detalles de ornamentación, como la adecuación de zonas verdes.

Se calcula que este proceso durará alrededor de 15 días, por lo que el inicio de clases se espera para la segunda semana de febrero.

Cecilia Porras fue una artista plástica de Cartagena - crédito Nereo López

El proyecto educativo contempla un equipo directivo y docente bilingüe, con rector, coordinador y maestros capacitados, especialmente en los primeros años de formación. El objetivo es implantar un modelo educativo completo que promueva el bilingüismo desde el comienzo del ciclo escolar.

La administración distrital ha declarado el 2026 como el año de la calidad educativa pública en Cartagena. Además del lanzamiento del colegio bilingüe, la Secretaría de Educación ha anunciado inversiones inéditas en infraestructura y acompañamiento a estudiantes en las Pruebas Saber.

El propósito es reforzar los aprendizajes fundamentales y garantizar que la educación pública avance hacia estándares superiores.

Alberto Martínez Monterrosa explicó que la estrategia se apoyará en tres pilares. El primero es “Aula Global”, una iniciativa que busca que el aprendizaje dialogue con los contextos del estudiante y con el mundo, para así dotar de mayor sentido a los procesos educativos.

El segundo pilar involucra la cooperación con el gobierno canadiense, que respalda tres proyectos orientados a fortalecer las enseñanzas fundamentales. El tercer componente cuenta con el apoyo de la Fundación Jacobs de Suiza, la cual ha priorizado a Cartagena y seleccionó dos proyectos presentados por la Secretaría para potenciar el desarrollo lógico-matemático y socio-lingüístico de los estudiantes.

El colegio está ubicado en el barrio Bicentenario - crédito bicentenariocartagena.com

Martínez Monterrosa detalló: “El proceso con la Fundación Jacobs se traducirá en un apoyo directo a la formación en español, escritura y matemáticas desde el tercer grado de primaria, con el objetivo de que los estudiantes lleguen mejor preparados a los niveles superiores y comprendan mejor las pruebas en grados avanzados”.

Durante un consejo barrial reciente, se destacó el impacto que tendrá el colegio Cecilia Porras en la comunidad. La institución no solo busca formar jóvenes bilingües, sino también ser un motor de igualdad de oportunidades en los barrios del sector.

Monterrosa subrayó que la educación es la base del desarrollo social, afirmando: “Queremos formar jóvenes con grandes expectativas de futuro, y el bilingüismo es una herramienta clave que les abre puertas en muchos campos, tanto en Colombia como a nivel mundial”.

El nuevo colegio simboliza la apuesta del Distrito por una educación pública moderna, inclusiva y de calidad. La meta es que la enseñanza de una segunda lengua y el fortalecimiento de las competencias básicas se conviertan en referentes para futuras generaciones de estudiantes en Cartagena.

