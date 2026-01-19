Colombia

Carolina Corcho se pronunció tras la controversia por el préstamo de $752 millones para su campaña en la consulta del Pacto Histórico

A través de un comunicado, la candidata al Senado de la República rechazó de manera categórica la información difundida sobre la financiación de su campaña en la consulta del Pacto Histórico

Carolina Corcho rechazó señalamientos por el préstamo de $752 millones destinado a su campaña - crédito Colprensa/Pacto Histórico

La candidata al Senado de la República y exministra de Salud Carolina Corcho se refirió al préstamo por $752 millones destinado a su campaña para la consulta del Pacto Histórico, realizada el 26 de octubre de 2025.

A través de un comunicado, la candidata rechazó de manera categórica la información, que según afirmó, busca construir un ataque directo contra ella y su equipo.

“Ante la circulación reiterada de señalamientos falsos y malintencionados en redes sociales y en algunos espacios mediáticos, que distorsionan deliberadamente la información contable de los reportes de gastos de la campaña y formulan acusaciones irresponsables, temerarias y carentes de sustento”, señaló Corcho.

Según el comunicado, la campaña realizada para la consulta del Pacto Histórico, que ganó Iván Cepeda, cumplió con todos los requisitos y entregó los documentos y soportes exigidos en la plataforma Cuentas Claras.

Según Carolina Corcho, la campaña cumplió con todos los requisitos y entregó los documentos y soportes exigidos en la plataforma Cuentas Claras - crédito Colprensa

“Además, los gerentes general y administrativo de la campaña a la consulta del 26 de octubre, informan a la opinión pública que la campaña cumplió de manera debida con la entrega de todos los documentos y soportes exigidos en la plataforma Cuentas Claras, los cuales se encuentran formalmente registrados y disponibles para el escrutinio de las autoridades competentes y del público en general, conforme a la normatividad vigente”, señaló Carolina Corcho.

En su pronunciamiento, Carolina Corcho señaló que durante la ejecución de su campaña se contrataron y recibieron únicamente los servicios necesarios para el desarrollo de las actividades pertinentes, todo, según el comunicado, conforme a la ley.

“Durante la ejecución de la campaña se contrataron y recibieron exclusivamente los servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades, prestados por empresas y proveedores legalmente constituidos y habilitados para tal fin, en el marco de relaciones comerciales regulares y ajustadas plenamente a la ley”, aseveró la candidata al Senado.

Insistió que todos los servicios contratados fueron verificados, “sin que ello implique la existencia de préstamos, donaciones mecanismos financieros distintos a operaciones comerciales ordinarias”, señalando que fueron registrados en la plataforma del Consejo Nacional Electoral.

Comunicado Carolina Corcho sobre su campaña del Pacto Histórico - crédito Carolina Corcho

“La totalidad de los gastos ejecutados objeto de reposición, así como las donaciones y aportes, fueron registrados de manera íntegra y oportuna en la plataforma dispuesta por el Consejo Nacional Electoral, dejando constancia completa y verificable de los movimientos financieros de la campaña”, precisó el comunicado.

Según el documento, las cuentas fueron objeto de procesos de revisión y auditoría por parte del partido Polo Democrático, señalando que el mismo proceso debe hacerlo el Consejo Nacional Electoral.

“Las cuentas fueron objeto de procesos de revisión y auditoría previa por parte del partido Polo Democrático, así como en su momento realizará las propias el Consejo Nacional Electoral. La campaña reitera su disposición permanente para atender cualquier requerimiento o inquietud del Consejo Nacional Electoral”, indicó Corcho.

Detalles de lo ocurrido

El financiamiento de la campaña de Carolina Corcho para la consulta interna del Pacto Histórico provocó una nueva controversia en el país, luego de que la congresista Catherine Juvinao denunciara supuestas irregularidades en torno al restaurante Chefcito S. A. S. y al origen de los fondos que, según los reportes oficiales, cubrieron más de la mitad de los gastos de la aspirante al Senado.

Juvinao sostuvo que el préstamo por $742 millones, registrado en la plataforma Cuentas Claras, representó el 52% del total invertido en la campaña y solicitó una auditoría forense para esclarecer la procedencia de esos recursos.

El restaurante Chefcito S.A.S., principal financiador en la campaña de Carolina Corcho, fue señalado, por Catherine Juvinao, por no existir físicamente ni mostrar actividad comercial reciente - crédito @CathyJuvinao/X

Como parte de su investigación, la congresista visitó la dirección registrada ante la Cámara de Comercio como sede del restaurante Gusteau Chefcito, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.

En un video publicado en su cuenta de X, Juvinao mostró el recorrido que hizo por la calle 77 I # 69b - 62 sur y por una variante cercana en la calle 77 L, donde no encontró rastro del establecimiento.

