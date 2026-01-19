Colombia

Calendario Icfes 2026: Fechas de preinscripción Saber 11, TyT y precios

El cronograma oficial para las pruebas Saber 11 y TyT en Colombia ya está disponible, junto con los costos detallados para colegios públicos, privados y bachilleres graduados

El calendario ICFES 2026 establece
El calendario ICFES 2026 establece fechas clave para la inscripción y aplicación de las pruebas Saber 11 y TyT en Colombia - crédito Icfes

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) publicó el calendario oficial para las pruebas Saber 11 y TyT en 2026, información que marca el inicio del proceso para miles de estudiantes en todo el país.

Las fechas de preinscripción, registro y los valores actualizados de las pruebas para particulares y graduados constituyen los principales aspectos a tener en cuenta en la planeación académica de quienes aspiran a acceder a la educación superior.

Fechas clave: registro, recaudo y aplicación de las pruebas

El cronograma anunciado por el Icfes establece un periodo de registro ordinario que inicia el martes 6 de enero y concluye el viernes 6 de febrero de 2026. Durante este mismo lapso se realizará el recaudo ordinario, lo que implica que tanto el registro como el pago ordinario deben completarse en esas fechas.

El registro extraordinario quedará habilitado desde el lunes 9 de febrero hasta el viernes 20 de febrero, igual que el periodo para el recaudo extraordinario.

El registro ordinario para las
El registro ordinario para las pruebas Saber 11 y TyT inicia el 6 de enero y termina el 6 de febrero de 2026, según el cronograma oficial - crédito Colprensa

Las solicitudes relacionadas con la etapa de inscripción podrán gestionarse entre el 6 de enero y el 28 de febrero. Posteriormente, el Icfes publicará las citaciones el 10 de abril, día en el que los estudiantes conocerán el lugar y la hora de su examen. Las reclamaciones sobre las citaciones podrán presentarse entre el 13 y el 17 de abril.

La aplicación del examen está fijada para el domingo 26 de abril de 2026. Los certificados de presentación del examen estarán disponibles desde el 18 de mayo, mientras que los resultados individuales se publicarán en la página web el viernes 28 de agosto.

Resumen de fechas importantes

  • Registro ordinario y recaudo: 6 de enero al 6 de febrero de 2026
  • Registro y recaudo extraordinario: 9 al 20 de febrero de 2026
  • Solicitudes de inscripción: 6 de enero al 28 de febrero de 2026
  • Publicación de citaciones: 10 de abril de 2026
  • Reclamaciones sobre citaciones: 13 al 17 de abril de 2026
  • Aplicación de la prueba: 26 de abril de 2026
  • Certificados de presentación: 18 de mayo de 2026
  • Resultados individuales: 28 de agosto de 2026

Valor de la prueba para colegios públicos y privados

El Icfes define las tarifas de la prueba Saber 11 según el tipo de colegio y el valor de la pensión mensual. Para los colegios públicos, tanto la tarifa ordinaria como la extraordinaria se mantienen en $72.000 y $108.000, respectivamente.

El ICFES determinó que el
El ICFES determinó que el costo de la prueba Saber 11 para colegios públicos será de $72.000 COP en periodo ordinario y $108.000 COP en extraordinario - crédito Colprensa

En el caso de los colegios privados, los valores varían según el rango de pensión:

  • Rango I (pensión hasta $98.000): $72.000 COP (ordinaria), $108.000 (extraordinaria)
  • Rango II ($98.001 a $176.000): $94.000 COP (ordinaria), $141.000 (extraordinaria)
  • Rango III ($176.001 a $283.000): $95.000 COP (ordinaria), $142.000 (extraordinaria)
  • Rango IV ($283.001 a $505.000): $100.000 COP (ordinaria), $151.000 (extraordinaria)
  • Rango V ($505.001 a $1.500.000): $120.000 COP (ordinaria), $180.000 (extraordinaria)
  • Rango VI (más de $1.500.000): $143.000 COP (ordinaria), $215.000 (extraordinaria)

Para los bachilleres graduados que presentan la prueba desde la quinta vez, el valor es de $143.000 en tarifa ordinaria y $215.000 en extraordinaria. Entre la primera y la cuarta inscripción, el costo asciende a $430.000 y $646.000, respectivamente.

Costos para instituciones públicas y privadas

En el caso de la prueba Saber Pro y TyT, dirigida a estudiantes universitarios, el costo varía dependiendo del tipo de institución y el valor de la matrícula:

Las pruebas Saber Pro y
Las pruebas Saber Pro y TyT presentan una estructura de tarifas diferenciada según el tipo de institución universitaria y el monto de la matrícula - crédito Colprensa
  • Instituciones públicas: $126.000 (ordinaria), $189.000 (extraordinaria)
  • Privadas Rango I (hasta $2.730.000): $126.000 (ordinaria), $189.000 (extraordinaria)
  • Privadas Rango II ($2.730.001 a $3.610.000): $163.000 COP (ordinaria), $246.000 (extraordinaria)
  • Privadas Rango III ($3.610.001 a $4.824.000): $167.000 (ordinaria), $250.000 (extraordinaria)
  • Privadas Rango IV ($4.824.001 a $7.342.000): $170.000 (ordinaria), $255.000 (extraordinaria)

Según lo informado por el Icfes, estas tarifas se aplican para el primer semestre de 2026 y estarán vigentes durante todo el proceso de inscripción.

¿Por qué son relevantes las pruebas Saber?

En Colombia, las pruebas Saber representan el principal mecanismo de evaluación externa para los estudiantes de último año de secundaria y universitarios próximos a graduarse.

Los resultados permiten medir el nivel de competencias alcanzado y sirven de insumo para instituciones educativas y futuros procesos de admisión en la educación superior.

El Icfes señala que la aplicación de esta evaluación busca proporcionar información precisa sobre el desarrollo de competencias básicas, facilitando el análisis del rendimiento académico de los estudiantes y el diseño de políticas educativas.

Aspectos a tener en cuenta para el proceso de inscripción

Los certificados de presentación estarán
Los certificados de presentación estarán disponibles desde el 18 de mayo de 2026 y los resultados individuales el 28 de agosto en la web del Icfes - crédito Icfes

El proceso de inscripción exige atención a los plazos definidos por el Icfes y al tipo de tarifa aplicable según el colegio o la universidad. Omitir el registro en los periodos ordinarios implica un incremento en el valor de la prueba, tanto para estudiantes de colegios como para bachilleres graduados o universitarios.

Recomendaciones para los aspirantes:

  • Verificar el rango de pensión o matrícula y el tipo de institución antes de iniciar el registro
  • Consultar de manera frecuente la página oficial del Icfes para confirmar fechas y novedades
  • Preparar con anticipación los documentos requeridos para el proceso de inscripción

Publicación de resultados

Los resultados individuales de las pruebas Saber 11 y TyT estarán disponibles en la página del Icfes el 28 de agosto de 2026. Los estudiantes podrán descargar sus certificados de presentación desde el 18 de mayo, lo que les permitirá adelantar trámites de ingreso a programas de educación superior.

La entidad recomienda estar atentos a los canales oficiales para evitar inconvenientes en el proceso.

