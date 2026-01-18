Colombia

TransMilenio ya permite pagar el pasaje sin tarjeta TuLlave: tarjetas digitales en celulares y relojes ahora son válidas en algunas estaciones

La nueva opción ya funciona en algunos portales y estaciones, donde los usuarios pueden ingresar acercando su tarjeta bancaria o dispositivo móvil al torniquete

TransMilenio implementa opciones de pago
TransMilenio implementa opciones de pago digital que permiten a los usuarios pagar el pasaje con tarjetas bancarias o billeteras digitales - crédito Álvaro Clavijo

La forma de pagar el pasaje en TransMilenio empezó a cambiar, y con ello también la experiencia diaria de millones de usuarios en Bogotá. Sin anuncios llamativos, el sistema de transporte masivo dio un primer paso hacia la eliminación de la dependencia exclusiva de la tarjeta física, incorporando opciones de pago digitales que ya funcionan en puntos específicos de la ciudad. La medida apunta a modernizar el ingreso a estaciones y portales, reducir filas y adaptarse a los hábitos tecnológicos de los pasajeros.

La novedad ya está en marcha. A través de sus canales oficiales, TransMilenio confirmó que habilitó validadores que aceptan tarjetas débito y crédito Visa y MasterCard, así como billeteras digitales en celulares y relojes inteligentes. Por ahora, esta alternativa está disponible en el Portal Norte – Unicervantes y en la estación El Tiempo – Cámara de Comercio de Bogotá, donde los usuarios pueden ingresar acercando su dispositivo al torniquete, sin necesidad de portar la tarjeta TuLlave.

El objetivo principal de TransMilenio
El objetivo principal de TransMilenio es modernizar el acceso a estaciones y reducir filas gracias a los nuevos sistemas de cobro digital - crédito TransMilenio

Desde la entidad explican que se trata de una implementación gradual. La idea es evaluar el funcionamiento del sistema, su impacto en los tiempos de acceso y la respuesta de los usuarios antes de extenderlo a más estaciones. Aunque aún no hay un cronograma definitivo, TransMilenio reiteró que el objetivo es ampliar estas opciones de pago en distintos puntos de la red, especialmente en aquellos con alta afluencia.

Este avance tecnológico llega en un momento clave para el sistema, que también enfrenta ajustes financieros importantes. Desde el miércoles 14 de enero de 2026, el valor del pasaje para los componentes troncal y zonal se unificó en $3.550. El aumento fue de $350 frente a la tarifa anterior, lo que representa un ajuste del 10,9% y generó debate entre los usuarios.

La gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, explicó que la decisión responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema. “Necesitamos seguir operando y llegando a todos los rincones de la ciudad. Necesitamos encontrar un balance entre los ingresos y los costos del sistema”, señaló durante la presentación oficial del nuevo esquema tarifario. Según la funcionaria, mantener una tarifa rezagada frente a la inflación pondría en riesgo la frecuencia de los servicios y la calidad de la operación.

TransMilenio realiza una implementación gradual
TransMilenio realiza una implementación gradual de los validadores digitales para evaluar el funcionamiento y el impacto en la experiencia de los pasajeros - crédito TransMilenio

Ortiz insistió en que el ajuste no fue improvisado. De hecho, a comienzos de enero la Alcaldía de Bogotá había publicado un borrador de decreto en el que se anticipaba la unificación de la tarifa, teniendo en cuenta el incremento del salario mínimo y del auxilio de transporte para 2026. Aunque inicialmente se evaluaron escenarios con un alza menor, cercana a los $250, la cifra final se definió con base en los costos operativos reales del sistema.

Desde TransMilenio explican que estos recursos son esenciales para sostener más de 4 millones de viajes diarios y garantizar la estabilidad laboral de cerca de 35.000 personas vinculadas a la operación. El aumento, aseguran, busca evitar recortes en rutas, frecuencias o cobertura, especialmente en zonas periféricas de la ciudad.

A pesar del incremento, el Distrito confirmó que se mantendrán los apoyos dirigidos a la población más vulnerable. Las tarifas diferenciales y los pasajes gratuitos seguirán vigentes para adultos mayores de 62 años, personas con discapacidad debidamente registradas y ciudadanos clasificados en los niveles A y B del Sisbén IV, correspondientes a pobreza extrema y moderada.

El aumento de tarifa busca
El aumento de tarifa busca garantizar más de 4 millones de viajes diarios y la estabilidad laboral de cerca de 35.000 trabajadores vinculados a la operación - crédito Prensa Diana Diago

Para el resto de los usuarios, continúa aplicando uno de los beneficios más valorados del sistema, la ventana de tiempo de 125 minutos para realizar hasta dos transbordos sin costo adicional, siempre que se cuente con la tarjeta personalizada. Este mecanismo permite combinar servicios zonales y troncales sin que el pasaje se pague más de una vez, lo que representa un alivio para el bolsillo de miles de familias. Con la incorporación de pagos digitales y la actualización de la tarifa, TransMilenio avanza en dos frentes complejos, la modernización tecnológica y la sostenibilidad financiera.

