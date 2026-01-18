Manuel Turizo, Nanpa Básico, Carin León y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Manuel Turizo presentó nuevo sencillo orientado a la bachata como primer tema de 2026 - crédito Europa Press

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Con ese panorama, Infobae Colombia hace el primer repaso de 2026 por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional.

Osman presenta “Yo, Yo, Yo”

El cartagenero radicado en Medellín y una figura en ascenso dentro del afrobeats a nivel nacional, inicia el año con un nuevo sencillo que equilibra frescura, romanticismo y un ritmo contagioso.

El lanzamiento llega acompañado de una producción audiovisual dirigida por Kevin Ramirez, que complementa la esencia del tema con una estética urbana, cotidiana y con mucho movimiento, reforzando el carácter fresco y emocional de la canción.

Diamante Eléctrico reversiona su canción “Oro” para su nuevo proyecto discográfico

La banda colombiana presenta la segunda canción revelada de su próximo álbum Crudo y Cursi. Esta es una reversión especial del tema, originalmente publicado en Buitres, registrada en vivo en un entorno único: el histórico Foyer del Teatro Colón de Bogotá, en coproducción con el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella

“Siempre es difícil re versionar una de tus canciones más icónicas, pero con esta se supera a la original. Encapsula el feeling de que alguien sea oro para uno; lo logramos con ternura, cursilería, con un sonido muy crudo y bonito, y grabado en un lugar tan icónico como el Foyer del Teatro Colón de Bogotá“, comentó el cantante Juan Galeano en un comunicado de prensa.

Lalywood presenta “TESUER”, el primer single oficial de su próximo álbum

La cantautora barranquillera, conocida como “La Miss Colombian Dream”, presenta el primer adelanto oficial de su próximo álbum conceptual, Declaraciones Menstruales Sinceras, una obra en la que explora, apelando a la metáfora y ritmo, las fases del ciclo menstrual. Este lanzamiento marca el inicio formal de una nueva etapa artística llena de estética femenina, manifestación, ritmo y verdad.

“Esta canción es la manifestación de la buena suerte en mi vida. Es ese momento donde todo empieza a alinearse: los semáforos en verde, la camisa que te queda aunque no era tu talla… ese sentimiento de ‘por fin’”, explicó en un comunicado de prensa.

Nanpa Básico presenta “Estuve Ahí”

Una de las figuras en ascenso dentro del género urbano presenta esta pista que fusiona sonidos urbanos con una base rítmica influenciada por el afrobeat, dando como resultado un tema de marcado tono emocional.

Teo LB se une a Nanpa Básico y Mañas Ru - Fino en “Breve Detalle”

Teo LB, una de las voces en ascenso del urbano en Medellín se juntó con otras dos figuras que representan el lado más sensible del rap en el país. Con esta colaboración proyectan un relato que oscila entre el deseo, la nostalgia y la honestidad de reconocer que, incluso en medio del barrio, la dureza y la apariencia, el amor sigue siendo una fuerza capaz de desarmar.

Miky La Sensa presenta “Morning”

El artista paisa, reconocido por su faceta de compositor en Felices los 4 de Maluma y Parecen Viernes de Marc Anthony , muestra su evolución como artista en solitario, luego de ser integrante del dúo Kapla y Miky.

Esta canción destaca por su sensualidad y ambiente relajado, hablando del encanto de despertar junto a alguien especial, donde lo auténtico supera cualquier etiqueta o lo material. La letra fluye entre lo romántico y lo sugerente, manteniendo un lenguaje cercano con el oyente.

Manuel Turizo publicó “Por un Pendejo No Se Llora (Salud Mi Reina)”

El artista presenta una bachata que exhibe su lado más romántico y anticipa lo que se podrá escuchar del cordobés durante 2026. Se trata de una confesión íntima donde la tristeza se transforma en empoderamiento, seguridad personal y amor propio, con líneas de guitarra suaves al fondo y un ritmo bailable propio del género.

El lanzamiento llega acompañado de su videoclip, con una historia visual cargada de pasión, conexión y sensualidad sutil protagonizada por el propio Turizo.

Carin León y Xavi unieron fuerzas en “La Morrita”

Escrita por dos de las figuras de la música mexicana del momento junto a Alex Hernández, Fabio Gutiérrez, Luis Mexia y Édgar Barrera —quien también produjo el tema—, esta pista incursiona en el huapango, proyectando una actitud irreverente pero juguetona, equilibrando tradición con una narrativa lírica contemporánea.