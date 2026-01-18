Colombia

Manuel Turizo, Nanpa Básico, Carin León y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

El inicio de 2026 comienza a perfilar novedades dentro de la música latinoamericana, especialmente en el género urbano

Guardar
Manuel Turizo presentó nuevo sencillo
Manuel Turizo presentó nuevo sencillo orientado a la bachata como primer tema de 2026 - crédito Europa Press

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con ese panorama, Infobae Colombia hace el primer repaso de 2026 por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional.

Osman presenta “Yo, Yo, Yo”

El cartagenero radicado en Medellín y una figura en ascenso dentro del afrobeats a nivel nacional, inicia el año con un nuevo sencillo que equilibra frescura, romanticismo y un ritmo contagioso.

El lanzamiento llega acompañado de una producción audiovisual dirigida por Kevin Ramirez, que complementa la esencia del tema con una estética urbana, cotidiana y con mucho movimiento, reforzando el carácter fresco y emocional de la canción.

Diamante Eléctrico reversiona su canción “Oro” para su nuevo proyecto discográfico

La banda colombiana presenta la segunda canción revelada de su próximo álbum Crudo y Cursi. Esta es una reversión especial del tema, originalmente publicado en Buitres, registrada en vivo en un entorno único: el histórico Foyer del Teatro Colón de Bogotá, en coproducción con el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella

“Siempre es difícil re versionar una de tus canciones más icónicas, pero con esta se supera a la original. Encapsula el feeling de que alguien sea oro para uno; lo logramos con ternura, cursilería, con un sonido muy crudo y bonito, y grabado en un lugar tan icónico como el Foyer del Teatro Colón de Bogotá“, comentó el cantante Juan Galeano en un comunicado de prensa.

Lalywood presenta “TESUER”, el primer single oficial de su próximo álbum

La cantautora barranquillera, conocida como “La Miss Colombian Dream”, presenta el primer adelanto oficial de su próximo álbum conceptual, Declaraciones Menstruales Sinceras, una obra en la que explora, apelando a la metáfora y ritmo, las fases del ciclo menstrual. Este lanzamiento marca el inicio formal de una nueva etapa artística llena de estética femenina, manifestación, ritmo y verdad.

“Esta canción es la manifestación de la buena suerte en mi vida. Es ese momento donde todo empieza a alinearse: los semáforos en verde, la camisa que te queda aunque no era tu talla… ese sentimiento de ‘por fin’”, explicó en un comunicado de prensa.

Nanpa Básico presenta “Estuve Ahí”

Una de las figuras en ascenso dentro del género urbano presenta esta pista que fusiona sonidos urbanos con una base rítmica influenciada por el afrobeat, dando como resultado un tema de marcado tono emocional.

Teo LB se une a Nanpa Básico y Mañas Ru - Fino en “Breve Detalle”

Teo LB, una de las voces en ascenso del urbano en Medellín se juntó con otras dos figuras que representan el lado más sensible del rap en el país. Con esta colaboración proyectan un relato que oscila entre el deseo, la nostalgia y la honestidad de reconocer que, incluso en medio del barrio, la dureza y la apariencia, el amor sigue siendo una fuerza capaz de desarmar.

Miky La Sensa presenta “Morning”

El artista paisa, reconocido por su faceta de compositor en Felices los 4 de Maluma y Parecen Viernes de Marc Anthony , muestra su evolución como artista en solitario, luego de ser integrante del dúo Kapla y Miky.

Esta canción destaca por su sensualidad y ambiente relajado, hablando del encanto de despertar junto a alguien especial, donde lo auténtico supera cualquier etiqueta o lo material. La letra fluye entre lo romántico y lo sugerente, manteniendo un lenguaje cercano con el oyente.

Manuel Turizo publicó “Por un Pendejo No Se Llora (Salud Mi Reina)”

El artista presenta una bachata que exhibe su lado más romántico y anticipa lo que se podrá escuchar del cordobés durante 2026. Se trata de una confesión íntima donde la tristeza se transforma en empoderamiento, seguridad personal y amor propio, con líneas de guitarra suaves al fondo y un ritmo bailable propio del género.

El lanzamiento llega acompañado de su videoclip, con una historia visual cargada de pasión, conexión y sensualidad sutil protagonizada por el propio Turizo.

Carin León y Xavi unieron fuerzas en “La Morrita”

Escrita por dos de las figuras de la música mexicana del momento junto a Alex Hernández, Fabio Gutiérrez, Luis Mexia y Édgar Barrera —quien también produjo el tema—, esta pista incursiona en el huapango, proyectando una actitud irreverente pero juguetona, equilibrando tradición con una narrativa lírica contemporánea.

Temas Relacionados

Manuel TurizoCarin LeónDiamante EléctricoNanpa BásicoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Bucaramanga vs. Millonarios EN VIVO, fecha 1 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto

Después de una pretemporada exigente en el Río de la Plata, los “Embajadores” harán su estreno liguero ante los dirigidos por Leonel Álvarez

Bucaramanga vs. Millonarios EN VIVO,

Así les fue a ‘La casa de los famosos Colombia 3’ y el ‘Desafío Siglo XXI’ en su primera semana al aire

Las cifras de Kantar Ibope Media reflejaron una amplia diferencia entre ambos formatos de telerrealidad durante sus primeros días al aire

Así les fue a ‘La

En un billete de $100.000 apareció publicidad política y el video desató la polémica en redes

El video se viralizó por el uso de un billete como soporte de campaña y generó reacciones divididas entre quienes cuestionan el mensaje y quienes defienden la estrategia

En un billete de $100.000

Palmeiras quiere a Jhon Arias, pero aparecería otro club brasileño y con una millonaria oferta: así va la situación

El atacante colombiano de Wolverhampton aún no brilla como lo esperaba en Inglaterra y se reabre la opción de volver al país de donde salió en 2025

Palmeiras quiere a Jhon Arias,

Menor de 13 años recibió por accidente un balazo de escopeta; su tío, que activó el arma, se suicidó horas después

El lamentable accidente con arma de fuego ocurrió entre la noche del jueves y la mañana del viernes, ocasionando la muerte de una adolescente y su tío entre San José de Uré y Versalles, Córdoba

Menor de 13 años recibió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gerson Ramírez, de las disidencias

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

Gustavo Petro se refirió a la crisis en el Catatumbo y el ELN; se cumple un año: “Delito de lesa humanidad”

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en carreteras del Catatumbo: víctima fue hallada en zona rural de Teorama

ENTRETENIMIENTO

Top 10 videos más vistos

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Así les fue a ‘La casa de los famosos Colombia 3’ y el ‘Desafío Siglo XXI’ en su primera semana al aire

Yeison Jiménez alcanzó a cantar en vivo el tema que no pudo grabar en vida: “Tiene mucho futuro”

Marcela Reyes hizo primer pronunciamiento en redes sociales tras abandonar ‘La casa de los famosos Colombia’

Cristina Umaña relató su dramática experiencia embarazada y en plena crisis matrimonial: “Es una depresión que yo no entendía”

Deportes

Bucaramanga vs. Millonarios EN VIVO,

Bucaramanga vs. Millonarios EN VIVO, fecha 1 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto

Palmeiras quiere a Jhon Arias, pero aparecería otro club brasileño y con una millonaria oferta: así va la situación

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero

Edwin Cardona marcó un golazo de media cancha con Atlético Nacional: así fue la anotación ante Boyacá Chicó

Ella es Mia Orejuela, la esposa de Marino Hinestroza, la nueva figura de Boca Juniors