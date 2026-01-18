Mafe Carrascal se sacudió ante críticas por presunta financiación ilegal de su campaña a la Cámara: “Les suplico parar ya tanta habladuría”

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal le respondió a la congresista Catherine Juvinao por presunta financiación ilegal de la campaña - crédito Germán Forero/Colprensa

En un caso que ha ido ganando fuerte en las redes sociales, la representante a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal, enfrenta actualmente una serie de señalamientos por su presunta financiación irregular y posible falsificación de documentos en su campaña electoral. La controversia surgió después de que la también congresista Catherine Juvinao y el candidato Germán Ricaurte difundieron evidencias sobre aparentes inconsistencias en reportes de gastos.

La discusión se gestó luego de que Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá, señaló en redes que María Fernanda Carrascal habría incluido una factura emitida por el supuesto restaurante Gusteau Chefcito en sus reportes de campaña, pese a que la compañía estaría inactiva: siendo este el mismo aportante a la campaña de la exministra de Salud Carolina Corcho, por un monto de $742 millones, según documentos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con este mensaje en X, la representante Catherine Juvinao fue más allá en su discusión con Mafe Carrascal y la acusó de aparente falsificación de firmas - crédito @CathyJuvinao/X

“María Fernanda, muéstranos la factura(s) emitida por Custeau Chefcito que por ley debes tener como soporte. Es raro que lo hayas contratado dado que es una empresa inactiva. Pero con la factura podremos ver qué servicios te prestó y conocer al menos el menú del chefcito”, destacó en sus afirmaciones Juvinao, que ameritó una respuesta de Carrascal: que con una serie de mensajes ha intentado zafarse de los señalamientos hechos en su contra.

En respuesta, la congresista argumentó que no existe factura porque el rubro corresponde a una cuenta por cobrar, no a una donación o aporte directo. “Claro que no tengo una factura, Catherine, porque es una cuenta por cobrar y está en Cuentas Claras con el RUT del prestador del servicio y todo lo demás requerido por el CNE. ¿Así de mal anda tu campaña que te toca armar shows mediáticos para hacerte sonar?”, sostuvo la parlamentaria de la coalición de Gobierno.

El rifirrafe escaló cuando Juvinao insinuó que Carrascal habría falsificado firmas en los reportes de gastos. “Ay Mafe, ¿en serio estás falsificando firmas en los reportes de gastos de tu campaña? No te pude responder antes, estaba inaugurando mi sede de campaña, la cual va muy bien. La que va como mal es la tuya y la de Corcho, y se van poniendo cada vez peor. Espero tus explicaciones”, expresó la parlamentaria en su mensaje en las redes sociales.

A través de sus redes sociales, el candidato a la Cámara Germán Ricaurte apuntó a lo que sería el actuar de la representante María Fernanda Carrascal - crédito @german_ricaurte/X

Y ante la controversia, también involucra a la empresa en mención, señalada por supuestamente financiar tanto la campaña de Carrascal como la de la exministra Corcho, el aspirante a la Cámara Ricaurte planteó en su cuenta de X: “Les tengo una preguntica: ¿El representante legal del corrientazo Gusteau Chefcito, que financió a la Dra Corcho, es el mismo que financió a la Representante María Fernanda Carrascal? Feliz viernes. Cordial saludo”, dijo Ricaurte.

La defensa de María Fernanda Carrascal a los señalamientos en su contra

Por su parte, Carrascal negó de forma rotunda la acusación y explicó que ni elabora ni firma los informes contables de su campaña. “Sobre una supuesta firma falsa: 1. No es una firma mía. 2. Es una firma que entregaron con la cuenta por cobrar que le entregaron a mi campaña. 3. Por tanto, esa firma no es responsabilidad mía. Además, yo no firmo ni elaboro los informes contables de campaña: eso lo hace un contador certificado, como lo exige la ley electoral”, afirmó.

Y reiteró que, en caso de una acusación por presunta falsedad en documento, no es a ella la que deben dirigir la acción, sino a la persona encargada de la contabilidad. Además de defender la legalidad de su proceso electoral, pues según ella cumplió con todos los requerimientos de Ley, tanto así que pasó la autoría ante mi partido y todo fue recibido por el CNE. “Si alguna autoridad solicita aclaraciones, las entregaremos como siempre, no tenemos nada que ocultar”.

En su perfil de X, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal se defendió de los señalamientos en su contra por presunta financiación ilegal de su campaña - crédito @MafeCarrascalX

En ese orden de ideas y con un nuevo mensaje, indicó que los recursos señalados como irregulares no ingresaron a su campaña. “¿Dineros que llegaron a mi campaña? Les suplico parar ya tanta habladuría proveniente de candidatas/as que ven tan dormidas sus campañas que tienen que acudir a bajezas y a chismes para intentar dañarnos. A mi campaña no entraron los $25 millones que dicen, ni entrarán porque es una cuenta por cobrar por un servicio que nos prestaron".

Con su mensaje hizo énfasis en que no fue un aporte en metálico. “No ha habido flujo de dinero, no entró ni salió, ni entrará porque, nuevamente explico, la cuenta está por cobrar cuando la autoridad competente pague la reposición de votos. Es muy distinto eso a donaciones oscuras, para quienes no están familiarizados con cómo funciona una campaña electoral, una cuenta por pagar no es plata recibida, es una obligación que ni siquiera se ha pagado”, agregó Carrascal.

La representante acusada de fraude, y que desvirtuó esas afirmaciones, anunció que irá hasta las últimas consecuencias para defenderse de lo que considera ataques sin fundamentos. “Ya no hallan qué más inventar para hacerse visibles en campaña. En las próximas horas publicaré un comunicado oficial”, anticipó Carrascal, en un escenario en el que la tensión en su contra podría complicar su deseo de renovar su escaño en la Cámara.