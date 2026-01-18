Colombia

Jueces imponen condenas en Quindío, Valle del Cauca y Magdalena por maltrato animal tras solicitud de fiscales de Gelma

Según informó la Fiscalía, los hechos que motivaron las sentencias están relacionados con la muerte de dos perros y un caballo

Guardar
Sentencias se dictaron en
Sentencias se dictaron en tres regiones del país tras la actuación de fiscales especializados, quienes recopilaron pruebas sobre la muerte y el abandono de distintos animales domésticos - crédito iStock

La justicia colombiana dictó condenas a personas responsables de hechos de maltrato animal en los departamentos de Quindío, Valle del Cauca y Magdalena, luego de solicitudes de fiscales del Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma).

Los casos, ocurridos en diferentes regiones del país, incluyeron la muerte de un perro husky siberiano, la agresión fatal a un canino y el abandono de un caballo en condiciones críticas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informó la Fiscalía General de la Nación, en Buenavista, Quindío, un juez penal de conocimiento sentenció a Jarol Alberto Cuellar Arias a un año y cuatro meses de prisión, hallándolo responsable de la muerte de un husky siberiano llamado Niño’, ocurrida el 3 de septiembre de 2025.

Según informó la Fiscalía General
Según informó la Fiscalía General de la Nación, en Buenavista, Quindío, un juez penal de conocimiento sentenció a Jarol Alberto Cuellar Arias a un año y cuatro meses de prisión - crédito Fiscalía

Durante la investigación, el ente acusador presentó pruebas que demostraron que Cuellar Arias disparó varias veces contra el animal en un acto de intolerancia. Según el expediente judicial, la conducta fue calificada como delito de muerte a animal.

“En el curso de la investigación se conoció que el hombre disparó en varias ocasiones contra el perro en un hecho de intolerancia. En ese sentido, un juez penal de conocimiento lo condenó a 1 año y 4 meses de prisión por el delito de muerte a animal”, indicó la Fiscalía.

Otro caso se registró en el departamento de Magdalena, donde un fiscal seccional, con apoyo de Gelma, logró que un juez penal de conocimiento condenara a José Luis Miranda García a dos años de prisión.

De acuerdo con la investigación, el 29 de julio de 2025, Miranda García golpeó con un palo a un perro en la vía pública del barrio Villacampestre, en Pijiño del Carmen.

Las lesiones provocadas derivaron en el fallecimiento del animal. El juez declaró a Miranda García responsable del delito de muerte a animal agravado.

“Esta persona golpeó al perro con un palo y le propinó varias lesiones que le ocasionaron su deceso. Un juez penal de conocimiento declaró a Miranda García responsable del delito de muerte a animal agravado y lo condenó a 2 años de prisión”, señaló el ente acusador.

En Valle del Cauca, se emitió sentencia contra Edwin Oswaldo Zúñiga Nieva, que recibió una condena de un año de prisión tras comprobarse que mantuvo en estado de abandono a un caballo en un callejón de Rozo.

El animal fue hallado por las autoridades el 18 de enero de 2023 en estado agonizante, con múltiples lesiones y baja condición corporal. El dictamen judicial calificó los hechos como maltrato animal agravado.

Miranda García golpeó con un
Miranda García golpeó con un palo a un perro en la vía pública del barrio Villacampestre, en Pijiño del Carmen, según la investigación - crédito Montaje Jesús Áviles

“El sentenciado mantuvo en estado de abandono a un caballo durante un largo periodo en un callejón de Rozo (Valle del Cauca) lo cual terminó por ocasionarle la muerte, el 18 de enero de 2023. El equino fue encontrado por las autoridades agonizante, postrado en vía pública, con múltiples lesiones y baja condición corporal”, indicó la Fiscalía.

Las sentencias reflejan la actuación de las autoridades judiciales frente a situaciones de violencia y abandono hacia animales en diferentes zonas del país, luego de las actuaciones investigativas y procesales de la Fiscalía y del Grupo Gelma.

El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) es una unidad creada por la Fiscalía General de la Nación de Colombia en diciembre de 2019.

Su propósito consiste en investigar y judicializar los casos de maltrato animal en el país, ofreciendo respuestas rápidas y especializadas frente a las denuncias de violencia hacia seres sintientes. Gelma coordina esfuerzos con la Policía Nacional y otras entidades estatales para identificar responsables y aplicar la ley en situaciones relacionadas con el daño a animales.

El Grupo Especial para la
El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) es una unidad creada por la Fiscalía General de la Nación de Colombia en diciembre de 2019 - crédito Freepik

Desde su formación, Gelma ha impulsado procesos penales en casos emblemáticos y ha incrementado la resolución de denuncias de maltrato animal. Por ejemplo, en 2022, la Fiscalía informó la imputación de 239 personas por estos delitos, logrando avances significativos en la protección animal.

Los ciudadanos pueden denunciar hechos de maltrato utilizando la línea de emergencias 123, lo que permite a Gelma y la Policía intervenir y proteger a las víctimas.

Temas Relacionados

Maltrato animalGelmaCondena maltrato animalFiscalíaMuerte de perrosMaltrato a perrosMaltrato a caballosColombia-Noticias

Más Noticias

Políticos también reaccionaron al video de la mujer que agredió a un domiciliario en el norte de Bogotá: “Ser un miserable no tiene ideología”

Las imágenes que muestran insultos y amenazas por parte de una residente contra un trabajador en Chapinero se viralizaron, generando miles de comentarios que rechazan comportamientos discriminatorios y exigen mayor respeto

Políticos también reaccionaron al video

Gustavo Petro se fue contra Efraín Cepeda tras acusaciones por supuestas coimas en contratos del Barranquilla: “Empoderar políticamente el crimen”

Una reciente investigación periodística reveló una supuesta red de cobros indebidos a contratistas durante varias administraciones, aparentemente, para abonar el 10% al congresista del Partido Conservador

Gustavo Petro se fue contra

Contraloría archivó caso de responsabilidad fiscal contra Andrés Julián Rendón por obras en Rionegro

La entidad exoneró al mandatario departamental tras comprobar que los CAI fueron entregados y cumplen su función social, descartando pérdida de recursos públicos

Contraloría archivó caso de responsabilidad

Jhon Jader Durán fue perdonado por la UEFA y enfrentará al Aston Villa, su exequipo, en la Europa League

A pesar de que el nivel del delantero colombiano ha ido en aumento, los rumores de una salida por su actitud comienzan a tomar fuerza

Jhon Jader Durán fue perdonado

Pareja recién casada en la iglesia de San Antonio en Cali recibió particular celebración al salir de la ceremonia

La salida de los novios del recinto fue acompañada por los turistas que se congregaron en este importante mirador turístico de la ciudad

Pareja recién casada en la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Viceministro de Diálogo Social rechazó

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

Gustavo Petro se refirió a la crisis en el Catatumbo y el ELN; se cumple un año: “Delito de lesa humanidad”

ENTRETENIMIENTO

La crítica de Doña Toche

La crítica de Doña Toche a Giovanny Ayala por comentarios sobre homenaje a Yeison Jiménez: “A uno se le indigesta hasta lo que se traga”

Aida Victoria Merlano cansada de las noticias falsas, se pronunció en redes sociales: “Esto que están viendo es falso”

Angélica Jaramillo defendió la conversación de su hermana con Sara Uribe en ‘La casa de los famosos Colombia’: “La gente cambia”

Marcela Reyes se pronunció sobre su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’: “La prioridad siempre será mi familia”

Marcela Reyes lamentó la muerte de Yeison Jiménez con un emotivo mensaje

Deportes

Jhon Jader Durán fue perdonado

Jhon Jader Durán fue perdonado por la UEFA y enfrentará al Aston Villa, su exequipo, en la Europa League

EN VIVO - Junior vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla

El Deportivo Cali solicitó permiso para arrendar el estadio Pascual Guerrero: esto es lo que se sabe

La divertida anécdota por la que la portera del Chelsea no volverá a traducirle a Mayra Ramírez: “Pensé que éramos amigas”

Luis Fernando Muriel recibió su primera convocatoria con el Junior FC: el delantero podrá debutar en la Liga BetPlay