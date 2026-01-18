Colombia

Incendio estructural en edificio de cinco pisos del centro de Bogotá deja personas y animales rescatados

La situación generó atención médica preventiva por inhalación de humo, activó una investigación para establecer las causas del fuego y provocó desvíos y retrasos temporales en la operación de TransMilenio sobre la avenida Caracas

Un integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó sobre las acciones adelantadas para controlar la conflagración, las labores de rescate realizadas y las medidas adoptadas tras la atención de la emergencia en el sector de La Alameda. - crédito Bomberos

Un incendio estructural de gran magnitud se registró la tarde de este sábado 17 de enero en un edificio de inquilinato de cinco pisos, ubicado en la carrera 14 con calle 21-60, en el barrio La Alameda, en pleno centro de Bogotá, generando momentos de pánico entre los residentes, rescates de personas y animales, así como afectaciones en la operación de TransMilenio sobre la avenida Caracas.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que desplegó 15 unidades especializadas en incendios estructurales, con el apoyo de máquinas extintoras, carrotanques, equipos de alturas y personal de las estaciones Central, Chapinero y Centro Histórico.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, la conflagración se presentó en un edificio de cinco niveles, localizado sobre la avenida Caracas, en el sector de Santa Fe – La Alameda. El llamado de emergencia fue recibido a las 5:50 de la tarde, y la respuesta del cuerpo de bomberos se dio en aproximadamente 10 minutos, pese a las dificultades de movilidad por las obras viales que se adelantan en la zona.

Según información de los bomberos, el incendio se habría originado en el cuarto piso del inmueble, extendiéndose rápidamente por el material interno del edificio, lo que obligó a una evacuación inmediata y a la activación de los protocolos de rescate.

Incendio registrado en un edificio
Incendio registrado en un edificio de la avenida Caracas con calle 22 en el centro de Bogotá. - crédito Bomberos de Bogotá.

Rescate de personas y animales durante la emergencia

Tras controlar las llamas y realizar una búsqueda minuciosa en los pisos cuarto, quinto y sexto, los bomberos confirmaron el rescate de dos adultos mayores y una menor de edad, además de cuatro perros que se encontraban atrapados dentro de la edificación.

Asimismo, durante las labores de inspección, se reportó el fallecimiento de un canino, que murió tras la caída de una parte de la placa del tercer nivel. En otro punto del edificio, las autoridades hallaron un perro sin vida en el baño de uno de los apartamentos, presuntamente por inhalación de humo.

En total, durante el operativo se evacuaron de manera preventiva 18 adultos, tres menores de edad, cinco perros y dos gatos, con el fin de garantizar la seguridad de los ocupantes y evitar víctimas fatales.

¿Hubo personas heridas por el incendio estructural?

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas con lesiones de gravedad. Sin embargo, dos ciudadanos fueron valorados por la Secretaría Distrital de Salud (SDS) debido a inhalación de humo, recibiendo recomendaciones médicas en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a centros asistenciales.

En la zona hicieron presencia ambulancias y personal médico, quienes permanecieron en alerta mientras se adelantaban las labores de control y liquidación de puntos calientes.

Investigación para determinar el origen del incendio

Una vez controlada completamente la emergencia, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá activó el Equipo Especializado de Investigación de Incendios, encargado de establecer el origen y las causas del fuego que afectó esta edificación de inquilinato.

Adicionalmente, se solicitó el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Integración Social, con el fin de brindar ayuda humanitaria y apoyo social a las personas que resultaron afectadas por el siniestro.

Afectaciones a TransMilenio y la movilidad en la avenida Caracas

El incendio también generó fuertes afectaciones en la movilidad, especialmente en la avenida Caracas con calle 22, obligando a desvíos temporales de varias rutas de TransMilenio.

Durante la atención de la emergencia:

  • Varias rutas troncales fueron desviadas por la carrera Décima.
  • La estación Calle 22 suspendió temporalmente su operación en algunos sentidos.
  • Servicios como el C15 omitieron paradas en estaciones como Avenida Jiménez y Calle 22.
  • Se presentaron retrasos significativos en la operación del sistema.

Hacia las 8:20 p. m., TransMilenio informó el restablecimiento del paso en ambos sentidos por la avenida Caracas y la reanudación del servicio en la estación Calle 22, aunque advirtió que podrían persistir demoras en el centro de la ciudad.

Un incendio registrado la tarde
Un incendio registrado la tarde del sábado en una edificación del sector de La Alameda movilizó a varias unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - crédito referencia Bomberos de Bogotá

Llamado a la prevención y balance final

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá confirmó a las 6:52 p. m. que el incendio fue controlado en su totalidad, destacando la rápida reacción de las unidades y la importancia de la evacuación oportuna.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para revisar instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y reportar de inmediato cualquier señal de riesgo, especialmente en edificaciones antiguas del centro de la capital.

