Incautan drogas, munición y material para fabricar explosivos en vía de Nariño: el llamado ciudadano fue clave

El 16 de enero de 2026, el Departamento de Policía de Nariño anunció la incautación de importante material explosivo y narcóticos durante un operativo realizado en uno de los principales corredores viales del sur del país. La acción forma parte de los esfuerzos continuos para combatir el transporte ilegal de sustancias y artefactos peligrosos en la región.

Las autoridades lograron la incautación de aproximadamente 50 kilos de marihuana, cinco gramos de bazuco, 221 cartuchos calibre 5.56 milímetros y material explosivo en el corredor vial Rumichaca–Pasto, en el municipio de Ipiales, al sur de Nariño.

El operativo se realizó como parte de un plan candado desplegado por la Policía de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, con el objetivo de reforzar la seguridad y el control territorial en los principales corredores viales.

Durante la intervención, los uniformados ubicaron un vehículo automotor en cuyo interior hallaron los estupefacientes, la munición y elementos explosivos, entre los que se encontraban cordón detonante, mecha rápida y una barra de Indugel.

Según la información proporcionada por la comunidad, la reacción inmediata de las patrullas policiales permitió impedir que estos materiales fueran utilizados para la comisión de delitos.

El coronel John Jairo Urrea Rozo, comandante del Departamento de Policía Nariño, explicó en declaraciones recogidas por el área de prensa de la policía que el éxito del operativo se debió a los controles estratégicos y a la colaboración ciudadana.

“Este resultado es producto del compromiso permanente de nuestros hombres y mujeres policías, quienes, a través de controles estratégicos en las vías del departamento, logran contrarrestar amenazas que ponen en riesgo la vida y la integridad de los ciudadanos. Con esta incautación evitamos posibles afectaciones a la población y reafirmamos nuestra lucha frontal contra el crimen organizado”, señaló el oficial.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando cualquier hecho que afecte la tranquilidad y el bienestar en la región, destacando la importancia de la colaboración entre la comunidad y las autoridades en el fortalecimiento de la seguridad en Nariño.

Atacan con arma de fuego vehículo oficial de la Gobernación de Nariño tras jornada minera en La Llanada

Un vehículo adscrito a la Gobernación de Nariño fue atacado con arma de fuego la tarde del sábado 17 de enero, después de concluir una jornada institucional en el municipio de La Llanada, en el norte del departamento. En el automotor se transportaba la subsecretaria de Minas, quien resultó ilesa pese a que uno de los disparos impactó uno de los vidrios de la camioneta oficial.

El ataque ocurrió pasadas las 4:00 p. m., cuando una caravana conformada por al menos 15 vehículos regresaba hacia la ciudad de Pasto tras participar en actividades relacionadas con el lanzamiento del programa de creación de la promotora minera.

Esta iniciativa busca organizar y formalizar la actividad minera en los 64 municipios de Nariño, con énfasis en el ordenamiento y la legalidad en zonas donde persiste la minería informal e ilegal.

Las autoridades investigan si el atentado tenía como objetivo al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, debido a que el vehículo atacado es similar al que utiliza habitualmente el mandatario en sus desplazamientos por la región.

Sin embargo, funcionarios de la administración departamental informaron que Escobar no se movilizaba en ese automotor al momento de los hechos. Según la información oficial, el gobernador había tomado una ruta alterna por recomendación de su esquema de seguridad, mientras que parte de la comitiva regresó por el trayecto habitual.

Voceros de la Gobernación señalaron que los disparos se produjeron sin que se identificara el punto exacto desde donde fueron efectuados, lo que llevó a los conductores a acelerar la marcha para salir de la zona y proteger la integridad de los ocupantes.

Previo al ataque, Escobar, junto a su equipo, había realizado una visita a minas de explotación aurífera en La Llanada como parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer la formalización y el desarrollo legal del sector minero en Nariño. Desde la Gobernación precisaron que el desplazamiento buscaba avanzar en la creación de una promotora minera público-privada, articulada con los procesos de ordenamiento territorial y desarrollo económico regional.