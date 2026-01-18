Comunidad en Quindío advirtió que “ejercerá el derecho a la protesta” si autoridades ambientales intentan llevarse a la guacamaya “Lupita”

El video se compartió en redes el 31 de diciembre de 2025 - créditos @quindiociclismo_col/IG y @diegopescador.21/IG

Un video que se conoció en redes sociales el 31 de diciembre de 2025 terminó haciéndose viral por cuenta de la aparición de una guacamaya que hizo las veces de gregaria al lado del ciclista colombiano Diego Pescador (que para la temporada 2026 integra las filas del Movistar Team) en una de las carreteras del departamento del Quindío (Eje Cafetero).

En la grabación que Pescador compartió luego de finalizar su último entrenamiento del año en una historia de Instagram junto al portal Quindío ciclismo se observa el majestuoso vuelo del ave con plumas amarillo y azul (Ara ararauna).

Sin embargo, lo que comenzó como un video que recibió miles de comentarios y apoyo y que permitió conocer la historia de “Lupita” o “Lupe”, como llaman los lugareños a la guacamaya que suele verse en zonas rurales de las veredas El Aguacatal y La Bella, en jurisdicción del municipio de Calarcá, terminó en una polémica que tiene divididos a usuarios y ciudadanos en todo el país.

Todo debido al comunicado de prensa (que se compartió el viernes 16 de enero de 2026) y el video que se publicaron desde las redes sociales de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), y en la que se precisa que la especie no es propia de los ecosistemas en el Eje Cafetero.

Según lo que explica el documento de la CRQ, “Lupita” fue avistada fuera de su hábitat natural, situación que ha motivado la advertencia del ente sobre los riesgos ambientales y las implicaciones para el bienestar animal en la región.

Una semana después, el 7 de enero de 2026, la guacamaya sufrió lesiones graves en su cola y plumaje debido a que dos hombres en motocicleta trataron de raptarla. Por este motivo en redes se hizo un llamado a proteger a los animales libres y garantizar su bienestar y seguridad. - crédito @quindiociclismo_col/Instagram

Según confirmó la CRQ, la presencia de este ejemplar no corresponde a su rango natural de distribución y plantea desafíos en términos de conservación y manejo de fauna silvestre.

De acuerdo con los informes técnicos del área de Fauna Silvestre de la CRQ, la guacamaya requiere ecosistemas cálidos de tierras bajas, como los presentes en la Amazonía y la Orinoquía colombiana, además de algunos sectores del Magdalena Medio y el Caribe continental.

Su supervivencia depende de la existencia de bosques tropicales extensos, árboles de gran porte para anidar y una oferta regular de frutos y semillas.

Sumado a todo lo anterior, uno de los funcionarios que aparece en el video menciona que lo que ocurre con “Lupe” es que “está improntada”.

Este término en biología se refiere a un proceso de aprendizaje rápido y duradero que ocurre en una etapa temprana del desarrollo de un organismo, generalmente poco después del nacimiento o eclosión y que, como ejemplo, se puede presentar en las aves.

Poco más de una semana después del incidente de "Lupita", desde la Corporación Autónoma Regional del Quindío se compartió el video en el que se invita a devolver a la especie de fauna silvestre - crédito Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ/Facebook

La otra funcionaria destacó en la grabación que “muy posiblemente Lupita llegó aquí al Quindío por tráfico de fauna”.

Asimismo, se señaló que estos ejemplares cumplen funciones ecológicas como la dispersión de semillas y la regulación de la vegetación en sus hábitats originales.

Por ende, añade el documento, la alteración de estos roles, al estar en un ambiente diferente y en contacto frecuente con humanos, incrementa los riesgos tanto para la especie como para la estabilidad de los ecosistemas locales.

“En condiciones de cautiverio o domesticación, estos animales pierden su comportamiento natural y adquieren confianza hacia las personas, lo cual dificulta cualquier intento de readaptación al entorno silvestre”, explicó la entidad ambiental.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío compartió el comunicado el 16 de enero de 2026 - crédito @corpoquindiocrq/IG

El debate en redes sobre el tráfico de fauna silvestre en Quindío: por la guacamaya “Lupita”

“Así que las personas que se atribuyen su propiedad están cometiendo un delito nada noble”, explica uno de los funcionarios en el mismo video.

A esto, su compañera le complementa aduciendo que “el comportamiento tan festejado en redes sociales de esta especie no es natural. Esto pone en riesgo su vida y la de quienes transitan en el sector”.

“La Bella no es su hogar, lo bello es verla volando libre, comportándose como una guacamaya, que claramente no es ni en el hombro de un humano, ni en la ventanilla de un vehículo, ni en una jaula, ni compitiendo con ciclistas, ni comiendo frutas, ni semillas que le entregan los humanos”, destacan ambos servidores.

Incluso, más adelante en la grabación se destacó: “Así que aplaudir o festejar lo que viene sucediendo con esa guacamaya es de alguna manera ser cómplices”.

Lupita llegó en 2023 junto a su pareja, pero luego de que su compañero murió la guacamaya encontró su nueva familia en el seno del hogar de Lucy - crédito @lucyg202027/IG

La respuesta de la comunidad en Calarcá que no quiere que se lleven a la guacamaya “Lupita”

Como respuesta a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, la tarde del sábado 17 de enero se conoció el comunicado que fue firmado a nombre de “La Comunidad Protectora de Lupita”, y que dejó en su perfil de Instagram el mismo portal Quindío ciclismo (@quindiociclismo_col).

En el mensaje se expresó “profunda preocupación y rechazo ante un posible nuevo traslado de la guacamaya conocida como ‘Lupita’“.

En el mismo mensaje se dejaron claros varios puntos:

En uno de ellos se indicó: “Tenemos conocimiento de que en intervenciones anteriores por parte de la autoridad, el ejemplar sufrió daños físicos y un deterioro en su estado general”.

Esto, luego de que una entrevista que el mismo medio le hizo a Lucy Gómez, la ciudadana que adoptó a “Lupe” y se autodenomina como la “mamá humana” de la especie silvestre: contó que ella se habría intentado escapar del CRQ, dado que funcionarios de la entidad ya la habían rescatado una vez, pero “Lupita” regresó por sus propios medios al hogar de la mujer, que también es amante del ciclismo.

La comunidad en Calarcá y todo el departamento del Quindío permanece a la expectativa de lo que pueda ocurrir luego de la advertencia de ejercer el derecho a la protesta por parte de los ciudadanos si las autoridades ambientales se intentan llevar a "Lupita" - crédito @quindiociclismo_col/IG

Por lo anterior, en la misiva se agregó: “No estamos dispuestos a permitir que se repita una situación que vulnere su integridad bajo el argumento de protección”.

En el segundo punto del comunicado, la comunidad afirmó que “Lupita no está desamparada”.

Para esto, detalla la publicación, la guacamaya “cuenta con una comunidad que la protege, respeta su libertad y vigila su bienestar diariamente”, y añade que “ella ha encontrado un equilibrio en este entorno que no debe ser roto de forma traumática”.

En el tercer aspecto advirtieron a la CRQ, porque se mencionó que “de persistir la intención de capturarla, ejerceremos nuestro derecho a la protesta pacífica mediante plantones y movilizaciones para visibilizar este caso a nivel nacional”.

Al final, la petición de la comunidad fue esta: “Solicitamos que se priorice una solución que contemple la permanencia de ‘Lupita’ en libertad bajo supervisión técnica que no implique su encierro o traslado forzoso a lugares donde ya ha sido lastimada”.

La guacamaya y Lucy se volvieron inseparables - crédito Quindío ciclismo/YouTube

En la parte final del comunicado se dejó un mensaje concreto: “NO AL MALTRATO”.

“Ya se la llevaron una vez y regresó lastimada. No vamos a permitir que, bajo la excusa de ‘rehabilitación’, vuelvan a encerrarla o a causarle daño físico y emocional”, finaliza el documento, en el que al final se lee: “¡LUPITA SE QUEDA EN EL QUINDÍO Y SE QUEDA LIBRE!"