Colombia

Bebé murió al caer a un balde con agua en su propia casa

Las autoridades analizan las causas del accidente ocurrido en el sector La Unión

El hecho ocurrió en el
El hecho ocurrió en el patio de la casa de la víctima - crédito Freepik

Una niña de 1 año y 4 meses falleció en la tarde del viernes 16 de enero de 2026 tras caer en un balde con agua en el barrio El Pozón, sector La Unión, en Cartagena. De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente ocurrió en el patio de la casa familiar, donde la menor fue hallada sumergida y sin signos vitales.

El deceso provocó sorpresa entre los vecinos, que se reunieron en las inmediaciones del domicilio mientras las autoridades realizaban las labores de verificación para conocer qué ocurrió en la casa antes de la muerte de la mujer.

De acuerdo con el reporte oficial, que fue difundido por los medios locales, los uniformados del cuadrante y personal del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia acudieron al lugar para adelantar las primeras diligencias e inspecciones.

De acuerdo con el informe policial, los familiares, en medio del llanto, trasladaron de urgencia a la niña a un centro médico cercano, aunque los especialistas confirmaron que ingresó sin signos vitales y los intentos por salvarla no tuvieron éxito.

El caso de la menor
El caso de la menor de edad reavivó la preocupación sobre el cuidado de los menores - crédito Pixabay

Tras confirmarse el fallecimiento, el cuerpo fue remitido a una de las sedes de la morgue de Medicina Legal en Cartagena. Asimismo, las autoridades informaron que el caso quedó bajo investigación de los organismos judiciales para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

Las autoridades reiteraron su llamado a reforzar la supervisión de los menores en el hogar, advirtiendo sobre el riesgo que representan objetos cotidianos como recipientes con agua.

Niño de 5 años murió ahogado en el mar

Un menor de edad falleció ahogado tras ingresar al mar en las playas de Mendihuaca, ubicadas en la zona rural de Santa Marta, en medio de un paseo familiar. La información reveladas por sus allegados a los medios locales indicó que el menor, identificado como Liam Samir Carrascal Macías, fue trasladado al centro de salud más cercano, donde los médicos confirmaron que había llegado sin signos vitales y con los pulmones saturados de agua.

En la jornada, que se desarrollaba en un ambiente de temporada vacacional con numerosas familias y visitantes en uno de los sectores más visitados del corredor turístico de la Troncal del Caribe, una breve distracción provocó que el niño se apartara de la vista de sus padres por segundos antes de sumergirse en el mar.

Familiares y personas presentes en el lugar intentaron reanimar a Liam Samir tras sacarlo del agua, pero a pesar de los esfuerzos y de la atención médica recibida al llegar al centro asistencial, no fue posible salvarle la vida.

Varias situaciones de este tipo
Varias situaciones de este tipo tienen preocupados a padres y cuidadores - crédito Agencia Andina

Recomendaciones de las autoridades para evitar ahogamientos en casa

Estas son algunas precauciones esenciales para evitar ahogamientos de niños en tanques, baldes u otros recipientes de agua en el hogar, ante la cantidad de casos ocurridos:

  • Mantener siempre tapados los tanques, baldes, piletas y cualquier recipiente con agua.
  • Vaciar baldes, bañeras y recipientes inmediatamente después de usarlos.
  • Almacenar los recipientes con la boca hacia abajo para que no acumulen agua.
  • Supervisar de forma constante a los niños pequeños, incluso en presencia de poca cantidad de agua.
  • No dejar a los niños solos en el baño o en áreas donde haya recipientes con agua.
  • Instalar cerraduras o trabas en las tapas de los tanques y depósitos de agua.
  • Enseñar a los niños que no deben jugar cerca de estos recipientes.
  • Mantener puertas de baños y lavaderos cerradas si hay niños pequeños en la casa.
  • Revisar periódicamente los espacios donde puede acumularse agua, incluyendo patios y terrazas.
  • Advertir a las personas a cargo del cuidado de los menores sobre estos riesgos.
Las autoridades piden que los
Las autoridades piden que los padres estén atentos a los menores de edad en casa - crédito Agustín Marcarian/REUTERS

