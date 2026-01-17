Testimonio de conductor del vehículo que persiguió a ladrones después de un robo en la Avenida 68: “Sentí un impacto. La bolsa de aire se activó”

El choque múltiple en la Avenida Carrera 68 con Calle 72 de Bogotá provocó una emergencia vial con cierre total en Engativá - crédito X

El relato del conductor que estuvo involucrado en el choque múltiple en la avenida 68 de Bogotá, en la tarde del 15 de enero de 2025, y que dejo como resultado a tres personas fallecidas –entre ellas dos adultos mayores– y varios heridos, puso en evidencia los momentos de angustia que vivió junto a su familia durante la persecución a los presuntos asaltantes.

“Yo volteé a ver a los niños que venían en la parte trasera junto con mi esposa, los cuales estaban gritando. Yo les pregunté si estaban bien y les pedí que se calmaran”, narró para Noticias Caracol.

“En ese momento —según narró el hombre de 34 años—, tomó la decisión de subir los vidrios y encarar la persecución a los delincuentes, que se encontraban a unos cien metros de distancia".

La emergencia se originó cuando dos hombres en moto intentaron asaltar a los ocupantes de una camioneta Renault Duster Oroch. Según los videos difundidos en redes sociales, el conductor del vehículo decidió no detenerse y, por el contrario, persiguió a los presuntos asaltantes a gran velocidad por uno de los corredores viales más transitados de la ciudad.

La persecución, que avanzó por varios kilómetros, terminó en tragedia cuando la moto zigzagueó entre los autos y fue alcanzada por la camioneta. El impacto desencadenó un choque múltiple en el que se vieron implicados cinco automotores: una volqueta, dos camionetas, un carro particular y la moto de los sospechosos.

El accidente en la avenida carrera 68 de Bogotá deja tres muertos y congestión total durante horas - crédito X

La situación se tornó aún más crítica cuando, durante la persecución, uno de los sujetos lo amenazó: “Cuando el sujeto joven, de tez morena y delgado, el cual iba de copiloto, me apuntó nuevamente con el arma, seguíamos a unos cien metros de distancia. Yo me asusté y agaché la cabeza y frené. Fue cuando sentí un impacto. La bolsa de aire se activó”.

Tras el accidente, la conmoción del conductor fue inmediata al observar la escena: “Yo me acerco y observo que dentro habían dos adultos mayores, una mujer que estaba en el regazo de un hombre totalmente inconsciente. Yo estaba ido, me sentía mareado. Y ver esta escena me generó mucha frustración. Sentí que el mundo se me venía encima”, expresó.

Momento del hurto que desencadenó la persecución y el accidente fatal en la Avenida 68 con calle 72 - crédito red social X

La esposa del conductor compartió la angustia que vivieron como familia, recordando que acudían a la ciudad por los compromisos médicos de sus hijos de cinco y once años: “Fue un momento que todo pasó muy rápido, la verdad. Todo sucedió de momento. Fue un momento de eso, fue un momento de angustia. Sentimos que ahí era nuestro último momento, la verdad”, señaló entre lágrimas.

El impacto emocional aumentó tras darse cuenta del alcance del siniestro, según relató la esposa: “Eso es lo que nos ha afectado muchísimo más, porque obviamente, como el cuerpo que pase algo grave, que pase algo de más hasta estos resultados, y, pues nosotros también con los niños, ¿cierto? (...) El miedo, o sea, es algo muy difícil”.

Las autoridades informaron que uno de los presuntos asaltantes murió en el sitio, mientras que el conductor de la motocicleta —quhabía entregado una identificación falsa— fue operado de una fractura craneal y tiene en curso diversos procesos judiciales por hurto y homicidio.

Identidades y los rostros de la pareja que falleció en el siniestro

Santiago Rodríguez Montero, de 67 años y su esposa Clara Lucía León Bernal, de 68 - crédito redes sociales

Entre las víctimas mortales se encontraban Santiago Rodríguez Montero, de 67 años, y su esposa Clara Lucía León Bernal, de 68, quienes iban en su auto particular.

Según informó El Tiempo, la pareja vivía en las cercanías y era conocida por su trayectoria profesional: Rodríguez Montero había dedicado más de treinta años a la ingeniería civil en el sector de vivienda, mientras León Bernal se desempeñó como contratista en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron).

La tercera persona fallecida fue uno de los presuntos ladrones, cuya moto quedó destruida en la escena. Junto al cuerpo, la policía halló el arma con la que, según los reportes oficiales, se intentó cometer el atraco.

El segundo ocupante de la moto, identificado como Roberto Camargo Galvis, resultó herido y fue detenido en el lugar. Camargo Galvis presentaba varios golpes y traumas y fue trasladado de inmediato a un centro médico bajo custodia policial.