Esta sería la fecha en la que empezaría a bajar el precio de la gasolina en Colombia, según el ministro de Minas

La posibilidad de un alivio en el precio de la gasolina empieza a tomar forma en Colombia. El Gobierno nacional anticipó que a partir de febrero podría iniciarse un ajuste a la baja en el valor del combustible, una señal que apunta directamente al costo de vida y al gasto diario de millones de ciudadanos.

El anuncio lo hizo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, luego de participar en una cumbre regional realizada en Barranquilla. Allí explicó que el Ejecutivo ya trabaja en los detalles técnicos y fiscales que permitirían comenzar la reducción del precio en las estaciones de servicio del país.

“Espero el próximo 1 de febrero estar en una estación de servicio mostrando que, en efecto, va a comenzar a bajar el combustible”, dijo el ministro, al confirmar que la fecha ya está sobre la mesa del Gobierno como punto de partida para el ajuste.

Aunque todavía no hay una cifra definida, Palma aclaró que el monto de la disminución se está evaluando de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda. El objetivo, según explicó, es que la medida sea financieramente responsable y sostenible para las finanzas públicas. “Estamos revisando las cifras de manera responsable junto con el Ministerio de Hacienda. Lo cierto es que la promesa del señor presidente empieza a hacerse realidad desde el primero de febrero, con una disminución gradual y progresiva, pensada para cuidar la economía del país y el bolsillo de la gente”, afirmó.

El mensaje del ministro se da en un contexto clave. Unos días antes, el presidente Gustavo Petro había confirmado públicamente que el precio de la gasolina comenzaría a bajar, luego de que el Gobierno lograra saldar la deuda acumulada con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), un mecanismo que durante años absorbió parte del costo del combustible para evitar alzas abruptas.

Según explicó el mandatario, esa deuda alcanzó los $70 billones, una cifra que condicionó durante largo tiempo la política de precios de los combustibles en el país. Una vez cubierta esa obligación, el Ejecutivo considera que existen las condiciones para iniciar una corrección en sentido contrario a los incrementos que se aplicaron en meses anteriores.

Además del pago de la deuda, el presidente señaló que se entregó un “superávit”, lo que reforzaría el margen fiscal para avanzar en una reducción paulatina sin poner en riesgo la estabilidad financiera del Estado. Este punto es clave, pues el ajuste del precio de la gasolina es uno de los debates más sensibles de la política económica reciente, tanto por su impacto en la inflación como por su efecto directo sobre el transporte, los alimentos y los servicios.

El anuncio de Petro

El anuncio sobre una eventual reducción en el precio de la gasolina se produjo en un momento clave para la política fiscal y energética del país. Tras años de debate por los subsidios a los combustibles, el Gobierno aseguró haber cerrado uno de los capítulos más costosos para las finanzas públicas, la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

El presidente Gustavo Petro lo confirmó el 15 de enero, al señalar que el pago de esa obligación abre la puerta a un cambio en la tendencia de los precios. “Porque ya pagamos la deuda del Fepc y, porque se apreció el peso colombiano frente al dólar, entonces le aviso a usted y al país que comenzaremos a bajar el precio de la gasolina”, escribió el mandatario en su cuenta de X, en respuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

A partir de ese mensaje, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó el trasfondo de la decisión. Según el funcionario, durante años se sostuvo una “gasolina barata” financiada con recursos públicos que terminaron generando un déficit histórico. “Durante años mantuvieron falsamente ‘gasolina barata’ a punta del presupuesto de la nación”, afirmó Palma, al defender el saneamiento del fondo.

El ministro sostuvo que el Gobierno “tomó la decisión que otros evitaron, sanear el Fepc, ordenar las finanzas públicas y frenar el subsidio a los privilegiados”, y aseguró que hoy el fondo avanza hacia el equilibrio financiero. En paralelo, dijo, el contexto internacional —con un peso más fuerte y precios del petróleo a la baja— crea las condiciones para habilitar la reducción del combustible.

El Ejecutivo insiste en que los ajustes técnicos ya están en marcha. “Con estas decisiones… se habilita la rebaja de la gasolina, cuidando el bolsillo de la gente sin poner en riesgo la estabilidad fiscal”, concluyó Palma.