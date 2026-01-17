Cristina Umaña relató su dramática experiencia embarazada y en plena crisis matrimonial: “Es una depresión que yo no entendía”

La actriz relató cómo afrontó uno de los momentos más delicados de su vida en medio de una crisis matrimonial - crédito @Fmenopausicasyque/Instagram

Reconocida como una de las actrices más respetadas y versátiles de la industria audiovisual en Latinoamérica, Cristina Umaña ya completa una trayectoria de más de tres décadas que abarca desde la televisión colombiana hasta producciones globales en plataformas de streaming.

A lo largo de su carrera, la tolimense desplegó sus capacidades para dar vida a protagónicos en telenovelas como Yo amo a Paquita Gallego y La mujer del presidente, que le dieron el impulso para participar en producciones internacionales como Capadocia (HBO), Narcos (Netflix), o Noticia de un secuestro (Prime Video).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En mayo de 2025, su influencia en el medio llegó al punto que fue nombrada presidenta de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, cargo que mantiene hasta la fecha.

En su vida personal, Umaña inicialmente estuvo casada con el músico y activista César López, y posteriormente mantuvo una larga relación con el empresario Lucas Jaramillo, con el que tuvo a su hijo, Baltazar Jaramillo Umaña, nacido en 2011. La ruptura entre ambos se produjo en 2018, manteniéndose en buenos términos desde entonces. Posteriormente, Jaramillo inició una relación con la también actriz Carolina Acevedo, prima hermana de Umaña.

Antes de tener a su hijo Baltazar, la ibaguereña sufrió un aborto espontaneo - crédito @lacrispetica/Instagram

Durante su paso por el pódcast Menopáusicas ¡y qué!, de Yolanda Ruiz y Maria Elvira Samper, Umaña recordó un momento especialmente delicado de su relación con Lucas Jaramillo, que coincidió con un embarazo.

“Cuando quedé embarazada, no estaba en un buen momento con mi pareja”, dijo Cristina inicialmente. Las tensiones entre ambos se calmaron por la noticia, porque, como relató la actriz: “los dos queríamos tener un hijo, entonces fue como: ‘¡Ah! Maravilloso’. Y entonces era la cosa de ‘¡Vamos a tener un hijo!”, añadió.

Sin embargo, la felicidad se terminó en breve, cuando Cristina sufrió un aborto espontáneo. “Eso fue en semanas. Tuve la pérdida, pero como a las ocho semanas. Una cosa así, seis, ocho semanas”, recordó. Y aunque en su mente pareció tomarlo con filosofía y con la intención de seguir adelante, su cuerpo le dio un mensaje opuesto.

La actriz reveló que se sometió a un tratamiento de acupuntura para lidiar con las secuelas del aborto - crédito @lacrispetica/Instagram

“Lo que sí me dio fue una depresión que yo no entendía. O sea, que era física y química, pero yo no entendía, porque cuando tienes una pérdida, te da una depresión posparto. Es el cuerpo el que siente que ya hubiera salido el, el bebé, ¿no? O sea, es como lo que asumen las hormonas... Yo estaba en una depresión que yo no entendía qué me pasaba, una tristeza profunda, una cosa que yo ni era capaz de pararme de la cama“, recordó.

Ante esta situación, Cristina tomó la determinación de consultar especialistas, preocupada por su situación. Al hablar con una mujer que le recomendaron, la actriz relató que su depresión se solucionó con sesiones de acupuntura. “Yo me sentía rarísima, que nada tenía sentido, que no sabía nada, que me dolía todo. Y ella ahí también, entre agujas y cosas y aguas y todo, me cuadró”.

Tras superar esa situación, Cristina confirmó que pasaron tres meses para que volviese a quedar embarazada, esta vez sin dificultades de salud y con lo que calificó como “la reafirmación de que sí quería ser mamá”. Pese a que coincidió con la grabación de la serie Capadocia, la tolimense reveló que la producción no tuvo reparos en hacer el acompañamiento necesario para que completara las grabaciones y no perjudicara su gestación.

“Llamé a HBO y les dije: ‘Estoy embarazada’. Y bueno, todos divinos fueron como: “No pasa nada, acá te consentimos, te mimamos de todo’. Y allá me fui pa’ Cartagena. Yo solo me la pasaba comiendo cazuelas de mariscos. Me ponían una cama al lado del set”, contó.