Colombia

Catherine Juvinao denunció que restaurante que financió campaña de Carolina Corcho con casi $750 millones “no existe”

Las denuncias de la congresista sobre posibles irregularidades en el origen de recursos entregados por un restaurante inactivo y la falta de registros mercantiles actualizados, reavivaron la discusión sobre transparencia electoral en Colombia

Guardar
El restaurante Chefcito S.A.S., principal financiador en la campaña de Carolina Corcho, fue señalado, por Catherine Juvinao, por no existir físicamente ni mostrar actividad comercial reciente - crédito @CathyJuvinao/X

El financiamiento de la campaña de Carolina Corcho para la consulta interna del Pacto Histórico desató un nuevo debate en el país, tras las denuncias de la congresista Catherine Juvinao acerca de la supuesta existencia irregular del restaurante Chefcito S. A. S. y el origen de los fondos que, según los reportes oficiales, sirvieron para costear más de la mitad de los gastos de la aspirante al Senado.

Juvinao sostiene que el préstamo de $742 millones, del que existen registros en la plataforma Cuentas Claras, representa el 52% del total invertido en la campaña y solicita una auditoría forense para determinar la procedencia real de estos recursos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su pesquisa, la congresista visitó la dirección registrada ante la Cámara de Comercio como domicilio del restaurante Gusteau Chefcito, ubicado en la localidad de Bosa, sur de Bogotá.

Según relató la congresista en un video publicado a través de su cuenta en X, recorrió tanto la calle 77 I # 69b - 62 sur como una variante cercana en la calle 77 L, sin encontrar rastro alguno del establecimiento.

“Realmente no hay nada en ningún lado”, afirmó, tras confirmar la inexistencia física del restaurante, al que describe como “próspero” en los reportes, aunque las cifras no muestren actividad reciente.

La financiación de la campaña
La financiación de la campaña de Carolina Corcho para el Senado del Pacto Histórico generó polémica tras denuncias de supuestas irregularidades, por parte de Catherine Juvinao - crédito @CathyJuvinao/X

De acuerdo con la documentación revisada por Juvinao y compartida en redes sociales, el restaurante fue fundado en 2020 con un capital declarado de 100.000 millones de pesos y activos totales en ese año por $1.720.000.

Sin embargo, desde entonces, no figuran ingresos ni movimiento alguno: “Desde 2021 el restaurante no ha actualizado su registro mercantil y eso, por ley, lo que quiere decir es que ya es una empresa o inactiva o en liquidación. No ha reportado un ingreso de ningún tipo en estos años”.

A estos datos se suma la imposibilidad de constatar la existencia del local en las direcciones reportadas por la Cámara de Comercio. Juvinao detalló: “La dirección, según reporta la Cámara de Comercio, dice que es la carrera 77 I con calle 69 B, número 72. Pero aquí está la 69 B con 62, luego la 69 B con 66 y después la 69 B con 76. No existe la 69 B con 72”.

Registros mercantiles, reportados por Catherine
Registros mercantiles, reportados por Catherine Juvinao, indican que el restaurante Gusteau Chefcito está inactivo desde 2021 y no ha reportado ingresos desde su fundación en 2020 - crédito @CathyJuvinao/X

En el video difundido por sus redes sociales, la congresista dejó sentado su cuestionamiento: “Entonces, ¿de dónde sacaron casi 750 millones de pesos para prestarle a usted? Lo cual es el 52% del total que le costó su campaña”. De manera directa, pidió a Carolina Corcho “que permita una auditoría forense a su campaña para que le dé claridad a los colombianos” y exigió explicaciones públicas en tanto cabeza de la lista del Pacto Histórico al Senado.

Juvinao también trajo a colación las dudas que acompañaron la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 e insistió en la necesidad de transparencia.

“Arranca muy mal sus cuentas de campaña con esta información. Le exijo, como cabeza de lista del Pacto Histórico al Senado, que rinda explicaciones detalladas al país y permita una auditoría forense”, añadió la representante.

Cathy Juvinao pidió una auditoría
Cathy Juvinao pidió una auditoría forense para esclarecer el origen y la legalidad de los recursos usados en la campaña del Pacto Histórico - crédito @CathyJuvinao/X

En su denuncia pública y en el derecho de petición presentado a la exministra, la congresista recordó que Carolina Corcho manifestó haber financiado su campaña con “las regalías de un libro que ella escribió”. Según Juvinao, ese alegato no coincide con lo reportado en Cuentas Claras y tampoco explica la magnitud de los recursos atribuidos al restaurante inactivo.

La financiación, las irregularidades del registro mercantil y la falta de confirmación física del restaurante han llevado a que Juvinao cuestione si se trata “de una fachada”.

Carolina Corcho defendió la financiación
Carolina Corcho defendió la financiación de su campaña alegando que provino de regalías de un libro, versión que no coincide con los datos oficiales - crédito Colprensa

“Esto huele muy mal”, sentenció, recalcando que al no existir el restaurante y no reportar ingresos desde hace cuatro años, “parece de papel”.

Los hechos han abierto un nuevo flanco en la discusión sobre la transparencia en la financiación de campañas políticas, un tema ya presente por investigaciones anteriores del Consejo Nacional Electoral (CNE), ahora profundizado por la exigencia de auditoría y la petición de explicaciones a Carolina Corcho frente a los recursos que financiaron su candidatura.

Temas Relacionados

Financiación campañaCarolina CorchoCatherine JuvinaoRestaurante Gusteau ChefcitoAlianza VerdeCongreso de la RepúblicaCámara de RepresentantesPacto HistóricoColombia-noticias

Más Noticias

Luis Alberto Posada sorprende a sus seguidores con nueva propuesta para sus ‘shows’ en vivo: así les retribuirá el cariño

El cantante colombiano anunció que en cada concierto elegirá a un seguidor local para compartir escenario, una dinámica pensada para agradecer los buenos sentimientos de aquellos que han apoyado su carrera durante años

Luis Alberto Posada sorprende a

RB Leipzig vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 18 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

Con la mitad de la temporada en transcurso, el equipo dirigido de Vincent Kompany quiere seguir en lo más alto del campeonato alemán

RB Leipzig vs. Bayern Múnich

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero

Con el comienzo del campeonato colombiano, Atlético Nacional oficializó a un nuevo refuerzo en el ataque previo al partido ante Boyacá Chicó

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Falta de vacunas en Colombia amenaza la protección frente a enfermedades prevenibles y aumenta el riesgo de brotes y pandemias

La caída en coberturas de inmunización y la escasez de biológicos clave deja al país más expuesto ante virus respiratorios y enfermedades prevenibles

Falta de vacunas en Colombia

Testimonio de conductor del vehículo que persiguió a ladrones después de un robo en la Avenida 68: “Sentí un impacto. La bolsa de aire se activó”

Entre las víctimas mortales se encontraban Santiago Rodríguez Montero, de 67 años, y su esposa Clara Lucía León Bernal, de 68, quienes iban en su auto particular

Testimonio de conductor del vehículo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en carreteras del Catatumbo: víctima fue hallada en zona rural de Teorama

Disidentes de las Farc robaron dos camiones “niñera” que movilizaban 17 vehículos de alta gama en vía Panamericana

Cinco de los nueve implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tendrían avanzadas negociaciones con la Fiscalía

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

ENTRETENIMIENTO

Luis Alberto Posada sorprende a

Luis Alberto Posada sorprende a sus seguidores con nueva propuesta para sus ‘shows’ en vivo: así les retribuirá el cariño

Emiro Navarro se quitó el diseño de sonrisa y dejó ver sus dientes naturales: así reacción el público

Mariam Obregón fue invitada a un importante ‘reality’ en Colombia y explicó por qué no aceptó: tiró pulla a los influenciadores

‘Desafío Siglo XXI’: tres participantes se sometieron al corte de cabello extremo, Myriam dio la sorpresa, y un cuarto se sumó

Shakira se sumó al reto de “el nuevo 2016” en sus redes sociales con un carrete de fotografías que derritió a sus fans

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero

RB Leipzig vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 18 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1 de la Liga BetPlay EN VIVO: el ballet azul se estrena en la Ciudad Bonita

Destino inesperado para el colombiano Jhon Solís: el exjugador de Atlético Nacional jugará en la segunda de Inglaterra

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026-I: estos fueron los movimientos de los 20 equipos durante el 16 de enero