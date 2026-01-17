Catherine Juvinao denunció que restaurante que financió campaña de Carolina Corcho con casi $750 millones “no existe”

El restaurante Chefcito S.A.S., principal financiador en la campaña de Carolina Corcho, fue señalado, por Catherine Juvinao, por no existir físicamente ni mostrar actividad comercial reciente - crédito @CathyJuvinao/X

El financiamiento de la campaña de Carolina Corcho para la consulta interna del Pacto Histórico desató un nuevo debate en el país, tras las denuncias de la congresista Catherine Juvinao acerca de la supuesta existencia irregular del restaurante Chefcito S. A. S. y el origen de los fondos que, según los reportes oficiales, sirvieron para costear más de la mitad de los gastos de la aspirante al Senado.

Juvinao sostiene que el préstamo de $742 millones, del que existen registros en la plataforma Cuentas Claras, representa el 52% del total invertido en la campaña y solicita una auditoría forense para determinar la procedencia real de estos recursos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su pesquisa, la congresista visitó la dirección registrada ante la Cámara de Comercio como domicilio del restaurante Gusteau Chefcito, ubicado en la localidad de Bosa, sur de Bogotá.

Según relató la congresista en un video publicado a través de su cuenta en X, recorrió tanto la calle 77 I # 69b - 62 sur como una variante cercana en la calle 77 L, sin encontrar rastro alguno del establecimiento.

“Realmente no hay nada en ningún lado”, afirmó, tras confirmar la inexistencia física del restaurante, al que describe como “próspero” en los reportes, aunque las cifras no muestren actividad reciente.

La financiación de la campaña de Carolina Corcho para el Senado del Pacto Histórico generó polémica tras denuncias de supuestas irregularidades, por parte de Catherine Juvinao - crédito @CathyJuvinao/X

De acuerdo con la documentación revisada por Juvinao y compartida en redes sociales, el restaurante fue fundado en 2020 con un capital declarado de 100.000 millones de pesos y activos totales en ese año por $1.720.000.

Sin embargo, desde entonces, no figuran ingresos ni movimiento alguno: “Desde 2021 el restaurante no ha actualizado su registro mercantil y eso, por ley, lo que quiere decir es que ya es una empresa o inactiva o en liquidación. No ha reportado un ingreso de ningún tipo en estos años”.

A estos datos se suma la imposibilidad de constatar la existencia del local en las direcciones reportadas por la Cámara de Comercio. Juvinao detalló: “La dirección, según reporta la Cámara de Comercio, dice que es la carrera 77 I con calle 69 B, número 72. Pero aquí está la 69 B con 62, luego la 69 B con 66 y después la 69 B con 76. No existe la 69 B con 72”.

Registros mercantiles, reportados por Catherine Juvinao, indican que el restaurante Gusteau Chefcito está inactivo desde 2021 y no ha reportado ingresos desde su fundación en 2020 - crédito @CathyJuvinao/X

En el video difundido por sus redes sociales, la congresista dejó sentado su cuestionamiento: “Entonces, ¿de dónde sacaron casi 750 millones de pesos para prestarle a usted? Lo cual es el 52% del total que le costó su campaña”. De manera directa, pidió a Carolina Corcho “que permita una auditoría forense a su campaña para que le dé claridad a los colombianos” y exigió explicaciones públicas en tanto cabeza de la lista del Pacto Histórico al Senado.

Juvinao también trajo a colación las dudas que acompañaron la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 e insistió en la necesidad de transparencia.

“Arranca muy mal sus cuentas de campaña con esta información. Le exijo, como cabeza de lista del Pacto Histórico al Senado, que rinda explicaciones detalladas al país y permita una auditoría forense”, añadió la representante.

Cathy Juvinao pidió una auditoría forense para esclarecer el origen y la legalidad de los recursos usados en la campaña del Pacto Histórico - crédito @CathyJuvinao/X

En su denuncia pública y en el derecho de petición presentado a la exministra, la congresista recordó que Carolina Corcho manifestó haber financiado su campaña con “las regalías de un libro que ella escribió”. Según Juvinao, ese alegato no coincide con lo reportado en Cuentas Claras y tampoco explica la magnitud de los recursos atribuidos al restaurante inactivo.

La financiación, las irregularidades del registro mercantil y la falta de confirmación física del restaurante han llevado a que Juvinao cuestione si se trata “de una fachada”.

Carolina Corcho defendió la financiación de su campaña alegando que provino de regalías de un libro, versión que no coincide con los datos oficiales - crédito Colprensa

“Esto huele muy mal”, sentenció, recalcando que al no existir el restaurante y no reportar ingresos desde hace cuatro años, “parece de papel”.

Los hechos han abierto un nuevo flanco en la discusión sobre la transparencia en la financiación de campañas políticas, un tema ya presente por investigaciones anteriores del Consejo Nacional Electoral (CNE), ahora profundizado por la exigencia de auditoría y la petición de explicaciones a Carolina Corcho frente a los recursos que financiaron su candidatura.