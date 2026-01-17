3 militares fueron heridos tras caída de rayo en zona rural de Urrao, Antioquia

Imagen de referencia. El Ejército Nacional reportó que los soldados heridos por la descarga eléctrica en una base militar de Urrao, Antioquia, sufrieron heridas leves - crédito UNCiencia

Tres militares resultaron heridos al ser impactados por un rayo durante la tarde del jueves 15 de enero de 2026 en una base militar de Urrao, en Antioquia, una región reconocida internacionalmente por su alta incidencia de descargas eléctricas.

Este tipo de incidentes ha afectado en múltiples ocasiones a militares en áreas rurales del departamento, lo que ha llevado a reforzar los protocolos de respuesta médica y prevención en las guarniciones locales.

De acuerdo con El Colombiano, tras el impacto ocurrido cerca de las 6:00 p. m. en el sector de Dormidonal, los tres soldados ingresaron de urgencia al hospital local.

El personal médico determinó que presentaban lesiones leves en las extremidades y un intenso dolor de cabeza a causa de la descarga eléctrica. “Los tres militares se encuentran fuera de peligro”, confirmó la Cuarta Brigada del Ejército al medio citado, después de valorar a los heridos en el establecimiento de salud.

La Cuarta Brigada del Ejército informó que los tres soldados heridos se encuentran fuera de peligro y bajo observación médica en el hospital local - crédito Camilo Erasso/Europa Press

El hospital de Urrao otorgó a los soldados tres días de incapacidad como medida preventiva, mientras su recuperación es monitoreada. El parte médico asegura que las lesiones no generaron consecuencias graves para la salud de los uniformados, que permanecen estables.

Este episodio se suma a una serie de incidentes en Antioquia, donde las tormentas eléctricas han afectado a integrantes del Ejército.

En 2018, un suboficial y seis soldados resultaron heridos por un rayo en la vereda Bolívar de Anorí; esa misma anualidad, otras cuatro víctimas militares se reportaron en La Cristalina de El Peñol.

En abril de 2020, otra descarga dejó dos soldados heridos —uno de ellos con lesiones graves— mientras manipulaban equipos de comunicación en el departamento. Además, en ese mismo mes, una descarga eléctrica causó la muerte de un soldado y heridas a otros cuatro en la vereda El Blanco de Tarazá.

El incidente, en el que tres militares resultaron heridos tras ser impactados por un rayo, ocurrió durante una intensa tormenta eléctrica el 15 de enero de 2026 en el sector Dormidonal, afectando una base militar de Antioquia - crédito @GralJuvenalDiaz/X

El Cuerpo de Bomberos de Urrao encabezó el traslado inmediato de los afectados a la clínica tras el incidente, facilitando la rápida atención médica para minimizar riesgos.

Las autoridades militares reiteraron la singular vulnerabilidad de Antioquia ante este tipo de fenómenos meteorológicos, recordando que en los últimos años las descargas eléctricas han involucrado con frecuencia a efectivos de la Fuerza Pública desplegados en labores de patrullaje o custodia.

El Ejército reporta la muerte de dos presuntos miembros del Clan del Golfo en Urrao

Imagen de referencia. El Consejo de Estado de Colombia condenó al Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial de Edison Andrés Gómez Galeano en Medellín - crédito Colprensa

Dos presuntos miembros del Clan del Golfo murieron durante un enfrentamiento con el Ejército Nacional en la vereda La Ana, en zona rural del municipio de Urrao, suroeste de Antioquia, según reportaron las autoridades.

Los hombres fueron identificados como alias Libardito —señalado como cabecilla urbano de la subestructura Edwin Román Meléndez Valle— y alias Mateo, presunto responsable de la seguridad para esa organización criminal.

Buscando afectar las operaciones de los grupos ilegales en el área y evitar actos violentos contra la población, las fuerzas de seguridad realizaron de manera simultánea una segunda operación militar en el casco urbano de Urrao.

En esa intervención fueron detenidos en flagrancia dos individuos identificados como alias Maldonado —también señalado como cabecilla urbano— y alias Cuca, presunto sicario.

Las acciones permitieron la aprehensión de un menor de edad supuestamente vinculado al mismo grupo armado y la incautación de tres armas de fuego, una granada de fragmentación, munición y proveedores.

De acuerdo con el Ejército, los dos fallecidos estarían involucrados en extorsiones a comerciantes, ganaderos y campesinos, además de desempeñar labores de inteligencia criminal destinadas a mantener disputas por el control territorial con otras estructuras ilegales.

Tras el combate, y con información de la Policía Nacional, se incautaron diversos materiales de guerra, que, según las autoridades, eran empleados en actividades delictivas contra la población civil.

Las unidades participantes pertenecen al Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército.