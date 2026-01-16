Youtuber visitó las favelas de Corea del Sur y las comparó con las de Latinoamérica: “Acá usted viene solo”

Estos barrios se construyeron buscando aislar a las familias de la guerra entre las coreas - crédito EFE

El término favela, que es principalmente utilizado en Brasil, hace referencia a los asentamientos urbanos informales que se ubican en las montañas, que se caracterizan por su origen irregular, carencia de servicios públicos adecuados y la alta densidad poblacional.

En Colombia hay varias ciudades que tienen barrios ubicados en montañas que son comparados con las favelas de Río de Janeiro, pero los más populares son los de la Comuna 13, en Medellín, que dejaron de ser mencionados por la violencia y ahora son famosos por sus rutas turísticas y culturales.

Debido a que es su primer viaje en Corea del Sur, el creador de contenido Juan Díaz, más conocido como Planeta Juan, se sorprendió al conocer las favelas de este país, que están ubicadas en la ciudad de Busán.

Las casas de colores de Corea del Sur

Antes de trasladarse hasta las viviendas ubicadas en la montaña de la última ciudad en el sur del país asiático, Díaz explicó que estos asentamientos fueron creados durante el conflicto con Corea del Norte en los años 50.

En esa época, miles de familias tuvieron que ser reubicadas por el conflicto y la mayoría terminaron con viviendas en Guryong, que inicialmente tenían problemas similares a los que padecen los pobladores de las favelas en América del Sur.

Con el paso de los años, buscando que estas personas tuvieran los mismos beneficios que los residentes en zonas planas, se construyeron vías de acceso a los barrios y, desde el inicio de los 2000, se consolidaron estas zonas como distritos culturales, haciendo que crezca el turismo en estos lugares.

Tras llegar a los barrios en la montaña, los guías le explicaron a Díaz que estas zonas son la memoria del país, puesto que su importancia se debe a que representan el punto inicial de la reconstrucción tras la guerra.

“Un lugar importante y con una historia única. Muchos turistas comparan este sitio con las favelas de nuestros países, y sí, en el look, son personas que se refugiaron o estaban escapando de un conflicto”, mencionó el colombiano.

Sin embargo, el youtuber marcó los puntos que diferencian a Busán de las favelas en Latinoamérica, puesto que en la mayoría de los países de América, estas zonas siguen siendo puntos ligados a la pobreza o la delincuencia común, con algunas excepciones.

“Acá hicieron algo con la historia. Hoy en día es un distrito cultural, como la Comuna 13 de Medellín, un concepto parecido, pero acá usted viene solo, se puede meter donde sea y no le pasa nada. Allá usted tiene que seguir una línea y no salirse de lo turístico, aquí no”.

Lo que más sorprendió al colombiano fue una línea de vagones individuales que giran alrededor de la montaña, un medio de transporte con fines turísticos que funciona para que los visitantes conozcan las favelas de Busán en poco tiempo.

“¿Cuál es la diferencia entre una favela coreana y la de nuestros países? Básicamente, es el olvido y el apoyo del Estado. Acá contaban con el gobierno, como ha pasado en segmentos de la América Latina, pero en la mayoría se disputa el control de los poderes, problemáticas que conocemos bastante bien”.

Por último, el colombiano aseguró que en varios tramos se sintió como si estuviera visitando Río de Janeiro o Medellín, con la excepción de que no hay establecimientos en los que vendan licor o trabajadores ambulantes que bailen, canten o intenten vender un servicio a los turistas, lo que mencionó como una característica que podría ser tomada como negativa, pero en su concepto, hace que sitios como la Comuna 13 de Medellín tengan mayor popularidad. “Es lo que nos hace a nosotros”, puntualizó.