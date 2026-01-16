Colombia

Tras la captura de Maduro, el régimen de Venezuela y Petro no se llevan tan bien: estos son los reproches de Diosdado Cabello al presidente de Colombia

El funcionario acusó a mandatarios latinoamericanos de no corresponder apoyos recibidos, advirtió sobre consecuencias políticas regionales y cuestionó la respuesta colombiana frente a la seguridad y los cultivos ilícitos

Las recientes declaraciones emitidas por el funcionario de Venezuela han tensado aún más la relación entre ambos países, tocando temas de cooperación, seguridad, financiamiento electoral y posturas ante cultivos ilícitos en la región - crédito Reuters

Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela y figura central del chavismo, ha intensificado sus críticas contra Gustavo Petro, presidente de Colombia, en uno de los momentos más delicados de la relación Colombia-Venezuela.

Los señalamientos del funcionario venezolano, difundidos en transmisiones de Venezolana de televisión y medios locales, abordan temas como las declaraciones públicas de Petro, la política antidrogas, la cooperación bilateral y controversias sobre financiamiento electoral.

Y contextualmente, tras los rechazos de Gustavo Petro al ingreso del ejército estadounidense a Venezuela, sus bombardeos y la posterior captura de Nicolás Maduro, líderes del chavismo han rechazado en varias ocasiones las declaraciones y políticas del presidente colombiano.

Cabello cuestionó los comentarios de Petro ligados a actividades del ELN tras un incendio en una fábrica del estado Zulia, ocurrido el 24 de diciembre de 2025.

Un clima de acrecentada fricción diplomática se configura tras los señalamientos sobre cooperación, procesos electorales y asuntos de seguridad, marcando incertidumbre para el vínculo entre los ejecutivos de Venezuela y Colombia - crédito Colprensa

En la televisión estatal venezolana, el ministro expresó: “El presidente de Colombia, como siempre, sale a veces a dar declaraciones sin tener elementos de prueba. Salió a decir unas barbaridades”. Además, señaló que la rectificación de Petro llegó tarde y solo después de que se hicieron patentes los errores en la información brindada.

En materia de financiamiento electoral, el dirigente venezolano insistió en la falta de reciprocidad de algunos países latinoamericanos, citando de forma directa a México y Colombia.

Financiamos en sus elecciones y no nos están ayudando; México es uno, y Colombia también; todos caeremos”, afirmó Cabello, en abril del 2025.

También dejó entrever que mantiene pruebas sobre ayudas previas a líderes regionales: “A todos esos gobernantes que yo ayudé con financiamiento, tengo una lista. Y México, Colombia y España tienen historia conmigo, tengo pruebas”, insistió, de acuerdo con el mismo medio.

La tensión bilateral se incrementó luego de que Petro anunciara que no asistiría a la posesión de Nicolás Maduro en Caracas, motivado por la detención de los opositores Carlos Correa y Enrique Márquez en Venezuela.

Las recientes declaraciones de Diosdado Cabello reflejan un endurecimiento del discurso oficial venezolano hacia Colombia, manifestando tensiones que podrían incidir sobre la cooperación política y la estabilidad regional en el corto plazo - crédito Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

La reacción de Cabello, quien defendió las acciones del gobierno: “El que estaba al frente de eso se llama Enrique Márquez, parte del golpe de Estado que quieren dar en Venezuela. Aquí no hay ángeles, y menos en los opositores, para los que andan defendiéndolo, ¿oíste, Petro? Defiéndelo, está defendiendo a un niño de pecho (...). Puede ser tu amigo, pero es un delincuente”.

En relación con los cultivos ilícitos, Cabello ha lanzado constantes críticas a las autoridades colombianas. En entrevistas citadas por Semana y medios locales, declaró: “Por qué promueven la siembra de hojas de coca, de marihuana en Colombia, las promueven desde los Gobiernos que ha tenido Colombia, inclusive este mismo Gobierno...”.

El ministro atribuyó responsabilidad tanto a la administración actual como a las precedentes, sugiriendo que la promoción de estos cultivos es una práctica sostenida en Colombia.

Durante la pasada Asamblea General de la ONU, Cabello hizo referencia irónica al retiro de la visa estadounidense a Petro tras su intervención en Nueva York. “Habíamos escuchado al presidente Petro en una defensa de la humanidad, ahí en Naciones Unidas. Extrañamente después le quitaron la visa estadounidense. El país de las libertades. Uno ve cada cosa en este mundo”, aseveró en rueda de prensa transmitida por la televisión estatal y recogida por Semana.

Respecto a la cooperación bilateral en seguridad y procesos de paz, el funcionario reclamó un papel decisivo para Hugo Chávez y para el propio Nicolás Maduro en los avances logrados con las guerrillas colombianas.

El alto funcionario bolivariano destaca la ausencia de apoyo de gobiernos latinoamericanos en agradecimiento a favores pasados, abriendo grietas políticas en una relación históricamente compleja entre países vecinos - crédito Europa Press

Cabello afirmó haber entregado información clave sobre el paradero de integrantes del Tren de Aragua, aunque insinuó que las autoridades colombianas solo actuaron sobre una parte de esos datos y protegieron a otros miembros de organizaciones delictivas.

En medio del aumento de tensiones y recriminaciones, Cabello ha subrayado que conserva información sobre los apoyos prestados a mandatarios de la región. A través de sus mensajes, el dirigente chavista resalta que los nexos forjados y los favores cruzados en procesos electorales latinoamericanos podrían tener efectos concretos en el futuro político continental.

