Se conoció el último mensaje de Marcela Reyes a las cámaras de ‘La casa de los famosos’ antes de su inesperada salida: “Pasó algo”

Este fue el último mensaje que envió Marcela Reyes a las cámaras antes de salir de La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN

Marcela Reyes abandonó La casa de los famosos por motivos personales. Durante la emisión del cuarto capítulo, en la noche del 15 de enero, la salida de la DJ tomó por sorpresa a participantes, televidentes y usuarios en redes sociales.

El anuncio fue realizado por la presentadora Carla Giraldo en medio de la prueba del robo de salvación que se llevaba a cabo en la terraza de la casa estudio. La producción no ofreció mayores explicaciones sobre la decisión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Quiero contarles algo. A partir de este momento, Marcela Reyes sale de la competencia por motivos personales… Por ahora vamos a continuar con ‘El jefe’ y vamos a ponerle atención a lo que tiene que decirnos sobre el juego”, anunció Giraldo, sin brindar más detalles al respecto.

La noticia provocó de inmediato especulaciones y preguntas tanto dentro como fuera del reality. Entre los participantes, la reacción fue de sorpresa, ya que la decisión no se veía venir. En redes sociales, algunos seguidores comentaron que la DJ había reportado dolor de espalda y que pidió ayuda a Juanse Laverde, aunque no se ha confirmado si asuntos de salud motivaron su retiro.

Horas después de su salida, en redes sociales empezó a circular un video de Marcela dando lo que parecía ser el último mensaje a las cámaras del programa. En las imágenes se le ve a la empresaria enviando un mensaje a sus seguidores y familia.

Se conoció el video donde Marcela Reyes confesó que tendría una situación complicada antes de salir de La casa de los famosos - crédito @ferlis13v/ Instagram

Reyes se paró ante la cámara de la puerta principal y haciendo un corazón con las manos, empezó a enviar el mensaje. “Este corazón tiene un significado súper especial… Cuando yo hago así, es porque siempre tengo a mi familia en mi corazón. Los amo con mi vida entera, con mi alma”, dice la Dj.

Luego, en la segunda parte del mensaje, Marcela afirma, mientras observa quién se encuentra a sus espaldas: “Ahora pasó algo… No les puedo contar, pero pasó algo y me tiene desestabilizada la situación...”, instante en que la producción cambia de cámara, cortando su mensaje.

“Cómo supo que pasó algo sin ellos no tiene comunicación con el exterior”, “Fue lo mejor que se fuera, cuando la vi no quise ver el programa👏“, ”El marido viéndola desde la cana.. y manda a sacarla", “El innombrable la iba a esperar tanto tiempo ella metida allá? Que peligro esa vieja”, dicen los comentarios.

Por otro lado, y según la página de chismes, Le tengo el chisme que habría conocido el testimonio de una de las productoras. aseguró que la multa económica por abandonar la competencia habría sido asumida por la pareja de Marcela, conocido popularmente como “Pichi”. Esta versión sostiene que la decisión de salir del programa estuvo influenciada por la presión mediática, especialmente después de los comentarios y señalamientos realizados por los participantes Nicolás Arrieta y Valentino.

La pareja de Marcela habría pagado la multa por salir del programa según rumores en redes sociales - crédito X

Hasta el momento, Marcela Reyes no ha realizado ninguna declaración oficial sobre los motivos de su salida ni sobre las versiones que circulan en redes. Por su parte, la producción del reality no ha confirmado ni desmentido la información relacionada con el pago de la multa ni las circunstancias que rodearon la decisión de la DJ.

La falta de aclaraciones ha mantenido el tema en el centro de la conversación digital y ha dado pie a nuevas especulaciones entre los seguidores del programa.

Marcela Reyes abandonó La casa de los famosos Colombia en la noche del 15 de enero, durante la emisión del cuarto capítulo de la tercera temporada. El anuncio fue realizado en vivo por la presentadora Carla Giraldo, quien informó que la DJ y empresaria salía del reality por motivos personales, sin ofrecer más detalles.

Marcela salió luego de varios altercados con Valentino y Nicolas - crédito La casa de los famosos

La sorpresiva decisión generó reacciones inmediatas entre participantes y en redes sociales, donde se especuló sobre posibles quebrantos de salud y la presión mediática tras sus enfrentamientos con Valentino Lázaro y Nicolás Arrieta. Reyes, que apenas llevaba cuatro días en la casa, fue blanco de estrategias y comentarios desde su llegada. Su salida sigue siendo objeto de debate y especulación entre seguidores y medios.