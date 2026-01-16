Colombia

Rumba hasta las 5:00 a. m. en Bogotá: experto advierte desafíos en seguridad y movilidad por la medida

En diálogo con Infobae Colombia, un experto en gobernanza analizó el impacto que tendrá la ampliación del horario de funcionamiento en bares y discotecas de 19 puntos en el distrito

La rumba en Bogotá se
La rumba en Bogotá se extenderá hasta las 5:00 a. m. - crédito Secretaría de Seguridad

Volviendo a un debate que se registró en el inicio de la administración Galán, el 15 de enero la Secretaría de Gobierno de Bogotá emitió una resolución en la que se confirma que el horario de funcionamiento de bares y discotecas será hasta las 5:00 a. m. en 19 zonas específicas de la ciudad.

Se confirmó que esta decisión se debe a la publicación de un inventario que identifica áreas que cumplen criterios para autorizar el expendio y consumo extendido de bebidas alcohólicas en 27 zonas, pero la medida regirá en 19 mientras se evalúan comportamientos en puntos particulares, como Galerías.

La medida establece que las zonas autorizadas estarán bajo constante evaluación para determinar si se mantienen las habilitaciones y si se pueden agregar nuevos sectores. Entre los criterios para seleccionar estas zonas se encuentran la existencia de problemas de ruido, el número de llamadas por ruido a la línea 123, el porcentaje de operativos de inspección que terminan en medidas correctivas y la incidencia de homicidios en horarios nocturnos y de madrugada en fines de semana y festivos.

Las zonas seleccionadas incluyen sectores de Usaquén, Chapinero, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Los Mártires y Puente Aranda. Quedaron excluidas zonas emblemáticas como Galerías y Palermo (Teusaquillo), Normandía (Engativá), San José (Bosa), Marichuela (Usme) y Restrepo (Antonio Nariño).

Controlar la afluencia de personas
Controlar la afluencia de personas será la clave para que la medida sea positiva - crédito Colprensa

En los detalles sobre la nueva medida, cabe mencionar que solo los establecimientos ubicados en las zonas focalizadas podrán operar con el nuevo horario, con apertura sobre las 10:00 a. m.

De la misma forma, habrá operativos para monitorear quejas por ruido, seguridad y el cumplimiento de las normas, con el objetivo principal de que esta reglamentación permita reforzar la convivencia, la seguridad y el orden público en el distrito.

Tras el anuncio, en diálogo con Infobae Colombia, el director del laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, Omar Oróstegui, analizó el impacto inmediato que podría generar la extensión de la rumba en Bogotá.

La Alcaldía de Bogotá realizará
La Alcaldía de Bogotá realizará controles estrictos en las 19 zonas - crédito Colprensa

En primer lugar, el experto indicó que se trata de una idea positiva, pero que tendrá varios detractores, comenzando con los propietarios de establecimientos nocturnos que no estén en las zonas mencionadas.

“No es una mala idea, porque es cambiar el paradigma de la gestión de la noche, pasar de las prohibiciones y las restricciones a una regulación focalizada y basada en evidencia. Ahora, ¿está bien concentrarse en 19 zonas de la ciudad?“.

En ese sentido, Omar Oróstegui mencionó los posibles problemas que habrá cuando comience a regir la medida, mencionando la afluencia de público como el más importante.

“Eso puede tener unas consecuencias, es una saturación. Mucha gente va a preferir irse hacia esas zonas por la flexibilidad del horario, lo cual puede, de alguna manera, colapsar los servicios y la demanda que pueden tener allá las diferentes secretarías, incluyendo temas de seguridad y asuntos de salud”.

Para el experto, controlar las
Para el experto, controlar las vías de acceso y salida de los puntos de rumba será crucial —crédito Policía Nacional

Por último, el experto mencionó que la gestión del distrito será fundamental para que la medida no se salga de control en varios aspectos, resaltando que los aspectos ligados al tránsito deben ser una prioridad.

“Todo va a depender, no solo de cómo se gestiona esa saturación de personas, sino también de cómo se va a manejar el asunto de contaminación acústica en el entorno donde se van a concentrar más personas, la siniestralidad vial en los accesos y salidas de esas zonas que hoy están priorizadas; porque estadísticamente está evidenciado que, a más tiempo de exposición de la rumba, mayor consumo de alcohol y, por supuesto, mayor probabilidad de siniestralidad vial”.

