Paloma Valencia defendió a Daniel Palacios tras su exclusión de la Gran Consulta por Colombia: “Todo el que quiera estar, debiera estar”

La Gran Consulta por Colombia, mecanismo que busca consolidar a la oposición frente al Gobierno nacional, atraviesa una nueva fractura luego de la exclusión del precandidato presidencial Daniel Palacios.

La noticia del distanciamiento ha generado reacciones dentro del grupo opositor y fuera de él, pero una de las voces más destacadas es la de la candidata presidencial Paloma Valencia, quien defendió la participación de Palacios y lanzó un llamado a la unidad.

“Yo creo que Daniel Palacios debería estar. Todo el que quiera estar, debiera estar. Solo creo en la política de los retos. Allá hay unas reglas, tenía que tener consenso. No lo hubo. Lo lamento, porque yo creo que Daniel Palacios es un gran político. Lo invitamos para que estemos juntos, porque el país necesita unidad”, afirmó Valencia en un video publicado por Caracol Radio.

El propio Daniel Palacios había señalado, en un comunicado del 15 de enero de 2026, que no participará en la consulta prevista para el 8 de marzo, atribuyendo su exclusión a una serie de aplazamientos y evasivas por parte de algunos integrantes de la coalición.

“Lo que he recibido no ha sido apertura, sino aplazamientos reiterados, silencios prolongados y señales inequívocas de exclusión”, afirmó el exministro, quien consideró que la decisión se tomó sin argumentos formales ni un rechazo explícito.

En entrevista con Infobae Colombia, Palacios detalló que tres miembros clave de la coalición —Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria— no asistieron a la reunión virtual que debía definir su incorporación. “No me dieron ningún argumento, nadie dio la cara, nadie dijo nada. Quienes se conectaron me dijeron que estaban sorprendidos porque ellos querían que estuviera en la consulta”.

A pesar de este desencuentro, Palacios destacó que otros precandidatos de la consulta —Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón— sí expresaron su apoyo a su postulación y promovieron un diálogo abierto. La situación revela que la exclusión se sustentó más en la falta de consenso entre los líderes que en objeciones sobre su perfil político.

Juan Manuel Galán, por su parte, aseguró que la negativa no fue un tema personal, sino una decisión basada en principios políticos: “Mi posición no es personal, ni responde a diferencias individuales. La Gran Consulta no puede ni debe convertirse en la consulta de la derecha en Colombia. La unidad no se construye borrando las diferencias, sino siendo coherentes con el proyecto que se le propone al país”, afirmó.

El trasfondo de estas tensiones se entiende mejor al considerar los cambios recientes dentro de la coalición. Aunque sus fundadores buscaban un equilibrio que mantuviera distancia de los extremos políticos, sectores externos consideran que este balance se ha perdido con la inclusión de figuras cercanas al uribismo, como Paloma Valencia, y de dirigentes como Juan Carlos Pinzón.

Palacios también cuestionó el centralismo dentro del grupo, señalando que regiones como la costa Caribe han quedado excluidas de las decisiones clave.

“Ese centralismo exagerado no le hace bien al país ni a los procesos de unión que Colombia necesita”, afirmó, y criticó la falta de definiciones claras por parte de quienes evitan tomar decisiones difíciles. “Si para ellos decidir es una presión inaceptable, ¿cómo pretenden gobernar un país?”, se preguntó.

Pese a la frustración, el exministro dejó claro que no busca confrontación con los demás aspirantes opositores. Reiteró su respeto por quienes optaron por el distanciamiento y mantuvo un llamado a la “grandeza” por encima de intereses personales.

Con la exclusión de Palacios, su respuesta fue lanzar una campaña presidencial independiente. Sus propuestas incluyen combatir la criminalidad, rescatar el sistema de salud, reactivar la construcción y reducir el costo de vida.

Además, plantea una consulta nacional contra el crimen como uno de los pilares de su proyecto político y no descarta sumarse a un eventual candidato único opositor “si se consolida una candidatura con la capacidad real de derrotar al heredero de las Farc, Iván Cepeda”.