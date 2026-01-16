Nueva planta de la UNP costará más de $740.000 millones, el presupuesto ya fue aprobado

El reto principal de la UNP en 2026 será la protección de los candidatos presidenciales - crédito AFP

Debido a que en 2026 hay elecciones presidenciales y del Congreso en Colombia, en los últimos meses se ha hablado sobre las garantías que deben tener los candidatos en el ámbito de seguridad, siendo la Unidad Nacional de Protección (UNP) clave para ello.

Infobae Colombia tuvo acceso al documento con el que el Ministerio del Interior de Colombia formalizó la nueva estructura de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) mediante el Decreto 0020 de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El documento detalla que se crearán 6.870 nuevos empleos en la entidad, más del 10% destinados a jóvenes entre 18 y 28 años, con el objetivo de fortalecer los esquemas de protección y modernizar la gestión administrativa.

De acuerdo con la información oficial, la ampliación de la planta de la UNP contempla la incorporación de 22 cargos en los niveles directivo y asesor, 6.000 puestos para personal de protección o escoltas y 848 empleos en el área administrativa. Hasta el momento, no se ha confirmado cómo serán los procesos de selección.

El documento fue radicado el 15 de enero de 2026 - crédito Ministerio del Interior

Esta reestructuración responde a la necesidad de atender la creciente demanda de servicios de protección en el país y mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas contra la vida e integridad de líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas sometidas a riesgo extraordinario.

El costo total de la nueva planta supera los 740.000 millones de pesos, lo que se menciona como un reflejo del aumento en la cobertura y la optimización de los procesos internos de la Unidad Nacional de Protección.

En el documento se indica que el rediseño permitirá un ahorro anual promedio de más de 120.000 millones de pesos, lo que representa el 13% en comparación con el gasto registrado el año anterior, tomando como referencia los valores en pesos corrientes de 2025.

“Esta medida busca no solo garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad, sino también optimizar el uso de los recursos públicos”.

Serán creados más de 6.000 nuevos empleos en la UNP - crédito Ministerio del Interior

El documento establece que al menos 687 de los nuevos empleos estarán reservados para jóvenes entre 18 y 28 años, lo que responde a una política de inclusión laboral y rejuvenecimiento del servicio público. Además, la creación de los 22 cargos directivos y asesores pretende fortalecer la toma de decisiones estratégicas y mejorar la supervisión de los esquemas de protección, una demanda recurrente de organizaciones sociales y expertos en seguridad, según análisis de El Colombiano.

La reestructuración también incluye modificaciones en la organización interna de la UNP, ajustando la planta permanente a las necesidades del servicio y al presupuesto asignado por el gobierno nacional para 2026. El Ministerio del Interior resaltó que la viabilidad de estos cambios se fundamentó en estudios técnicos y proyecciones presupuestales, orientados a mejorar la eficiencia operativa y garantizar el cumplimiento de la misión institucional.

El presupuesto de la UNP en 2026 será de más de 700.000 millones de pesos - crédito Ministerio del Interior

Debido a que el rediseño de la planta de personal se da en un contexto de alta demanda por esquemas de protección en Colombia, se espera que, con la ampliación de la cobertura y la optimización de los recursos, se responda de manera efectiva a los desafíos de seguridad actuales.

Fuentes de Infobae Colombia mencionaron que, además del dinero que será invertido y los empleos que serán creados, la confirmación de la nueva estructura de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección debe recibir la atención del público, puesto que con esta se garantiza la continuidad de gran parte de los directivos en la UNP, a pesar de los señalamientos negativos que se han realizado respecto a los manejos de la entidad en los últimos años.