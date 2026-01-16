Ministerio de Trabajo realizó inspección sorpresa a empresas de seguridad privada: habrían hallado irregularidades

El Ministerio de Trabajo alegó restricción de ingreso a sus funcionarios - crédito @Mintrabajo/x

Las inspecciones sorpresa realizadas por el Ministerio de Trabajo constituyen una herramienta fundamental para verificar el cumplimiento de la legislación laboral en empresas de distintos sectores.

Estas visitas sin previo aviso permiten a los funcionarios evaluar la realidad operativa de las compañías, observando aspectos como contratación, seguridad social, condiciones laborales, salud y seguridad en el trabajo y libertad sindical.

El “factor sorpresa”, según la cartera de Trabajo, es clave para detectar incumplimientos y evitar simulaciones, especialmente en casos de denuncias o en sectores considerados críticos.

Durante la visita, se detectaron presuntas irregularidades en seguridad, salud laboral y obligaciones legales por parte de las compañías inspeccionadas - crédito @MintrabajoCol/X

A propósito, el 14 de enero de 2026, el Ministerio de Trabajo llevó a cabo una de estas inspecciones en las sedes de Prosegur de Colombia y la Compañía Colombiana de Seguridad Transbank Ltda., con apoyo de la Unidad de Investigaciones Especiales.

El operativo, según la entidad, dirigido a verificar el cumplimiento de la normativa laboral y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, enfrentó resistencia inicial por parte de la empresa, que se habría negado a permitir el ingreso del equipo de inspectores.

“(...) Inicialmente la empresa se negó a permitir el ingreso del equipo de inspectores (Esto puede constituirse en obstrucción a la justicia) por lo que fue necesario solicitar el acompañamiento de la Policía Nacional”, indicó el Ministerio de Trabajo a través de una publicación en X.

Funcionaria del Ministerio de Trabajo se mostró molesta por no permitirle el ingreso junto con el equipo de inspectores - crédito @CNCPLus/X

Durante la inspección, el Ministerio de Trabajo sostuvo que identificó presuntas irregularidades relacionadas con la seguridad, la salud laboral y el cumplimiento de las obligaciones legales.

Los hallazgos serán evaluados en el proceso administrativo correspondiente, que podrá derivar en multas, sanciones económicas, cierre temporal o suspensión de actividades si se identifican riesgos graves, y la obligación de corregir las irregularidades detectadas.

“Se identificaron presuntas irregularidades en condiciones de seguridad, salud en el trabajo y cumplimiento de la normativa laboral que serán evaluadas en el proceso administrativo correspondiente para garantizar la protección de las y los trabajadores”, puntualizó el Ministerio de Trabajo.

Las inspecciones forman parte de la política de control e inspección para prevenir simulaciones y detectar incumplimientos en sectores críticos del país - crédito @MintrabajoCol/X

Ministro de Trabajo pidió aplazar nombramientos de concurso de méritos en la entidad

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, solicitó a la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) reconsiderar el cronograma de un concurso de méritos que definirá la designación de centenares de empleados de carrera en la entidad durante los próximos meses.

Sanguino, según conoció Cambio, expresó su “profunda preocupación” por el impacto que la inminente publicación de las listas de elegibles tendrá sobre la actual planta de personal, especialmente durante el periodo electoral.

En mayo de 2024, la Cnsc abrió un concurso con 1.300 vacantes para 241 empleos en el Ministerio de Trabajo bajo las modalidades de ascenso y abierto, dirigido a cargos de nivel asesor, profesional, técnico y asistencial.

El proceso está cerca de concluir con la publicación de listas de elegibles: la modalidad de ascenso se divulgará el 6 de febrero y la abierta, el 20 de febrero de 2026. A partir de esas fechas, el ministerio deberá nombrar a los seleccionados y desvincular a quienes ocupan esos cargos de forma provisional.

Sanguino, en una carta enviada el 30 de diciembre a la Cnsc, pidió aplazar la publicación hasta el fin de las restricciones de la ley de garantías electorales, que inicia el 31 de enero, argumentando que el retiro de empleados provisionales en ese periodo dificultaría su reubicación en el sector público, afectando derechos fundamentales y la estabilidad de las familias. Como alternativa, solicitó prórroga para siete categorías de cargos.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, pidió aplazar proceso de concurso de méritos en la entidad - crédito Ministerio de Trabajo

La comisionada Claudia Lucía Ortiz respondió el 7 de enero que la publicación no está condicionada por la ley de garantías ni por la situación interna del Ministerio, y que los nombramientos deben realizarse conforme al mérito, aunque haya casos de vulnerabilidad. Sanguino aseguró al medio citado que acatará el proceso y que su petición obedeció a razones humanitarias, advirtiendo que cerca del 80% de los provisionales quedarán sin empleo tras el concurso.