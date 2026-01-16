Colombia

María Fernanda Cabal mostró su apoyo a los gobernadores que se oponen al decreto de emergencia económica: “Es inconstitucional”

La senadora del Centro Democrático apoyó la disensión departamental con el decreto emitido por el Gobierno Petro. Los gobernadores alegan efectos negativos en la economía regional

La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal expresó su total apoyo al "desacato" de 20 de los 32 gobernadores contra el decreto de Emergencia Económica de Gustavo Petro - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

La senadora María Fernanda Cabal se unió a las inquietudes de los gobernadores con respecto al ya vigente paquete de decretos que integran la medida de Emergencia Económica, impulsada por el presidente Gustavo Petro .

Los gobernadores se reunieron en un catalogado “desacato” para discutir el no sometimiento a la medida económica, mientras se intensifica la confrontación con el Gobierno nacional por medidas como el incremento del IVA del 5% al 19%, asì como el incremento del impuesto al consumo.

20 de los 32 gobernadores alegan inconstitucionalidad en la medida, y pretenden hacer una “tutelatón”, mientras la Corte Constitucional hace una revisión del decreto, a manos del magistrado Carlos Camargo.

Al respecto, la senadora Cabal escribió que espresa un “total apoyo a los 20 gobernadores que están usando la excepción de inconstitucionalidad contra el decretazo de emergencia económica”.

Explicó que “el artículo 362 de la Constitución no puede ser vulnerado por un decreto de Petro, que no sacia su apetito por la plata. Quitarles recursos a los departamentos como lo pretenden es inconstitucional”, agregó.

