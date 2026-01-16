Colombia

La Unión Sindical Obrera eligió a Cesar Eduardo Loza como representante en la junta directiva de Ecopetrol

El respaldo de los empleados garantiza la presencia sindical en el órgano decisorio más importante de la empresa petrolera

Guardar
La dirección de la empresa
La dirección de la empresa estatal informó que Cesar Eduardo Loza Arenas, líder sindical, recibió la designación tras los resultados de la votación interna, aunque su nombramiento dependerá de la culminación de trámites exigidos - crédito Jaime Saldarriaga / Reuters

Cesar Eduardo Loza Arenas, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), fue elegido como representante de los trabajadores de Ecopetrol para ocupar un puesto en la junta directiva de la principal empresa petrolera estatal de Colombia. Así lo informó oficialmente Ecopetrol a través de un comunicado tras los resultados del proceso de votación interna.

De acuerdo con el comunicado, seleccionaron a Loza Arenas como el postulado al renglón séptimo de la Plancha de la Nación de candidatos y candidatas para la junta directiva de Ecopetrol S.A.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este procedimiento otorgó a los empleados la posibilidad de escoger directamente a su representante en la instancia máxima de decisión de la compañía.

Cesar Eduardo Loza encabeza la USO, sindicato que agrupa a parte relevante del personal de la empresa. Su experiencia sindical y su condición de trabajador refuerzan el vínculo entre la organización gremial y Ecopetrol.

La comunicación oficial destaca que
La comunicación oficial destaca que la representación laboral directa dentro de la máxima instancia de decisión de la compañía se definió mediante el voto de empleados, sujetándose todavía a la validación administrativa prevista - crédito Ecopetrol

La silla asignada corresponde al renglón séptimo de la Plancha de la Nación. Según los estatutos, este espacio está destinado a la representación directa de los trabajadores, lo que fortalece la presencia laboral y sindical en la gestión de la empresa.

Ecopetrol aclaró en su comunicado que la designación de Loza aún depende de la realización de los trámites corporativos formales requeridos. Solo cuando se cumplan esos procedimientos internos será posible formalizar y completar el nombramiento.

La empresa estatal remarcó que el proceso garantiza la voz de la base laboral dentro de su estructura de gobierno. La validez final de la designación quedará determinada en cuanto concluyan los pasos administrativos necesarios.

Temas Relacionados

Cesar Eduardo Loza ArenasUnión Sindical ObreraEcopetrolJunta directiva EcopetrolRepresentación laboralSindicalismo en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Video: intentaron “rescatar” un vehículo inmovilizado en una grúa y terminaron capturados tras violento altercado en Bogotá

El intento por recuperar a la fuerza un vehículo de transporte informal derivó en agresiones, hurto de equipos del Distrito y la captura de cuatro personas en el sector de Bosa

Video: intentaron “rescatar” un vehículo

El reconocido mochilero argentino Ángel Luciano Morales fue hallado sin vida en Piedecuesta, Santander: lo que se sabe de su misteriosa muerte

Mensajes de apoyo y gestiones de la comunidad viajera acompañan la investigación sobre el caso, mientras familiares aguardan los resultados oficiales

El reconocido mochilero argentino Ángel

Exconcursante del ‘Desafío’ anunció embarazo con su pareja un año después de perder un bebé: “La vida nos regala una nueva oportunidad”

La pareja sorprendió en redes sociales al informar que tendrá un bebé, luego de haber enfrentado la pérdida de un embarazo en 2025 y de recibir muestras de apoyo de sus seguidores

Exconcursante del ‘Desafío’ anunció embarazo

Homicidio de ciudadano Lgbtiq+: sicario le disparó dos veces a quemarropa, en Valledupar

Los equipos de investigación forense y policía llevaron a cabo diligencias tras el fallecimiento de la persona interceptada en vía pública

Homicidio de ciudadano Lgbtiq+: sicario

Golpe al bolsillo: así quedaron las tarifas del transporte público en Colombia en 2026 tras el aumento del salario mínimo

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras capitales ajustaron los precios de los pasajes por el alza histórica del salario mínimo y la inflación

Golpe al bolsillo: así quedaron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay:

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

ENTRETENIMIENTO

Exconcursante del ‘Desafío’ anunció embarazo

Exconcursante del ‘Desafío’ anunció embarazo con su pareja un año después de perder un bebé: “La vida nos regala una nueva oportunidad”

Marcela Reyes abandonó ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo anunció la presentadora Carla Giraldo

Pipe Bueno estalló contra un seguidor por comentarios sobre supuesta maldición tras la muerte de Yeison Jiménez

‘Desafío Siglo XXI’: volvieron los castigos más complejos y Neos eligió el más polémico en contra de Gamma

Hermana de Yeison Jiménez arremetió contra Giovanny Ayala tras criticar el homenaje al cantante

Deportes

La abuelita uruguaya hincha del

La abuelita uruguaya hincha del Cúcuta Deportivo, que vibró con la victoria ante San Lorenzo, contó cómo nació este amor en Colombia

Altas y bajas de la Liga BetPlay: estos fueron los movimientos de los equipos el 15 de enero

Teófilo Gutiérrez salvó a Junior en la Superliga: empate 1-1 contra Santa Fe en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Junior presentó a Luis Muriel, pero no pudo debutar en la Superliga: este fue el motivo

Cuándo se jugará la vuelta de la Superliga 2026: Junior de Barranquilla y Santa Fe definen al campeón