La Unión Sindical Obrera eligió a Cesar Eduardo Loza como representante en la junta directiva de Ecopetrol

La dirección de la empresa estatal informó que Cesar Eduardo Loza Arenas, líder sindical, recibió la designación tras los resultados de la votación interna, aunque su nombramiento dependerá de la culminación de trámites exigidos - crédito Jaime Saldarriaga / Reuters

Cesar Eduardo Loza Arenas, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), fue elegido como representante de los trabajadores de Ecopetrol para ocupar un puesto en la junta directiva de la principal empresa petrolera estatal de Colombia. Así lo informó oficialmente Ecopetrol a través de un comunicado tras los resultados del proceso de votación interna.

De acuerdo con el comunicado, seleccionaron a Loza Arenas como el postulado al renglón séptimo de la Plancha de la Nación de candidatos y candidatas para la junta directiva de Ecopetrol S.A.

Este procedimiento otorgó a los empleados la posibilidad de escoger directamente a su representante en la instancia máxima de decisión de la compañía.

Cesar Eduardo Loza encabeza la USO, sindicato que agrupa a parte relevante del personal de la empresa. Su experiencia sindical y su condición de trabajador refuerzan el vínculo entre la organización gremial y Ecopetrol.

La comunicación oficial destaca que la representación laboral directa dentro de la máxima instancia de decisión de la compañía se definió mediante el voto de empleados, sujetándose todavía a la validación administrativa prevista - crédito Ecopetrol

La silla asignada corresponde al renglón séptimo de la Plancha de la Nación. Según los estatutos, este espacio está destinado a la representación directa de los trabajadores, lo que fortalece la presencia laboral y sindical en la gestión de la empresa.

Ecopetrol aclaró en su comunicado que la designación de Loza aún depende de la realización de los trámites corporativos formales requeridos. Solo cuando se cumplan esos procedimientos internos será posible formalizar y completar el nombramiento.

La empresa estatal remarcó que el proceso garantiza la voz de la base laboral dentro de su estructura de gobierno. La validez final de la designación quedará determinada en cuanto concluyan los pasos administrativos necesarios.