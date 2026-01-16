Colombia

⁠Karina García habría lanzado indirecta tras inesperada renuncia de Marcela Reyes en La casa de los famosos: “Todo se paga”

La exparticipante de La casa de los famosos 2025 habría reaccionado a la misteriosa salida de Reyes con un mensaje en redes sociales

Guardar
Karina habría enviado indirecta a
Karina habría enviado indirecta a Marcela tras su inesperada salida de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

En medio de las dudas por la inesperada salida de Marcela Reyes de La casa de los famosos Colombia a solo 4 días de haber iniciado el programa, internautas aseguran que la modelo y también exparticipante del reality, Karina García, habría enviado una indirecta en redes sociales.

Pese a que García y Reyes antes compartían una amistad, fue específicamente durante la temporada del programa en el 2025 que Marcela aseguró que Karina se involucró con su ex B King, señalándola de ser la responsable de acabar con su relación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde que se reveló esta información, ambas tomaron distancia, mientras que Karina negó haberse involucrado con la expareja de la Dj. Sin embargo, a lo largo de los meses, varias indirectas aparecieron en las redes sociales.

Fue hasta la noche del 15 de enero, cuando la producción de La casa de los famosos anunció la salida de Reyes por “una situación personal”, lo que desató comentarios y rumores sobre la verdadera naturaleza del problema que la obligó a salir en el cuarto día del programa.

En medio de las reacciones, los internautas encontraron un misterioso e inesperado mensaje de Karina García en las redes, en donde aseguraba que “todo en la vida se paga”, palabras que fueron tomadas como una indirecta para la Dj.

La modelo habría enviado una
La modelo habría enviado una indirecta a Marcela Reyes - crédito @karinagarciaof/ X

“Mis amores, un consejo desde el fondo del corazón: traten de actuar bien, porque en esta vida todo se paga, ¿bueno?, los amo", dice Karina en su perfil de X.

Ante el comentario, los internautas no tardaron en reaccionar con comentarios en contra y a favor de la modelo paisa. “Definitivamente Karina es una mujer Karmika 😍 Todo el que le hace daño, sí o si le va mal ✨“, ”El karma sí existe 🤭“, “Habló la que mejor “actúa”😂😂“, “Mami, ponga en práctica ese consejote😂😂😂😂“, ”Ya empezó con sus comentarios pasivo-agresivos, jajaja“, dicen los comentarios.

Mariana Zapata acusa a Karina de haber orquestado campaña en su contra para ingresar a ‘La casa de los famosos 2025’

Mariana Zapata sorprendió a los seguidores de ‘La casa de los famosos Colombia’ al hacer graves acusaciones contra Karina García por presuntas maniobras en las votaciones para ingresar al reality en 2025.

En una conversación con otros participantes, Zapata relató que durante la segunda temporada se encontraba liderando la campaña de votaciones para entrar al programa, pero aseguró que García, al enterarse de su posible ingreso, inició “una campaña de desprestigio” para impedirlo.

“Cuando ella sabía que yo estaba ganando la semana de votaciones y que yo iba a entrar y que íbamos a estar juntas en esta casa, ella no soportó, ella no pudo con eso”, afirmó Mariana.

Los audios, los grupos secretos y el inesperado pedido de disculpas de Marcela Reyes a Mariana Zapata en los Premios Heat - crédito enterate.lcdf3/tiktok

Zapata señaló que Karina habría utilizado un grupo privado con amigas como Manuela Gómez y Marcela Reyes para pedir apoyo en contra de su ingreso. “Empezó a decir: ‘Por favor, vamos a apoyar a la otra persona’, que era la que estaba compitiendo conmigo. ‘No quiero que esa vieja esté en la casa conmigo, por favor, por favor’”, relató. Mariana también reveló que Marcela Reyes le mostró pruebas de la estrategia durante un encuentro en los Premios Heat, incluidas conversaciones y audios.

Valentino Lázaro intervino en la charla y sugirió que el acercamiento de Marcela Reyes podría deberse a conflictos previos con Karina García y no a una verdadera intención de disculparse. “¿Cómo le va a creer a usted a alguien que vendió el grupo de WhatsApp de sus mejores amigas?”, cuestionó el influenciador. Aun así, Mariana defendió su versión y aseguró que Marcela le mostró mensajes, audios y pruebas concretas.

Las confesiones de Mariana Zapata que sacuden el reality y dejaron mal parada a Karina García - crédito @omnicat_/tiktok

Entre las revelaciones más delicadas, Mariana afirmó que Karina habría ofrecido incentivos como contenido de OnlyFans a cambio de votos para la otra participante. “Empezó a decir que los que votaran por la otra persona que me iba ganando, que estaba compitiendo conmigo, les mandaba fotos de Onlyfans”, aseguró. Hasta el momento, Karina García no se ha pronunciado sobre las acusaciones, pero se espera su respuesta en las próximas horas.

Temas Relacionados

Karina GarcíaMarcela ReyesLa casa de los famososLa casa de los famosos ColombiaMarcela Reyes sale de La casa de los famososMarcela Reyes sale de La casa de los famosos videoColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

La Contraloría advierte riesgos en el nuevo modelo de pasaportes: señaló sobrecostos y retrasos en la provisión de documentos

El organismo identificó posibles afectaciones económicas y operativas por el esquema de producción adoptado mediante convenio internacional

La Contraloría advierte riesgos en

Lina Garrido se refirió a la posición de los 17 gobernadores por el decreto de emergencia económica: “Defender la platica de su propio presidente”

La congresista arremetió contra el mandatario luego de la medida que anunció la Federación Nacional de Departamentos

Lina Garrido se refirió a

Yeison Jiménez y Legarda tuvieron el mismo homenaje, pero con distinta reacción: así recordaron los fans de Luisa Fernanda W la situación y la defendieron

El sentido tributo que el cantante recibió en el Movistar Arena ha causado furor en redes sociales, donde se abrió la discusión sobre cómo el público juzga de manera distinta la manera en la que se han despedido a algunas celebridades

Yeison Jiménez y Legarda tuvieron

Paloma Valencia defendió a Daniel Palacios tras su exclusión de la Gran Consulta por Colombia: “Todo el que quiera estar, debiera estar”

La candidata presidencial resaltó la importancia de la inclusión y llamó a mantener la cohesión dentro del grupo opositor, mientras Palacios anuncia campaña independiente

Paloma Valencia defendió a Daniel

Cinco de los nueve implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tendrían avanzadas negociaciones con la Fiscalía

El lunes 23 de febrero de 2026 se conocerá si el preacuerdo de alias Gabriela queda en firme con el ente investigador

Cinco de los nueve implicados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay:

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez y Legarda tuvieron

Yeison Jiménez y Legarda tuvieron el mismo homenaje, pero con distinta reacción: así recordaron los fans de Luisa Fernanda W la situación y la defendieron

Westcol suspende transmisiones en vivo y alerta a su audiencia por quebrantos de salud: “No me da el cuerpo”

El último viaje del cantante Yeison Jiménez: sus cenizas retornarán a su lugar de origen después del accidente

Karina García y Altafulla volverán a estar juntos: este es el proyecto en el que se presentarán para el público

Se conoció el último mensaje de Marcela Reyes a las cámaras de ‘La casa de los famosos’ antes de su inesperada salida: “Pasó algo”

Deportes

La abuelita uruguaya hincha del

La abuelita uruguaya hincha del Cúcuta Deportivo, que vibró con la victoria ante San Lorenzo, contó cómo nació este amor en Colombia

Altas y bajas de la Liga BetPlay: estos fueron los movimientos de los equipos el 15 de enero

Teófilo Gutiérrez salvó a Junior en la Superliga: empate 1-1 contra Santa Fe en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Junior presentó a Luis Muriel, pero no pudo debutar en la Superliga: este fue el motivo

Cuándo se jugará la vuelta de la Superliga 2026: Junior de Barranquilla y Santa Fe definen al campeón