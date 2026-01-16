⁠Karina García habría lanzado indirecta tras inesperada renuncia de Marcela Reyes en La casa de los famosos: “Todo se paga”

Karina habría enviado indirecta a Marcela tras su inesperada salida de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

En medio de las dudas por la inesperada salida de Marcela Reyes de La casa de los famosos Colombia a solo 4 días de haber iniciado el programa, internautas aseguran que la modelo y también exparticipante del reality, Karina García, habría enviado una indirecta en redes sociales.

Pese a que García y Reyes antes compartían una amistad, fue específicamente durante la temporada del programa en el 2025 que Marcela aseguró que Karina se involucró con su ex B King, señalándola de ser la responsable de acabar con su relación.

Desde que se reveló esta información, ambas tomaron distancia, mientras que Karina negó haberse involucrado con la expareja de la Dj. Sin embargo, a lo largo de los meses, varias indirectas aparecieron en las redes sociales.

Fue hasta la noche del 15 de enero, cuando la producción de La casa de los famosos anunció la salida de Reyes por “una situación personal”, lo que desató comentarios y rumores sobre la verdadera naturaleza del problema que la obligó a salir en el cuarto día del programa.

En medio de las reacciones, los internautas encontraron un misterioso e inesperado mensaje de Karina García en las redes, en donde aseguraba que “todo en la vida se paga”, palabras que fueron tomadas como una indirecta para la Dj.

“Mis amores, un consejo desde el fondo del corazón: traten de actuar bien, porque en esta vida todo se paga, ¿bueno?, los amo", dice Karina en su perfil de X.

Ante el comentario, los internautas no tardaron en reaccionar con comentarios en contra y a favor de la modelo paisa. “Definitivamente Karina es una mujer Karmika 😍 Todo el que le hace daño, sí o si le va mal ✨“, ”El karma sí existe 🤭“, “Habló la que mejor “actúa”😂😂“, “Mami, ponga en práctica ese consejote😂😂😂😂“, ”Ya empezó con sus comentarios pasivo-agresivos, jajaja“, dicen los comentarios.

Mariana Zapata acusa a Karina de haber orquestado campaña en su contra para ingresar a ‘La casa de los famosos 2025’

Mariana Zapata sorprendió a los seguidores de ‘La casa de los famosos Colombia’ al hacer graves acusaciones contra Karina García por presuntas maniobras en las votaciones para ingresar al reality en 2025.

En una conversación con otros participantes, Zapata relató que durante la segunda temporada se encontraba liderando la campaña de votaciones para entrar al programa, pero aseguró que García, al enterarse de su posible ingreso, inició “una campaña de desprestigio” para impedirlo.

“Cuando ella sabía que yo estaba ganando la semana de votaciones y que yo iba a entrar y que íbamos a estar juntas en esta casa, ella no soportó, ella no pudo con eso”, afirmó Mariana.

Zapata señaló que Karina habría utilizado un grupo privado con amigas como Manuela Gómez y Marcela Reyes para pedir apoyo en contra de su ingreso. “Empezó a decir: ‘Por favor, vamos a apoyar a la otra persona’, que era la que estaba compitiendo conmigo. ‘No quiero que esa vieja esté en la casa conmigo, por favor, por favor’”, relató. Mariana también reveló que Marcela Reyes le mostró pruebas de la estrategia durante un encuentro en los Premios Heat, incluidas conversaciones y audios.

Valentino Lázaro intervino en la charla y sugirió que el acercamiento de Marcela Reyes podría deberse a conflictos previos con Karina García y no a una verdadera intención de disculparse. “¿Cómo le va a creer a usted a alguien que vendió el grupo de WhatsApp de sus mejores amigas?”, cuestionó el influenciador. Aun así, Mariana defendió su versión y aseguró que Marcela le mostró mensajes, audios y pruebas concretas.

Entre las revelaciones más delicadas, Mariana afirmó que Karina habría ofrecido incentivos como contenido de OnlyFans a cambio de votos para la otra participante. “Empezó a decir que los que votaran por la otra persona que me iba ganando, que estaba compitiendo conmigo, les mandaba fotos de Onlyfans”, aseguró. Hasta el momento, Karina García no se ha pronunciado sobre las acusaciones, pero se espera su respuesta en las próximas horas.