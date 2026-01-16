Hombre fue capturado por violencia física y abuso sexual en Bogotá: ya había sido detenido por los mismos delitos

El hombre agredía física y sexualmente a su pareja sentimental. - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La captura de un hombre señalado por agredir física y sexualmente a su pareja sentimental en el barrio La Estancia, localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, marcó un nuevo avance de la Policía Nacional contra la violencia de género.

La detención, que se produjo mediante orden judicial, llegó luego de un proceso de investigación liderado por la Seccional de Investigación Criminal y la Fiscalía General de la Nación. El hecho se remonta al 4 de enero de 2026, cuando el agresor fue aprehendido en flagrancia, aunque recuperó la libertad poco después.

De acuerdo con el teniente coronel Oscar Chauta, oficial de guarnición Policía Metropolitana de Bogotá, el caso cobró mayor gravedad cuando las autoridades, tras recolectar pruebas, lograron que se emitiera una nueva orden de captura. Los cargos atribuidos incluyen femicidio agravado tentado y acceso carnal violento.

El historial del capturado revela 12 anotaciones previas en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos como porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar, hurto y estafa, según fuentes policiales.

En el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía Metropolitana de Bogotá invitó a las víctimas de violencia de género a denunciar estos hechos a través de las líneas 123 y 155 o los canales oficiales, reiterando su compromiso de proteger a la población y combatir la impunidad.

Sujeto que abusó de una niña de 7 años fue capturado

La rápida reacción de las autoridades en el sur de Bolívar permitió la captura en flagrancia de un hombre señalado de abuso sexual contra una menor de siete años, según informaron voceros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. El detenido, de 46 años y oriundo de El Banco, Magdalena, fue interceptado en el sector conocido como El Puente, sobre la vía que conecta El Peñón con el corregimiento de Castañal.

La intervención policial se produjo tras la alerta de una mujer que, al encontrar a los uniformados, expuso que su hija había sido víctima de un ataque sexual por parte de un hombre vinculado sentimentalmente a un familiar cercano a la niña. Esta denuncia activó de inmediato el protocolo de protección para la infancia en la región.

Un hombre fue encarcelado tras ser acusado de abusar de su nieta menor de edad. La denuncia y las pruebas llevaron a las autoridades a dictar una medida de aseguramiento mientras se realiza la investigación - Colprensa

Las autoridades trasladaron a la menor al hospital local para brindarle asistencia médica y apoyo psicológico, mientras que instituciones especializadas continúan acompañando a la familia durante el proceso judicial. Voceros del sistema de atención explicaron que la protección integral de la víctima se mantiene como prioridad.

El juez de control de garantías, tras analizar los elementos probatorios y la gravedad de la acusación, determinó que el implicado representa un riesgo, por lo que ordenó su reclusión en un centro carcelario durante el avance del proceso judicial. La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años.

La comunidad expresó su indignación por el hecho, especialmente al conocerse que el presunto agresor tenía vínculos de confianza con el entorno de la menor. Algunos vecinos sostienen que el hombre habría iniciado una relación sentimental con una familiar cercana, presuntamente para aprovecharse de la menor, aunque esta hipótesis aún debe ser confirmada o descartada por las autoridades a medida que progresa la investigación.

Denuncian caso de abuso sexual contra una niña de siete años - crédito redes sociales

El comandante encargado de la Policía en Bolívar, teniente coronel John Edwar Correal Cabezas, reafirmó el compromiso institucional en la lucha contra los delitos que afectan a los menores: “Seguiremos llevando ante la justicia a toda persona que atente contra ellos. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que vulnere sus derechos a la línea de emergencia 123”, expresó el oficial.

El departamento de Bolívar ha registrado 216 denuncias por delitos contra los derechos de la niñez en lo que va de 2025. Además, 40 personas han sido capturadas en relación con estos hechos, según datos oficiales. Las autoridades insisten en reforzar las estrategias de prevención y respuesta para reducir este tipo de delitos y garantizar la protección de los menores.