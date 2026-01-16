Hermano de Lina Tejeiro compartió contundentes palabras sobre la participación de su amigo Nicolás Arrieta en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Nicolás Arrieta conquista La casa de los famosos Colombia y recibe el apoyo del hermano de Lina Tejeiro - crédito @nicolasarrieta y @andres_tejeiro/IG

La participación de Nicolás Arrieta en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ha generado una respuesta entusiasta tanto en el público como en el círculo cercano de la actriz Lina Tejeiro.

El gran recibimiento que ha tenido el influenciador no solo se refleja en la reacción de la audiencia, también en la de Andrés Tejeiro, hermano de la actriz, el cual expresó su satisfacción al observar el impacto positivo de Arrieta en el reality.

En una publicación en su cuenta de Instagram, donde suma más de 100 mil seguidores, Andrés compartió un video con imágenes destacadas de Nicolás Arrieta durante la competencia y lo acompañó con un mensaje en el que manifestó su alegría por el reconocimiento público que está logrando el creador de contenido por su forma de ser y corazón, más que por el material que publica en las redes sociales.

“Por fin están viendo el gran ser humano que eres”, escribió el hermano de Lina Tejeiro junto al video en el que se ven algunos de los momentos virales de Nicolás en La casa de los famosos Colombia.

Desde su ingreso, Arrieta se convirtió en un actor central del programa, ya que su presencia no fue producto de una simple selección, sino que se debió a la decisión del público, que lo eligió como primer participante confirmado mediante votación.

A partir de ese momento, varias personas estaban al pendiente de los pasos del influenciador porque pensaban que podría fallar al proyecto y evitar ingresar al reality de convivencia, pues Nicolás ha tenido algunos problemas por el consumo de sustancias y en algunas oportunidades se ha ausentado sin previo aviso. Además, no se presentó a las ruedas de prensa a las que asistieron las demás celebridades.

Sin embargo, Arrieta llegó el día en el que empezó el programa sin complicaciones, con entusiasmo y asegurando que está con toda la actitud para sacar adelante el proyecto televisivo, mientras les agradecía a sus seguidores por el apoyo y haberle dado la oportunidad de ingresar al formato.

Ante las polémicas que ha tenido el influenciador con otros creadores de contenido, las situaciones con su vida personal y la fuerte actitud que ha demostrado tener en las redes sociales, pues también se ha visto envuelto en peleas en la calle en estado de embriaguez y ha sido grabado, muchos famosos y espectadores estaban a la defensiva con su participación en La casa de los famosos.

Esta visual ha cambiado con los días, según los comentarios del público y de las celebridades con las que ha compartido, ya que Nicolás ha demostrado cómo es su forma de ser fuera de las cámaras, algunos momentos de tensión y ha causado furor con su actitud.

“Nicolás me tiene sorprendida”, “Yo no sabía que iba a amar a Nicolás”, “La verdadera forma de ser de Nicolás Arrieta, me encanta”, “Hay que salvar a Nicolás Arrieta”, “Nicolás es la revelación, está siendo una sensación”, “Te perdono Nicolás, ya eres cool”, “Nicolás es lo mejor de esa casa”, dicen algunos de los comentarios que los espectadores han dejado en publicaciones del reality.

En cuanto a la cercanía de Nicolás Arrieta con la familia Tejeiro ha sido evidente, especialmente por el respaldo que le ha brindado la actriz Lina Tejeiro desde el anuncio de su integración al programa.

El carisma y espontaneidad de Nicolás Arrieta no han pasado inadvertidos y varios de sus momentos en La casa de los famosos Colombia se han vuelto virales en redes sociales, donde los usuarios elogian sus ocurrencias y la naturalidad con la que interactúa con los demás concursantes. Esta exposición ha favorecido el crecimiento de su base de seguidores y ha reforzado su imagen positiva ante la audiencia.

El fenómeno Arrieta se inscribe en un contexto más amplio de debate y emoción entre los televidentes, quienes cada noche a las 20h sintonizan el Canal RCN o siguen el programa en modalidad ininterrumpida por la aplicación del canal.