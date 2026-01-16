Giro inesperado: Alexa y Valentino modifican la placa de nominación y elevan la tensión en ‘La casa de los famosos’

La placa de nominados se transforma tras la jugada doble de Alexa Torrex y Valentino en 'La casa de los famosos' - crédito cortesía Canal RCN

El desarrollo del más reciente capítulo de La casa de los famosos Colombia confirmó la imprevisibilidad del juego y la constante reconfiguración de alianzas y estrategias dentro del reality.

La noche del 15 de enero estuvo marcada por la intervención de Alexa Torres, quien, tras convertirse en la primera líder de la temporada, recibió un poder especial que le permitió modificar la placa de nominados. La joven participante, conocida por su estilo directo, no dudó en ejercer la ventaja adquirida.

El poder otorgado a Alexa Torres consistía en efectuar un intercambio entre los participantes: seleccionar a una persona de la placa de nominados y reemplazarla por alguien que no estuviera inicialmente en riesgo de eliminación.

Siguiendo las instrucciones de los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, Alexa optó por sacar a Marilyn Patiño de la placa y colocar en su lugar a Valentino Lázaro, enviándolo así al cuarto de eliminación para el próximo domingo.

No obstante, la dinámica cambió de forma inesperada. Cuando todo parecía definido, Carla Giraldo le pidió a Alexa que regresara a la habitación del poder para abrir una nueva caja.

Dentro, la participante encontró la instrucción de entregar una caja a la última persona ingresada a la placa, es decir, a Valentino Lázaro. Al abrirla, Valentino descubrió que ahora él también tenía el poder de intercambiar un nominado. Sin dudarlo, decidió sacar a Beba de la placa e incluir en su lugar a Tebi Bernal.

Con esta serie de intercambios, la placa de nominados experimentó una modificación significativa, dejando en evidencia la rapidez con la que pueden cambiar las posiciones y el destino de los concursantes en el reality. Además, la gala presentó una nueva incertidumbre: tras robarse la salvación, Valentino quedó con la opción de sacar a alguien de la temida placa, lo que podría alterar aún más la estrategia de los participantes.

Hasta el momento, la placa de nominados para el domingo quedó conformada por Nicolás Arrieta, Renzo, Lorena, Luisa, Yuli, Valentino y Tebi. Sin embargo, con el poder de intercambio que recibió Valentino Lázaro, esta volverá a cambiar en la noche del 16 de enero, dejando la placa definitiva de la primera semana.

Marcela Reyes abandonó ‘La casa de los famosos’ por motivos personales

Durante la emisión del capítulo, la salida de Marcela Reyes sorprendió a participantes, televidentes y usuarios en redes sociales. El anuncio, realizado por la presentadora Carla Giraldo durante la prueba del robo de salvación en la terraza de la casa estudio, se dio sin mayores explicaciones por parte de la producción.

“Quiero contarles algo. A partir de este momento, Marcela Reyes sale de la competencia por motivos personales... Por ahora vamos a continuar con ‘El jefe’ y vamos a ponerle atención a lo que tiene que decirnos sobre el juego”, expresó Giraldo, sin ofrecer detalles adicionales.

La noticia desató de inmediato una ola de especulaciones y preguntas tanto dentro como fuera del reality. Entre los participantes, la reacción fue de sorpresa, ya que la decisión no se veía venir. Algunos seguidores señalaron en redes sociales que la DJ había reportado dolor de espalda y que pidió ayuda a Juanse Laverde, aunque no se ha confirmado si cuestiones de salud motivaron su retiro.

Marcela Reyes, DJ, empresaria e influenciadora, se integró a la competencia apenas cuatro días antes de su salida, siendo la última en ingresar a la casa estudio el lunes 12 de enero. Desde su llegada, se convirtió en blanco de estrategias y comentarios por parte de participantes como Valentino Lázaro y Nicolás Arrieta, quienes buscaron consolidar su posición en el reality a través de confrontaciones y cuestionamientos públicos.

El día del estreno, la presencia de Reyes generó reacciones inmediatas. Al quitarse los accesorios durante su presentación, Valentino Lázaro la reconoció y se refirió a su imagen pública, lo que llevó a Marcela a declarar frente a todos: “mi objetivo es mostrar quién es realmente” y dejar atrás prejuicios y comentarios negativos. Este gesto originó un cruce verbal con Valentino, quien le exigió: “Dímelo en la cara”, marcando tensión en la convivencia desde la primera noche.

Posteriormente, durante la dinámica del juicio, surgieron nuevos enfrentamientos. “Tú siempre andas de colgado”, dijo Marcela a Valentino, quien replicó: “Yo hablé de mucha gente acá y tú también. Tú hablaste de Karina, entonces ¿por qué te quejas de la gente colgada cuando tú también eres una colgada?”.

El conflicto se intensificó cuando Valentino le reprochó la afectación de su imagen por las acusaciones de su supuesta responsabilidad en la muerte de su expareja B-King en México en 2025. “Te colgaste de la religión para limpiar tu imagen y eso se me hace sucio. Si vas a hablar de Dios en tus videos, demuéstralo con lo que te rodea y con quién eres. Eres una falsa, falsa”, sentenció.