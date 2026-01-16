Envían a prisión a criminal que amenazó de muerte a su pareja e incendió su casa, causándole una crisis nerviosa

La mujer fue víctima de acoso por redes sociales y vivió episodios que afectaron su salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un hombre fue judicializado en Cereté, Córdoba, tras ser acusado por el delito de violencia intrafamiliar agravada en contra de su excompañera sentimental. De acuerdo con el reporte oficial del caso, la medida incluye su reclusión en un centro carcelario, luego de una orden emitida por un juez de control de garantías.

La Fiscalía General de la Nación informó que el implicado habría sometido a la víctima a intimidaciones verbales y psicológicas a lo largo de más de un año de convivencia, además, continuó hostigándola después de que se terminara el vínculo.

El informe indicó que uno de los episodios más graves ocurrió el 15 de diciembre de 2025, en el momento en el que la mujer fue amenazada de muerte en presencia del hijo menor de la pareja, dentro de una vivienda en el municipio, lo que fue ampliamente rechazado por la región.

En días posteriores, el hombre le envió a su excompañera fotografías que mostraban la supuesta posesión de un arma de fuego y la posibilidad de utilizarla para causarle daño, lo que la alertó y preocupó a sus familiares y allegados.

Después, el 1 de enero de 2026, según la investigación, el señalado agresor ingresó a la residencia de la víctima para incendiar sus prendas de vestir y una biblia, además de apropiarse de la tarjeta de propiedad de una motocicleta.

Sin embargo, la persecución no terminó allí, puesto que en la jornada del 4 de enero volvió a contactarla por teléfono y le aseguró que la estaba vigilando. Este tipo de acoso provocó una sensación de hostigamiento constante, por lo que la víctima decidió denunciar.

Del mismo modo, se indicó que el acusado fue capturado el 9 de enero en una vía pública del barrio Santa María de Cereté por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con miembros de la Policía Nacional, que se encargaron de comunicarle su vinculación al proceso.

Finalmente, el reporte indicó que la serie de agresiones psicológicas, amenazas y episodios de vigilancia terminó desencadenando una crisis nerviosa en la víctima, lo que reflejó el impacto de los hechos en su salud y bienestar.

Ante la gravedad de este caso, la comunidad pidió todo el peso de la ley para el agresor y que sea condenado próximamente para evitar que pueda atacar a su víctima nuevamente.

Una tragedia que se evitó

Un hombre fue capturado en el municipio de Magangué, departamento de Bolívar, tras intentar incendiar una vivienda con su expareja y su hijo menor de edad adentro, según informó la Policía de Bolívar.

La intervención ocurrió durante la madrugada, cuando el señalado llegó hasta la casa, roció gasolina en la puerta y originó un principio de incendio que puso en riesgo la vida de las víctimas.

La rápida reacción de la mujer, que logró sofocar el fuego a tiempo, impidió una tragedia mayor, según explicó el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, subcomandante de la Policía de Bolívar, citado por Blu Radio: “Gracias a la rápida reacción de la víctima, quien logró percatarse de las llamas y apagar el fuego, se evitó una tragedia mayor”.

Días antes, la mujer ya habría sufrido otro ataque, pues la denuncia indicó que su expareja la agredió físicamente en la vía pública. A raíz de estos hechos, las autoridades adelantaron el proceso judicial y la Fiscalía solicitó la orden de captura, argumentando que el individuo representaba un peligro inminente para la integridad de la madre y el niño.

La captura se suma a otros seis arrestos registrados en lo que va de 2026 en Bolívar por violencia intrafamiliar. Tras la detención, el implicado fue trasladado a prisión, imputado por el delito de violencia intrafamiliar agravada.