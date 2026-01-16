Colombia

Disidentes de las Farc robaron dos camiones “niñera” que movilizaban 17 vehículos de alta gama en vía Panamericana

Un operativo policial y militar se desplegó tras la desaparición de vehículos que serían de la marca Toyota, que fueron sustraídos por los delincuentes a la altura de Santander de Quilichao

Guardar
Los dos vehículos de carga pesada habrían sido robados por al menos 15 hombres de las disidencias de las Farc - crédito Popayán /Facebook

Una grave situación de orden público se registró en la via Panamericana a la altura de Santander de Quilichao (Cauca), cuando alrededor de 15 hombres armados perpetraron el hurto de 17 camionetas de alta gama cuando estas eran transportadas en vehículos tipo niñeras.

Los hechos se registraron en la tarde del jueves 15 de enero de 2026, en el municipio del norte del departamento, en una zona donde persiste la influencia de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho se produjo cuando los asaltantes interceptaron dos vehículos tipo niñera que transportaban los automotores por la vía Panamericana, específicamente en el puente peatonal de ese corredor vial.

Los vehículos hurtados fueron vistos por el sector de Timba, Cauca - crédito Popayán/Facebook

De acuerdo con declaraciones del Departamento de Policía Cauca, los delincuentes intimidaron a los conductores y cometieron el acto delictivo mientras los vehículos de carga cubrían la ruta Cartagena-Pasto.

La Policía informó que los transportadores fueron localizados sanos y salvos y actualmente reciben acompañamiento institucional.

Las autoridades lograron encontrar los dos vehículos de carga, pero los 17 vehículos de la marca Toyota que eran trasladados permanecen desaparecidos.

“La Policía activó inmediatamente un dispositivo especial articulado con las Fuerzas Militares, la Fuerza Aeroespacial y componentes de inteligencia, estableciendo la posible ubicación de los automotores hurtados en zona limítrofe con el Valle del Cauca”, señalaron las autoridades.

De hecho, habitantes de la zona informaron que, tras el hurto, las dos “niñeras” fueron vistas circulando por la vía hacia el corregimiento de Timba, lo que provocó la movilización de efectivos policiales y militares a ese sector.

Disidencias de las Farc con
Disidencias de las Farc con injerencia en las zona serían las responsables del hurto - crédito Colprensa

Los conductores tenían como destino final la ciudad de Pasto (Nariño), con los vehículos recién entregados por las ensambladoras.

Fuentes militares citadas por El País confirmaron que utilizan drones y otros dispositivos electrónicos para rastrear la ubicación de los vehículos de carga pesada, y aseguraron contar con información sobre dos lotes donde estarían estacionados los vehículos de carga y los automóviles robados.

Las mismas fuentes indicaron que en las próximas horas se planea una intervención con unidades de contraguerrilla para intentar recuperar los automotores.

La Policía Nacional aseguró que mantiene activas las investigaciones para dar con el paradero de los vehículos y capturar a los responsables.

Ejército desactivó artefacto explosivo en vía Caloto–Santander de Quilichao

Tropas del Ejército Nacional localizaron y destruyeron un artefacto explosivo improvisado en el norte del Cauca, el cual habría sido instalado por la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de Iván Mordisco para cometer un ataque terrorista.

El hallazgo se produjo a un costado de la vía Nacional que conecta los municipios de Caloto y Santander de Quilichao, según informó Cristián Camilo Cuenca, secretario de Gobierno de Caloto.

La intervención militar fue posible gracias a la alerta temprana de viajeros y transportadores, que notificaron a las autoridades sobre la posible presencia de un artefacto sospechoso en la zona.

El Ejército atendió el llamado y, tras verificar la situación, confirmó que se trataba de una carga detonante de alto poder instalada presuntamente por la estructura armada.

Las autoridades indicaron que el
Las autoridades indicaron que el artefacto era de alto impacto - crédito Ejército Nacional

En el sitio, técnicos antiexplosivos del Ejército ejecutaron una destrucción controlada del dispositivo. “No se reportaron heridos tras la detonación controlada ni afectación a la infraestructura vial”, precisó Cuenca.

La operación se desarrolló siguiendo los protocolos de seguridad y prevención, con el objetivo de evitar consecuencias para la población civil y los transeúntes de ese importante corredor vial.

Tras la desactivación del artefacto, las autoridades realizaron labores de verificación en los alrededores para descartar la existencia de otros explosivos y garantizar la seguridad en el sector. Además, se reforzaron los dispositivos de seguridad en el municipio de Caloto y en la vía intervenida, con el fin de prevenir nuevas acciones violentas por parte de grupos armados ilegales.

El descubrimiento y neutralización del explosivo se produce en un contexto de persistente injerencia de estructuras disidentes en el norte del Cauca, donde la presencia de la estructura Dagoberto Ramos continúa representando una amenaza para la tranquilidad de la región.

Temas Relacionados

Robo de vehículosCamión niñeraSantander de QuilichaoDisidencias de las FarcJaime MartínezCaucaColombia-ViolenciaCololmbia-Noticias

Más Noticias

Empresarios prenden las alarmas por la caída del dólar y alertan riesgos para inversión y empleo, estos son los sectores más afectados

Desde el agro hasta el turismo, los gremios advierten que la caída del dólar ya impacta ingresos, competitividad y decisiones de inversión en varios sectores estratégicos del país

Empresarios prenden las alarmas por

Las películas más populares en Prime Video Colombia

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Las películas más populares en

Valor de cierre del euro en Colombia este 16 de enero de EUR a COP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 16 de enero de USD a COP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Colombia: cotización de cierre del

Resultados Sinuano Día 16 de enero: números ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultados Sinuano Día 16 de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cinco de los nueve implicados

Cinco de los nueve implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tendrían avanzadas negociaciones con la Fiscalía

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Las películas más populares en

Las películas más populares en Prime Video Colombia

Miguel Varoni cerró una era en Telemundo y se despidió de la cadena estadounidense

Yeison Jiménez y Legarda tuvieron el mismo homenaje, pero con distinta reacción: así recordaron los fans de Luisa Fernanda W la situación y la defendieron

Westcol suspende transmisiones en vivo y alerta a su audiencia por quebrantos de salud: “No me da el cuerpo”

El último viaje del cantante Yeison Jiménez: sus cenizas retornarán a su lugar de origen después del accidente

Deportes

EN VIVO Huracán vs. Cúcuta

EN VIVO Huracán vs. Cúcuta Deportivo, amistoso internacional 2026: el Motilón cierra la pretemporada en Uruguay

Mundial 2026 impacta los torneos cortos: así se han definido campeones en años de Copa del Mundo

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026-I: altas y bajas de los equipos hoy 16 de enero

La abuelita uruguaya hincha del Cúcuta Deportivo, que vibró con la victoria ante San Lorenzo, contó cómo nació este amor en Colombia

Altas y bajas de la Liga BetPlay: estos fueron los movimientos de los equipos el 15 de enero