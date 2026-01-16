Colombia

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 16 de enero de USD a COP

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 3.688,75 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,06% frente a los 3.686,50 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense acumula una disminución 0,67%, de modo que en términos interanuales aún mantiene una bajada del 12,53%.

Respecto de fechas previas, sumó dos jornadas sucesivas en positivo. La volatilidad de esta semana presentó un rendimiento notoriamente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado recientemente.

